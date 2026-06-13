Sala de Guerra, Herramientas Digitales de Salud Están Siguiendo los Riesgos de Enfermedades Durante la Copa Mundial

VIERNES, 12 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Con 48 equipos compitiendo en 16 ciudades anfitrionas de EE. UU., Canadá y México, rastrear la salud y la ubicación de jugadores y aficionados a la Copa del Mundo es un reto logístico que los expertos en salud pública quieren resolver.

Uno de estos equipos en la Universidad de Georgetown ha transformado un antiguo laboratorio de microbiología en algo parecido a una sala de guerra de inteligencia para rastrear el riesgo de enfermedades en la Copa del Mundo.

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El espacio está lleno de paneles de datos, enormes pantallas de televisión que muestran partidos de fútbol en directo y relojes de huso horario para ciudades de toda Norteamérica.

Se llama Centro de Operaciones de Seguridad Sanitaria (HSOC), un centro de mando independiente y no gubernamental dedicado a ayudar a proteger a millones de aficionados y deportistas de brotes de enfermedades infecciosas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento, que comenzó el jueves, se extiende hasta el 19 de julio.

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"Lo que estamos haciendo es poner en marcha un centro de operaciones de emergencia de salud pública no gubernamental centrado en las amenazas de enfermedades infecciosas", explicó Rebecca Katz. Dirige el Centro de Ciencia y Seguridad de la Salud Global en Georgetown, Washington D.C.

"Estamos haciendo algo que nunca se ha hecho antes porque nunca ha sido hecho por una entidad no gubernamental", dijo Katz en un comunicado de prensa de la universidad.

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El equipo monitorizará posibles amenazas --incluyendo la COVID-19, el sarampión, la mpox y enfermedades transmitidas por mosquitos-- recopilando datos de diversas fuentes, como registros de viajes aéreos, tendencias en redes sociales y, quizás lo más importante, la vigilancia municipal de aguas residuales.

El análisis de muestras de aguas residuales debería alertar al HSOC de cualquier aumento de actividad viral hasta una semana antes de que los pacientes lleguen a urgencias.

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En un esfuerzo relacionado, expertos en salud de la Universidad de Brown han desarrollado una herramienta que rastrea el paradero de jugadores y asistentes durante el torneo de verano, para ayudar a complementar los datos locales de salud.

"Cada vez que se reúne a mucha gente para un gran evento celebratorio, como un torneo deportivo, hay que preocuparse por desafíos de salud pública como brotes de enfermedades infecciosas", dijo William Goedel, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la universidad en Providence, Rhode Island. Habló en un comunicado de prensa de Brown.

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La herramienta digital de Brown registra los sitios de entrenamiento del equipo, hoteles, recintos de partidos y grandes puntos de reunión de aficionados. Esto permite a los departamentos de salud pública visualizar dónde se congregan las personas y, lo más importante, hacia dónde se dirigen a continuación en caso de un brote.

Ciertas enfermedades están en lo más alto de la lista de vigilancia del equipo de Goedel.

"Teniendo en cuenta la alta densidad de personas de todo el mundo, estamos más centrados en el COVID-19, el sarampión y el norovirus", afirmó. "Estados Unidos ha tenido bastante lucha contra el sarampión en los últimos meses. Este año se han reportado casos de sarampión en todos los estados que acogen un equipo o partido para la Copa del Mundo."

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Uno de los objetivos principales del centro de Georgetown es la comunicación proactiva en caso de brotes.

Si el equipo detecta un riesgo para la salud en una ciudad anfitriona, notifican inmediatamente a los oficiales de la siguiente ciudad en el itinerario de esas aficiones. Esto permite a los hospitales locales prepararse para enfermedades específicas antes de que llegue una oleada de viajeros.

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"Si Nueva York está viendo algo, y sabemos que la afición viaja de Nueva York a Seattle para el próximo partido, entonces conectaremos los datos de lo que vimos en Nueva York con la jurisdicción de Seattle para que puedan prepararse", dijo Katz.

El centro también proporciona perfiles de países a las ciudades anfitrionas, detallando enfermedades prevalentes en los países de origen de los equipos visitantes. Esto ayuda a las autoridades locales a entender riesgos específicos, como si la base de un equipo visitante tiene antecedentes de dengue y si el entorno local en Estados Unidos podría favorecer los mosquitos que lo transmiten.

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El HSOC planea operar hasta el final del torneo en julio y espera servir de modelo para futuros eventos de gran reunión, incluidos los Juegos Olímpicos de 2028.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre recomendaciones de salud para viajar.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Georgetown, 9 de junio de 2026; Brown University, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026