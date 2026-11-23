Tres integrantes de la Fuerza Armada perdieron la vida durante una operación de rescate en territorio haitiano. El mandatario anunció un esquema de compensación inmediata y un ingreso mensual garantizado para sus allegados (Foto cortesía presidente Nayib Bukele)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este domingo que creó un fondo de USD 1 millón para las familias de tres integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que murieron durante una misión de rescate en Haití. Según indicó, cada familia recibirá de inmediato USD 200.000 y el resto de los recursos se destinará a garantizarles un ingreso mensual.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario identificó a los fallecidos como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina.

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Bukele afirmó que los tres militares habían viajado a Haití para participar en el rescate de cuatro compañeros que, según su versión, estaban secuestrados por pandillas. El presidente sostuvo que una explosión accidental ocurrida durante la operación causó las muertes.

Antecedentes de los tres militares

El mandatario recordó un operativo previo en el que, según dijo, Palacios Santos asumió el control de una situación crítica después de que contratistas privados abandonaran sus posiciones. Bukele señaló que la actuación del teniente permitió salvar varias vidas, incluidas las de otros integrantes de la Fuerza Armada.

“Tu sueño era ser militar, tu partida es un dolor muy fuerte”: Estos son los tres salvadoreños fallecidos en Haití

Sobre Zepeda Zelada y Serrano Medina, el presidente relató un incidente durante una prueba realizada en territorio salvadoreño. De acuerdo con su publicación, una granada quedó atascada en un dron cuya batería estaba por agotarse. Bukele aseguró que Serrano Medina sostuvo el aparato a cerca de un metro y medio del suelo mientras Zepeda Zelada desactivaba la granada de forma manual. “Sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás”, escribió.

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USD 200,000 por familia, de forma inmediata

El fondo prevé la entrega de USD 200,000 para cada una de las tres familias. Los USD 400,000 restantes se utilizarán para garantizar un ingreso mensual, además de las prestaciones legales que, según Bukele, corresponden a los familiares por parte de la Fuerza Armada de El Salvador.

El jefe de Estado sostuvo que la ayuda económica no reemplaza la pérdida de los militares, aunque afirmó que el Estado acompañará a los familiares. “Su sacrificio no será olvidado y ustedes no estarán solos”, expresó.

El ministro de Defensa de El Salvador, Francis Merino Monroy, conversa con un familiar del teniente Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres soldados salvadoreños fallecidos en una explosión en Haití, tras su funeral en Olocuilta, El Salvador, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Militares desplegados, con opción de regresar sin sanciones

En el tramo final de su mensaje, Bukele se dirigió a los miembros de la Fuerza Armada que continúan desplegados en la misión de rescate. Afirmó que quienes decidan retornar podrán hacerlo “sin temor a represalias” y sin que su salida afecte la operación, ya que otros militares se ofrecieron para relevarlos.

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“Como comandante general de la Fuerza Armada, yo he perdido también a tres de los míos”, señaló el mandatario. También expresó su deseo de que las familias de Palacios Santos, Zepeda Zelada y Serrano Medina reciban fortaleza y consuelo.

Este domingo despidieron a uno de los tres

Familiares, amigos y compañeros de la FAES despidió este domingo al teniente de transmisiones Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres militares que murieron al manipular explosivos en un campamento en Haití, según informó la agencia de prensa internacional, EFE.

El sepelio se realizó en el distrito de Olocuilta, al sureste de San Salvador, en el departamento de La Paz, con honores militares.