¿Tienes un adolescente que asume riesgos? Este químico cerebral podría ser el responsable, según los investigadores

VIERNES, 12 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Probando marihuana, alcohol o fumar. Metiéndose en peleas. Intentando peligrosas acrobacias al estilo "Burro". Saliendo con ese tipo raro.

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos adolescentes se sienten impulsados a hacer tonterías?

Podría deberse a que sus cerebros en desarrollo carecen de un neuroquímico importante, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que asumen riesgos podrían estar compensando los bajos niveles de dopamina en sus cerebros, informaron los investigadores el 11 de junio en la revista Nature Communications.

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La dopamina desempeña un papel importante en el sistema de recompensa del cerebro, proporcionando una sensación de placer y motivación cuando se libera, según los investigadores en notas de fondo.

"Nuestros resultados sugieren que, para algunos adolescentes, asumir riesgos puede actuar como una forma de 'poner en marcha el sistema' cuando la biología de la recompensa relacionada con la dopamina es menor al inicio de la adolescencia", dijo la investigadora principal Ashley Parr, profesora asistente de psiquiatría en la Universidad de Pittsburgh.

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"Este hallazgo supone un gran cambio para el sector porque mucha gente asumiría que una mayor actividad de dopamina estaría vinculada a un mayor consumo de sustancias", dijo Parr en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores siguieron a un grupo de más de 800 adolescentes que participaban en un estudio a largo plazo sobre el consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes adultos.

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Los resultados mostraron que los adolescentes con niveles más bajos de dopamina en el sistema de recompensa cerebral tenían más probabilidades de probar sustancias como la marihuana o el alcohol, en comparación con aquellos con dopamina más alta.

Pero a medida que los adolescentes crecían y sus sistemas de dopamina maduraban, su consumo de sustancias tendía a disminuir.

Este grupo de adolescentes --aproximadamente 1 de cada 4 (26%) del grupo total-- encaja en un patrón de "pico juvenil" en el que el consumo de sustancias aumentó al principio de la adolescencia, seguido de disminuciones a mediados de los 20.

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Los adolescentes en el "pico juvenil" tenían niveles de dopamina significativamente más bajos que todos los demás adolescentes al principio. A medida que crecían, sus niveles de dopamina cerebral aumentaban de forma constante pero rápida, coincidiendo con la disminución de su consumo de sustancias.

"La cuestión clave no es quién experimenta, sino quién continúa y quién escala su uso hasta la edad adulta", dijo Parr. "Al rastrear a los adolescentes a lo largo del tiempo, pudimos identificar marcadores cerebrales y conductuales tempranos que ayudan a distinguir experimentos temporales y típicos del desarrollo de patrones que pueden señalar un mayor riesgo a largo plazo."

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La investigadora principal Beatriz Luna, profesora de psiquiatría en la Universidad de Pittsburgh, afirmó que asumir riesgos es una parte normal de la adolescencia.

"Para la mayoría de los niños es una fase que alcanza su punto álgido y luego se relaja", dijo en un comunicado de prensa.

"Los padres pueden ayudar dirigiendo ese impulso por nuevas experiencias gratificantes hacia salidas sociales positivas como los deportes de equipo, para que los adolescentes puedan perseguir esa 'recompensa' en lugares más saludables", dijo Luna.

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la dopamina.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 11 de junio de 2026; Nature Communications, 11 de junio de 2026