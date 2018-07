El Banco Central armó una lista del material que le gustaría sumar a su biblioteca: varios de los títulos incluyen conceptos de bitcoin, blockchain y criptomonedas. Fue publicada el 13 de junio pasado, pide una única copia de 42 textos distintos, y "Yo no me quiero ir: Claves y razones para apostar por la Argentina" de Federico Sturzenegger, ex presidente de la entidad. La comunicación fue emitida un día antes de que el ex funcionario presente su renuncia. También incluye dos textos co-escritos por el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach. "Entre la equidad y el crecimiento. Ascenso y caída de la economía argentina 1880 – 2002" y "El ciclo de la ilusión y el desencanto. Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días", escritos por Llach y Pablo Gerchunoff.