Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

Zhang Guobin, ciudadano de origen chino naturalizado costarricense, fue detenido este 2 de octubre en San José a solicitud de las autoridades de Estados Unidos. Crédito: Ministerio Público

Guardar

Un hombre de origen chino y naturalizado costarricense, de apellidos Zhang Guobin, fue detenido en San José, tras ser requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

De acuerdo con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a las autoridades costarricenses, el detenido estaría relacionado con distintas organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

PUBLICIDAD

La captura fue coordinada por el Ministerio Público y contó con participación de la DEA, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Agentes de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública también intervinieron en el operativo que permitió detener al requerido en el centro de la capital costarricense.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la investigación contra Tam Zhang comenzó a finales de 2025 y permitió identificarlo como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la legitimación de capitales. Las autoridades sostienen que cumplía una doble función dentro de la estructura: coordinaba el suministro de cocaína con distintos proveedores, principalmente para envíos hacia Estados Unidos, y posteriormente gestionaba los pagos relacionados con esos cargamentos.

PUBLICIDAD

Las pesquisas también determinaron, de acuerdo con la versión oficial, que el detenido recibía grandes cantidades de dinero en efectivo en colones y dólares, que luego convertía en criptoactivos para movilizar fondos y realizar pagos ligados a transacciones ilícitas. Durante la operación conjunta entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la DEA y el IRS-CI se logró decomisar aproximadamente USD 500,000 en criptoactivos, mientras que las coordinaciones de la investigación se extendieron a Países Bajos, España y Estados Unidos, lo que evidenció el alcance transnacional atribuido a la presunta estructura criminal.

Tres organizaciones señaladas por Estados Unidos

Entre las estructuras mencionadas en la información oficial figura el Cártel de Sinaloa, una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas identificadas por las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

La propia DEA sostiene que esta estructura cuenta con redes descentralizadas que operan en múltiples países y está involucrada en el tráfico de sustancias como fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

También se menciona al Cártel del Golfo, organización criminal surgida en México y relacionada históricamente con actividades de narcotráfico.

El tercer grupo señalado es el Clan del Golfo, una estructura de origen colombiano que las autoridades estadounidenses vinculan con el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense ha descrito al Clan del Golfo como una de las mayores organizaciones distribuidoras de cocaína y ha señalado que controla territorios utilizados para la producción y movilización de droga en Colombia.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2025, Estados Unidos designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera, según información del Departamento de Justicia de ese país.

La presunta relación de Zhang Guobin con estas estructuras forma parte de las acusaciones que deberán ser examinadas dentro del proceso judicial estadounidense. La detención y el pedido de extradición no constituyen una condena y el requerido mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

La DEA relaciona al detenido con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo. REUTERS/Mike Blake

Nueva captura en medio de procesos de extradición

La detención ocurre apenas un día después de que Costa Rica entregara a Estados Unidos a cinco hombres requeridos por causas relacionadas con narcotráfico internacional.

PUBLICIDAD

El jueves 1.° de octubre, los detenidos fueron trasladados desde el Centro Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hasta Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se efectuaron los procedimientos judiciales y migratorios antes de su entrega a oficiales estadounidenses.

Entre los extraditados figuraban personas de nacionalidad costarricense y colombiana, algunas de ellas naturalizadas costarricenses. Las autoridades estadounidenses las requieren por investigaciones relacionadas con el supuesto traslado de cocaína y drogas sintéticas hacia ese país.

Costa Rica ha intensificado durante 2026 la ejecución de solicitudes de extradición relacionadas con narcotráfico después de los cambios legales que permiten entregar a ciudadanos costarricenses requeridos por otros países bajo determinadas condiciones.

PUBLICIDAD

En agosto, por ejemplo, las autoridades extraditaron hacia Estados Unidos a Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, para enfrentar cargos por una presunta conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense. El Departamento de Justicia informó entonces que el costarricense fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York y quedó detenido mientras enfrenta el proceso.

La captura se produjo un día después de que Costa Rica entregara a cinco requeridos por Estados Unidos en investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional. Crédito: MSP

Ahora, el caso de Zhang Guobin deberá avanzar ante los tribunales costarricenses antes de que pueda concretarse cualquier eventual entrega a Estados Unidos.

El Ministerio Público aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades nacionales e internacionales en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y estructuras criminales con operaciones dentro y fuera de Costa Rica.

PUBLICIDAD