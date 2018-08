Bitcoin opera de una forma mucho más sofisticada que el email (o la mensajería). El email funciona de forma centralizada. Los mensajes están almacenados por Google, Microsoft, Yahoo, Apple, etc. Las cuentas las proveen las empresas y usan sus sistemas para canalizar los mensajes. Con Bitcoin no hay empresa. No tiene dueño. Es el servicio público más grande del mundo y está descentralizado. Es un sistema abierto y no hay que pedir permiso a nadie para obtener una cuenta, ni tampoco hay un proceso de aprobación.