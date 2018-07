No es que los Terceros de Confianza (TsDC) nos fallan porque todos tengan mala voluntad (aunque algunos la tienen) o sean estúpidos (aunque algunos lo son). Es más bien que, al igual que las personas, son insuficientes o tienen deficiencias fundamentales en el sentido de que generalmente operan bajo el paradigma de la "supervivencia del más fuerte" en un mundo en el cual no se puede confiar. Los TsDC predeciblemente buscan poder y control. Para propulsar su misión, deben dominar su espacio, controlar la narrativa, influenciar su territorio, proteger su legado. Por definición, no son neutrales. Sus objetivos no son neutrales. Su base de conocimiento no es neutral. Sus datos no son neutrales.