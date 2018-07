Dos episodios marcaron su vida. A los 7 años contrajo poliomielitis, que le dejó una renguera permanente. "Eso me formó, me guió, me instruyó, me ayudó y me humilló —dijo una vez torciendo la victimización—; nunca lo he superado, y soy consciente de la fuerza y el poder de eso". La otra fue el abandono de su padre, que dejó la familia cuando ella tenía 12. Con esas heridas trepó la adolescencia hasta llegar a la adultez, con otro apellido, el de su madre. Había que hacerse fuerte, no quedaba otra.