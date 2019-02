– Es así, en todo caso, como yo comprendo la famosa fórmula de Lacan: "No hay relación sexual"; o las mujeres nunca son "todas". Es en eso en lo que se distingue, como lo ha pensado Georges Bataille, el erotismo humano. Es cierto que la tradición filosófica no se aplicó a separar el deseo sexual de los otros deseos, exceptuando algunos destellos (el Fedro de Platón). Porque el deseo que llamamos sexual no se contiene dentro del límite del placer, sino que fuerza a pensar, desbordando el placer, aquello que puede ser el goce. Así, en el goce, el límite se traspasa o más bien se desafía, el propio goce cae en el sufrimiento, etc. En todo caso, no se mantiene dentro de la lógica de la satisfacción. Esta dimensión de desborde me parece propia del deseo llamado sexual y es la que abre al pensamiento de la "ex-istencia", es decir, a la capacidad de "mantenerse fuera" del condicionamiento de la experiencia.