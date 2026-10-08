Costa Rica

Laura Fernández respondió por sus encuentros con empresarios detenidos por presunto lavado de dinero: “Ni que tuviera una bola mágica”

La presidenta de Costa Rica explicó las circunstancias en las que coincidió con el productor Hugo Barboza y rechazó que fotografías con personas investigadas permitan establecer vínculos con actividades ilícitas. También negó que un ciudadano requerido por Estados Unidos haya financiado su campaña electoral

Laura Fernández respondió durante la conferencia de prensa semanal a cuestionamientos por fotografías con personas posteriormente detenidas.
Laura Fernández respondió durante la conferencia de prensa semanal a cuestionamientos por fotografías con personas posteriormente detenidas.
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió este miércoles a los cuestionamientos surgidos después de que circularan fotografías y videos en los que aparece junto a personas que posteriormente fueron detenidas o quedaron vinculadas a investigaciones por presunto lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, Fernández fue consultada particularmente por su encuentro con el productor de espectáculos Hugo Barboza, detenido este miércoles como sospechoso de legitimación de capitales dentro del denominado Caso Éxodo, así como por la presencia de un ciudadano de origen chino requerido por las autoridades de Estados Unidos en actividades relacionadas con el oficialista Partido Pueblo Soberano.

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La mandataria rechazó que las fotografías permitan establecer que conocía las presuntas actividades ilícitas atribuidas posteriormente a esas personas y aseguró que políticos y funcionarios públicos no cuentan con herramientas que les permitan conocer si alguien que se acerca a ellos mantiene una investigación penal reservada.

“Ni que tuviera una bola mágica en la cartera, muchachos”, manifestó Fernández al explicar su encuentro con Barboza durante un concierto de Grupo Firme realizado en el Estadio Nacional.

El encuentro con Hugo Barboza

Fernández relató que llegó a esa presentación después de que los organizadores del espectáculo contactaran al vicepresidente Francisco Gamboa para invitarla y entregarle un reconocimiento por las acciones gubernamentales dirigidas a simplificar los trámites necesarios para organizar actividades.

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Según su versión, decidió asistir utilizando el palco presidencial y no aceptó una entrada proporcionada por los organizadores.

En ese lugar, explicó, tuvo contacto con el productor que ahora figura entre las personas detenidas.

“Ahí llegó el promotor este, que hoy parece fue detenido por presuntos nexos. Saludé al cantante, me tomé fotos, bailé, canté, me dieron una plaquita”, explicó la mandataria.

Fernández indicó que en ese momento no existía información pública que le permitiera conocer una eventual investigación contra Barbosa.

“Ahora, después de la foto de ellos, mejor no hubiera ido”, expresó durante su respuesta.

La presidenta sostuvo que estaría dispuesta a que se revise cualquier aspecto relacionado con ese encuentro y aseguró que no mantiene vínculos personales con el empresario.

La presidenta Laura Fernández se reunió con el productor Hugo Barboza durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, el 28 de marzo de 2026.
La presidenta Laura Fernández se reunió con el productor Hugo Barboza durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, el 28 de marzo de 2026.

Cuestionamientos por ciudadano requerido por Estados Unidos

La discusión también incluyó al ciudadano de origen chino que fue detenido en Costa Rica ante un requerimiento de las autoridades estadounidenses y cuya aparición en fotografías relacionadas con actividades del oficialismo desató cuestionamientos políticos durante los últimos días.

Fernández afirmó que revisó información del Partido Pueblo Soberano y certificaciones vinculadas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y aseguró que el hombre “no aportó ni un colón” a la campaña que la llevó a la Presidencia.

Según la mandataria, el ciudadano tampoco adquirió bonos de deuda política ni realizó donaciones.

Fernández explicó que su presencia durante la celebración de la victoria electoral no significa que existiera una relación con dirigentes del partido, pues se trató de una actividad abierta en la que afirmó haberse tomado fotografías con cientos de personas.

La presidenta defendió además a la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien también apareció fotografiada junto al hombre.

Fernández aseguró que no permitirá que se utilice una fotografía tomada durante una actividad multitudinaria para intentar vincular a Cisneros con personas investigadas.

La presidenta Laura Fernández aseguró que “no lo conozco, ni me he reunido con él” y dijo desconocer qué hacía el empresario en el evento partidario.
La presidenta Laura Fernández aseguró que “no lo conozco, ni me he reunido con él” y dijo desconocer qué hacía el empresario en el evento partidario.

“Que caiga el que tenga que caer”

La mandataria aprovechó la polémica para defender la cooperación de Costa Rica con agencias estadounidenses en investigaciones contra el crimen organizado.

Según Fernández, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el FBI continuarán trabajando con las autoridades costarricenses durante su administración.

“Mientras yo sea presidenta de la República, la DEA, el FBI y los cuerpos de policía del OIJ y del Gobierno van a seguir persiguiendo a los criminales”, aseguró.

Fernández argumentó que uno de los principales obstáculos para identificar a personas vinculadas con legitimación de capitales es que algunas mantienen públicamente perfiles de empresarios exitosos y participan con normalidad en actividades sociales.

“Están metidos en los supermercados, en los centros comerciales. Sus hijos van a las mismas escuelas que nuestros hijos, van a misa, van al culto, van a los conciertos”, indicó.

La presidenta insistió en que el Gobierno respaldará las investigaciones independientemente de quién resulte involucrado.

“Que caiga el que tenga que caer”, dijo Fernández, quien agregó que no le “temblará el pulso” para apoyar investigaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.

Fernández respondió a Liberación Nacional

Durante su intervención, Fernández también arremetió contra diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) que cuestionaron al Gobierno después de divulgarse las fotografías.

La mandataria sostuvo que las imágenes de personas posteriormente investigadas existen también junto a figuras de otras agrupaciones políticas y mencionó fotografías y videos relacionados con dirigentes y exfuncionarios de administraciones anteriores.

No obstante, señaló que su argumento no pretende establecer responsabilidades por asociación, sino demostrar precisamente que una fotografía, una actividad pública o un encuentro ocasional no necesariamente implica conocimiento sobre las actividades privadas de una persona.

Fernández sostuvo que las verificaciones sobre el origen de fondos corresponden principalmente a las instituciones financieras y aseguró que una persona dedicada a la política no dispone de una plataforma para consultar eventuales investigaciones judiciales reservadas de quienes participan en actividades públicas.

La mandataria cerró su respuesta señalando que las recientes detenciones, lejos de demostrar tolerancia del Ejecutivo hacia esas estructuras, evidencian, según su posición, el fortalecimiento de los operativos contra el crimen organizado.

No vamos a parar”, afirmó al referirse a las investigaciones contra narcotraficantes, legitimadores de capitales, contrabandistas y evasores.

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