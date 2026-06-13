Los pacientes con Tourette enfrentan un alto riesgo de suicidio, dolor y discriminación

VIERNES, 12 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Algunos podrían bromear sobre el síndrome de Tourette, pero es un infierno para quienes padecen esta enfermedad, según un nuevo informe.

En total, 1 de cada 4 adolescentes y adultos con Tourette u otros trastornos de tics ha intentado suicidarse en algún momento de su vida, según el Informe de la Encuesta de Impacto 2026 de la Asociación de Tourette de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, más del 70% de los adultos y casi el 70% de los niños dicen haber sufrido discriminación debido a sus tics.

"Los hallazgos del Informe de la Encuesta de Impacto 2026 son un llamamiento a la acción que demuestra cuánto nos queda por hacer para garantizar que las personas que viven con síndrome de Tourette y otros trastornos de tics reciban el apoyo que merecen", dijo Ian Lang, presidente y director ejecutivo de la asociación, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"El estigma, la discriminación, las dificultades económicas y el acceso limitado a los servicios necesarios siguen siendo la realidad para demasiadas personas", dijo Lang. "Ya es hora de crear un sistema que garantice que las personas reciban la atención que necesitan, el apoyo que merecen y la oportunidad de vivir la vida que desean vivir libres de estigma y discriminación."

Un incidente a principios de este año en una gala de premios de cine británico puso de manifiesto lo difícil y devastador que puede ser el síndrome de Tourette.

PUBLICIDAD

John Davidson, paciente de Tourette y protagonista de una reciente película independiente británica, gritó involuntariamente la palabra con n en la ceremonia de los BAFTA en el Reino Unido mientras los actores negros Michael B. Jordan y Delroy Lingo entregaban un premio en el escenario.

El público había sido advertido con antelación sobre el estado de Davidson y, posteriormente, el presentador Alan Cumming pidió comprensión y se disculpó por cualquier ofensa derivada de la explosión, informó CNN .

PUBLICIDAD

Por su parte, Davidson abandonó la ceremonia tras el incidente.

"Elegí abandonar el auditorio al principio de la ceremonia porque era consciente del malestar que me estaban causando mis tics", declaró en un comunicado.

La encuesta de la Asociación de Tourette mostró que este tipo de vergüenza pasa factura a las personas con esta condición.

Por ejemplo, el 81% de los adolescentes sintió que sus tics afectaban negativamente a su experiencia escolar, y el 55% afirmó que el síndrome de Tourette u otro trastorno de tics les impidió alcanzar su potencial.

PUBLICIDAD

Entre los adultos, el 40% dijo que sus tics les impedían formar amistades o relaciones significativas; El 36% dijo haber sufrido discriminación en el trabajo; El 20% dijo que había sido discriminado en entrevistas de trabajo; y el 15% declaró estar desempleado debido a sus tics.

Alrededor del 45% de los adolescentes y el 41% de los adultos dijeron que sus tics no estaban bien controlados por los medicamentos que les habían recetado, según la encuesta.

PUBLICIDAD

La encuesta también reveló que muchas personas con síndrome de Tourette sufren dolor físico debido a sus tics, incluyendo al 82% de los adultos y al 69% de los niños.

También puede tardar mucho en diagnosticarse la enfermedad: el 84% de los adultos y el 76% de los niños dijeron que tardaron más de un año en recibir el diagnóstico tras el inicio de sus síntomas.

PUBLICIDAD

"El estigma, la discriminación, las dificultades económicas y el acceso limitado a los servicios necesarios siguen siendo la realidad para demasiadas personas", dijo Lang. "Ya es hora de crear un sistema que garantice que las personas reciban la atención que necesitan, el apoyo que merecen y la oportunidad de vivir la vida que desean vivir libres de estigma y discriminación."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre el síndrome de Tourette.

FUENTES: Tourette Association of America, comunicado de prensa, 11 de junio de 2026; Resultados de la encuesta de impacto 2026 de la Asociación de Tourette de América

PUBLICIDAD