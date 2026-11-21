Los servicios de salud del país mantienen la vigilancia ante el riesgo de deshidratación en menores de edad y adultos mayores por infecciones estomacales.

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La atención en las salas de espera de Costa Rica refleja un repunte sostenido de infecciones digestivas: el país ya cuenta 396,279 personas atendidas por diarrea en 2026. El dato confirma un salto relevante frente a las 349,039 personas que enfermaron en idéntico tramo del año pasado, lo que supone un incremento de 47,240 pacientes y consolida una temporada con mayor carga de malestares estomacales en todo el territorio nacional.

El impacto de las infecciones estomacales no golpea de la misma manera a todo el territorio costarricense. Mientras que el promedio de Costa Rica se ubica en 7,595 personas enfermas por cada 100,000 habitantes, 15 cantones superan los 10 mil afectados por cada 100 mil personas, una brecha que deja al descubierto marcadas desigualdades en el acceso a servicios básicos.

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Las comunidades con la concentración más alta de casos son:

Vázquez de Coronado , con una tasa de 13,410 casos

Orotina, el cantón central de San José, Flores y Montes de Oro. Esta diferencia territorial responde a fallas locales reiteradas en el suministro de agua corriente, deficiencias en el manejo de aguas residuales y prácticas inadecuadas de higiene en locales de comida.

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en las últimas semanas evaluadas, los especialistas sanitarios advierten que esa disminución no implica el fin del problema. Muchos centros de salud en comunidades rurales tardan varios días o semanas en ingresar todas las atenciones en el sistema informático central, por lo que los números recientes todavía pueden subir conforme se completen las revisiones pendientes.

Tasa de incidencia de diarrea por cada 100 mil habitantes en Costa Rica a la semana 44 de 2026: San José y Puntarenas registran los niveles más altos y superan el promedio nacional.

La contaminación del agua y los alimentos detona las oleadas de contagios

La vía de transmisión más frecuente ocurre a través del consumo de agua que no reúne condiciones adecuadas para beber o por alimentos crudos o mal refrigerados que entraron en contacto con microbios. Durante el transcurso del año, Costa Rica atravesó varias semanas en las cuales la cantidad de enfermos superó los promedios habituales del país, con picos que alcanzaron más de 15 mil consultas semanales durante abril y mayo.

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Estas etapas de contagios masivos coincidieron con los meses de calor intenso y la posterior llegada de las lluvias torrenciales. Las temperaturas elevadas aceleran la descomposición de la carne, los lácteos y las comidas preparadas cuando se rompe la cadena de frío en los hogares o en los comercios. Al mismo tiempo, los aguaceros fuertes y las averías en tuberías suelen enturbiar los acueductos comunitarios o arrastrar residuos hacia las tomas de agua, lo que facilita que microbios invisibles lleguen a los grifos familiares.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reitera que la mayoría de los cuadros pueden evitarse con medidas simples en la vida cotidiana. Los médicos insisten en:

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Hervir el agua si existen dudas sobre su pureza Lavar las manos con agua y jabón antes de comer o cocinar Cocer bien las carnes y evitar la mezcla de alimentos crudos con alimentos cocidos para frenar la propagación de microbios en la mesa familiar.

Una olla de acero inoxidable con agua en ebullición despide vapor sobre una hornilla de gas encendida en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es una infección estomacal aguda y cuáles señales genera en el cuerpo

La diarrea es una alteración en el funcionamiento del sistema digestivo que provoca evacuaciones intestinales líquidas o muy blandas con una frecuencia de tres o más veces en un solo día. Esta condición aparece cuando microorganismos como bacterias, virus o parásitos ingresan al estómago y a los intestinos, lo cual altera la capacidad del cuerpo para absorber agua y nutrientes de forma adecuada.

El cuadro clínico suele comenzar de forma repentina. Las personas afectadas experimentan cólicos estomacales agudos, retortijones continuos, náuseas, vómitos, debilidad física y, en ocasiones, accesos de fiebre moderada o alta. El mayor peligro asociado a este padecimiento es la pérdida rápida de líquidos y sales minerales, una situación conocida como deshidratación.

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