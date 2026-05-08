El método de la CONDUSEF para ahorrar dinero aunque ganes poco y tengas gastos fijos

El hábito de ahorrar pequeñas cantidades puede ser más efectivo que intentar guardar grandes sumas esporádicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En México, el bajo hábito de ahorro afecta a las familias con repercusiones directas en la calidad de vida, las posibilidades de inversión y la capacidad de enfrentar imprevistos.

De acuerdo con el INEGI, más del 30% de la población mexicana reporta no realizar ningún tipo de ahorro.

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Entre los factores que explican esta situación destacan el alto costo de acceso a servicios financieros, la desconfianza en los bancos, el bajo nivel de educación financiera y la alta informalidad laboral.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que fijar una meta cuantificable y un plazo específico ayuda a mantener la disciplina y el control sobre los ahorros.

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Analizar los gastos del hogar ayuda a detectar fugas de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El organismo advierte sobre la importancia de distinguir entre necesidades y deseos, privilegiando los gastos indispensables para evitar desequilibrios financieros.

La planificación financiera familiar es esencial: el número de dependientes en el hogar, como niños y adultos mayores sin pensión, representa un reto adicional, pues incrementa los gastos y reduce la capacidad de ahorro.

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Por ello, especialistas recomiendan evaluar el tamaño del núcleo familiar y equilibrar gastos e ingresos, destinando un porcentaje de los ingresos mensuales al ahorro.

Recomendaciones para crear un ahorro

Entre los consejos, la Condusef recomienda separar al recibir el ingreso al menos el 10% para el ahorro o una cantidad fija que se mantenga hasta alcanzar la meta planteada.

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Separar una parte del ingreso apenas se recibe permite que el ahorro sea constante y menos susceptible a imprevistos.

A esto se suma la recomendación de reducir deudas, consolidando los compromisos financieros en un solo crédito para disminuir pagos y comisiones.

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Un fondo de emergencia brinda seguridad ante enfermedades, accidentes o desempleo inesperado. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cubrir créditos y servicios antes de la fecha límite permite evitar comisiones adicionales y, en el caso de tarjetas de crédito, efectuar el “pago para no generar intereses” que aparece en el estado de cuenta.

La Condusef también advierte sobre los gastos hormiga: compras cotidianas como cigarros, café y productos similares pueden dañar el presupuesto.

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Controlar los pequeños gastos diarios permite incrementar el monto destinado al ahorro y mejora el manejo del presupuesto familiar cada mes.

Revisar el estado de cuenta mensual ayuda a detectar cargos no planificados. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La prioridad, indica la institución, debe ser controlar estos pequeños desembolsos que, acumulados, reducen la capacidad de ahorro.

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Antes de contratar cualquier producto o servicio financiero, el organismo recomienda comparar opciones mediante el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros y el Buró de Entidades Financieras.

Educación financiera y tecnología: bases para fortalecer el hábito del ahorro

Mejorar la educación financiera es fundamental para fortalecer la cultura del ahorro, de acuerdo con estudios de la Universidad Michoacana.

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Los expertos recomiendan informarse sobre cuentas bancarias, fondos de inversión y otros productos financieros que, además de seguridad, pueden generar rendimientos a largo plazo.

Aprovechar plataformas digitales permite gestionar de manera más sencilla los ingresos, de acuerdo con la Condusef. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Incentivar el ahorro desde la infancia y en comunidades vulnerables contribuye a romper el ciclo de bajos ahorros y vulnerabilidad económica.

El uso de aplicaciones móviles orientadas al ahorro ayuda a visualizar los avances y establecer recordatorios para cumplir los objetivos.

Diversificar los métodos de ahorro y aprovechar la innovación tecnológica en el sector financiero permite a las familias automatizar transferencias, controlar gastos y comparar productos de inversión mediante plataformas digitales y aplicaciones.

Reducir gastos en productos no indispensables libera recursos para destinarlos a objetivos más importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El ahorro puede significar una fuente de bienestar familiar

El ahorro colectivo facilita la inversión y el desarrollo económico de las familias, según los expertos.

Fijar metas claras de ahorro —como un fondo de emergencia, la compra de un bien duradero o el retiro— permite adaptar la estrategia cuando sea necesario.

Cada monto ahorrado contribuye al bienestar individual y colectivo.

Combinar educación financiera, planificación familiar y el uso de tecnología constituyen bases para fomentar el ahorro y fortalecer la seguridad económica.

Comparar servicios financieros antes de contratarlos evita comisiones altas y permite elegir la opción más adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae).