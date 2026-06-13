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Las etiquetas y restricciones alimentarias pueden reducir las tasas de obesidad infantil, según un estudio

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VIERNES, 12 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Políticas alimentarias nacionales agresivas pueden reducir el número de niños con exceso de peso, según un nuevo estudio.

Una Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos (FLAL) adoptada por Chile redujo el riesgo de sobrepeso y obesidad entre los niños de ese país, informaron investigadores el 11 de junio en The Lancet.

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La ley exigía etiquetas de advertencia y restringió la venta y el marketing de alimentos y bebidas ricos en azúcares, grasas saturadas, sal o calorías, según los investigadores.

"Aunque medidas nacionales individuales como los impuestos al azúcar a los refrescos se han asociado con mejores resultados en salud, este es el primer estudio que demuestra de manera plausible que un paquete de políticas puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la primera infancia a nivel nacional", el investigador Guillermo Paraje, profesor de economía en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, dijo en un comunicado de prensa.

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"Estos resultados ofrecen pruebas sólidas para los responsables políticos de todo el mundo", afirmó Paraje. "Apoyan las etiquetas de advertencia nutricional obligatorias en la parte frontal del envase, las restricciones a la alimentación poco saludable en las escuelas y las prohibiciones de comercialización como formas eficaces y prácticas de combatir la epidemia de obesidad infantil."

Chile aprobó su FLAL en 2016. Junto con las etiquetas de advertencia, la ley restringía la venta de alimentos poco saludables en las escuelas y prohibía la comercialización dirigida a los niños.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 300.000 escolares de 4 a 6 años en Chile, comparando su peso antes y después de la introducción del FLAL.

Los resultados mostraron que las niñas tenían un 2,9% menos de riesgo de sobrepeso u obesidad y los niños un 2,4% menor en los 18 meses posteriores a la introducción de la primera fase del FLAL.

Los investigadores esperan una respuesta aún mayor respecto a las fases 2 y 3 del FLAL, que se implementaron en 2018 y 2019. Estos establecieron límites aún más estrictos en azúcares, grasas saturadas, sal o calorías, pero no se tuvieron en cuenta en este estudio.

"Aunque la reducción del riesgo de obesidad y sobrepeso entre los niños pequeños en edad escolar pueda parecer modesta, es probable que el endurecimiento adicional de la ley en años posteriores haya aumentado el impacto, especialmente dado que hubo una mayor caída en las ventas de productos alimentarios etiquetados durante la fase 2 del FLAL en comparación con la fase 1." " dijo la investigadora María Nieves Valdés, profesora asociada de economía en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

"Además, incluso una pequeña reducción de peso para niños con sobrepeso u obesidad probablemente aporte beneficios significativos a largo plazo para la salud, dado el fuerte vínculo entre la obesidad infantil y el riesgo posterior de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, así como la evidencia de que la prevención temprana puede reducir sustancialmente estos riesgos", añadió Valdés en un comunicado de prensa.

En un editorial que lo acompaña, investigadores del Instituto George para la Salud Global en Australia afirmaron que el estudio muestra que un esfuerzo nacional concertado puede superar la oposición de la industria alimentaria a políticas que promueven la buena salud.

"Los resultados de la investigación refuerzan la idea de que los gobiernos vayan más allá de los enfoques incrementales y de política única y, en su lugar, implementen estrategias integrales e integradas para mejorar los entornos alimentarios", escribieron Simone Pettigrew y Daisy Coyle, investigadoras alimentarias del Instituto George.

"En particular, los resultados ponen de manifiesto el potencial de conjuntos de políticas, incluyendo etiquetas de advertencia obligatorias y restricciones de comercialización sobre alimentos poco saludables y estándares mínimos de alimentos escolares, para producir resultados significativos", añadieron.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la obesidad infantil.

FUENTE: The Lancet, comunicado de prensa, 11 de junio de 2026

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