RENIEC ofrece DNI electrónico gratuito: Conoce dónde, requisitos y fechas para que accedas a este beneficio

Un joven peruano sonriente realiza la gestión virtual para el cambio de su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec en su laptop y smartphone, con ambas tarjetas de identificación visibles en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de Chincha se prepara para recibir una nueva jornada de acceso a la identificación digital: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anuncia una campaña de DNI electrónico gratuito orientada a diferentes grupos etarios. La iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación oficial y responder a la demanda de la población, reforzando la seguridad y la inclusión digital en la región.

Donde es la campaña de DNI Electrónicos

La campaña se desarrollará en el Auditorio del Museo de Chincha durante dos jornadas: el lunes 11 de mayo, de 9:00 a 15:00, y el martes 12 de mayo, de 14:00 a 17:30. RENIEC confirmó que la atención será limitada a 130 personas por día, mediante entrega de tickets por orden de llegada. Además de la emisión gratuita de los nuevos documentos, se realizará la entrega de DNI gestionados en campañas anteriores.

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La Municipalidad de Chincha anuncia una campaña de DNI electrónico gratuito el 11 y 12 de mayo, ofreciendo 130 atenciones diarias en el Auditorio del Museo de Chincha.

¿Quiénes son los beneficiarios?

La estrategia de RENIEC contempla requisitos diferenciados para asegurar un proceso ágil y dirigido.

Para menores de 0 a 17 años, el trámite exige la presencia de uno de los padres y la presentación del DNI amarillo —original o copia— del menor.

El segmento de 18 a 59 años podrá acceder al beneficio solo si su DNI se encuentra caducado y si presentan la ficha SISFOH impresa, junto con el documento de identidad, físico o fotocopia.

Finalmente, aquellos con 60 años o más deberán portar únicamente su DNI azul en cualquiera de sus formatos.

Beneficios de tener un DNI electrónico

Las autoridades destacaron que el DNI electrónico brinda mayores garantías en materia de seguridad y permite acceder a servicios digitales estatales. “El objetivo es que más ciudadanos puedan realizar trámites digitales y fortalecer la inclusión”, explicó un vocero de RENIEC durante la convocatoria. El documento electrónico incorpora elementos biométricos y un chip, lo que reduce las posibilidades de suplantación de identidad y facilita la autenticación en plataformas virtuales.

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En Chincha, la demanda por trámites de identidad se ha incrementado desde el retorno a la presencialidad en servicios públicos. Según cifras proporcionadas por RENIEC, en campañas previas se entregaron más de 2.000 documentos en la provincia, lo que evidencia el interés de la ciudadanía por actualizar o renovar su identificación. La actual convocatoria responde también a solicitudes de sectores vulnerables que enfrentan barreras económicas para cubrir el costo habitual del documento.

La iniciativa garantiza acceso a identificación digitalizada, atención por orden de llegada y entrega de documentos gestionados en operativos anteriores en el auditorio del museo provincial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención por orden de llegada

El proceso de atención priorizará el orden de llegada y, para evitar aglomeraciones, se entregarán tickets hasta completar el límite diario. Los organizadores recomiendan a los usuarios acudir con la documentación necesaria y respetar los horarios establecidos a fin de agilizar el flujo de atención. Además, se recordó que el beneficio de gratuidad solo aplica en las fechas y condiciones anunciadas por RENIEC.

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La campaña también contempla la entrega de DNI electrónicos correspondientes a gestiones realizadas en operativos anteriores. Quienes tramitaron su documento en campañas pasadas podrán recogerlo presentando su constancia o, en su defecto, el respaldo del trámite. Para los nuevos solicitantes, el tiempo de entrega dependerá del volumen de atención y las validaciones técnicas requeridas por el sistema de identificación nacional.

Un funcionario de Reniec entrega el DNI electrónico a un ciudadano en la sede de Lima, simplificando los procedimientos de identificación personal en la capital (Reniec)

DNI y su importancia cuando se realizan trámites

La implementación del DNI electrónico representa un avance en la digitalización de los servicios públicos en el país. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, más del 40 % de los trámites estatales pueden realizarse en línea mediante el uso de este documento, lo que contribuye a la modernización administrativa y la reducción de tiempos de espera en ventanillas físicas. La tecnología incorporada permite además la firma digital, esencial en procesos legales y bancarios.

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El evento cuenta con el respaldo de las autoridades locales de Chincha, quienes resaltaron la importancia de la campaña para fortalecer la identidad ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales. El alcalde provincial expresó su respaldo a la iniciativa y exhortó a la población a aprovechar la oportunidad. “Es fundamental contar con la documentación actualizada para acceder a múltiples beneficios”.

Necesidad que más personas tengan DNI

La jornada se inscribe en los esfuerzos de RENIEC por descentralizar el acceso a la identificación digital y reducir las brechas tecnológicas en regiones fuera de la capital. Durante los últimos meses, la entidad ha realizado operativos similares en otras provincias, donde el balance ha sido positivo tanto en afluencia como en satisfacción de los usuarios.

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Quienes deseen más información sobre la campaña de DNI electrónico gratuito pueden consultar los canales oficiales de RENIEC o acercarse al punto de atención en el Museo de Chincha durante las fechas establecidas. La distribución de tickets se realizará únicamente en el horario anunciado y hasta agotar el cupo diario.

La institución reiteró que el DNI electrónico es un instrumento clave para el ejercicio de derechos civiles y el acceso a servicios estatales, especialmente en el contexto de la transformación digital del país. Con esta iniciativa, RENIEC refuerza su compromiso de acercar la tecnología y la identidad digital a toda la ciudadanía.

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