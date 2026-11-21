Costa Rica perdió aproximadamente 100,700 puestos de trabajo entre el segundo y cuarto trimestre de 2025, según el Estado de la Nación. EFE/Jeffrey Arguedas

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Costa Rica enfrenta una contradicción en su mercado laboral: mientras las estadísticas oficiales muestran una disminución en la tasa de desempleo, el país perdió aproximadamente 100,700 puestos de trabajo entre el segundo y cuarto trimestre de 2025, según revela el Informe Estado de la Nación 2026, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN-CONARE).

El estudio señala que, durante ese período, el desempleo pasó del 7.5% al 6.3%, una reducción que, a primera vista, podría interpretarse como una mejoría en las oportunidades laborales. Sin embargo, los investigadores advierten que este comportamiento estuvo acompañado por un incremento en la cantidad de personas que permanecen fuera de la fuerza de trabajo.

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Esta situación significa que una parte de la población en edad laboral no tiene empleo ni se encuentra buscándolo activamente, por lo que deja de contabilizarse dentro de las cifras oficiales de desempleo.

El informe explica que, cuando las condiciones del mercado laboral se deterioran, algunas personas dejan de buscar trabajo debido a las dificultades para encontrar oportunidades, mientras otras enfrentan barreras relacionadas con responsabilidades domésticas, limitaciones personales o condiciones estructurales.

Una reducción del desempleo que esconde otros problemas

De acuerdo con la investigación, el mercado laboral costarricense comenzó a mostrar un deterioro sostenido a partir del segundo trimestre de 2025, luego de registrar un crecimiento moderado del empleo durante los primeros meses del año.

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La disminución de puestos de trabajo se aceleró durante los siguientes trimestres, hasta alcanzar variaciones interanuales cercanas al -2%.

Los resultados reflejan una creciente desconexión entre el dinamismo de la economía y su capacidad para generar fuentes de empleo.

Aunque Costa Rica registró un crecimiento económico del 4.6% en 2025, superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ese desempeño no se tradujo en una expansión equivalente de las oportunidades laborales.

El estudio también advierte que la salida de personas del mercado laboral puede generar consecuencias de largo plazo, especialmente cuando permanecen durante períodos prolongados sin trabajar.

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Entre los principales riesgos se encuentran la pérdida de habilidades, el debilitamiento de las redes profesionales, mayores dificultades para reincorporarse al mercado y una posible reducción de las oportunidades salariales futuras.

La tasa de desempleo disminuyó del 7,5% al 6,3%, pese a la reducción registrada en la cantidad de personas ocupadas. EFE/Jeffrey Arguedas

Casi cuatro de cada diez empleos son informales

Otro de los hallazgos del informe está relacionado con las condiciones en las que trabajan miles de costarricenses.

Según los investigadores, aproximadamente el 38% del empleo en Costa Rica es informal, una condición que puede implicar ausencia de seguridad social, falta de garantías laborales y menores posibilidades de acceder a una pensión.

La informalidad continúa funcionando como una alternativa para quienes pierden sus empleos o no logran incorporarse a actividades productivas que requieren mayor preparación académica.

No obstante, el informe aclara que la reducción reciente de la proporción de trabajadores informales no necesariamente significa que estas personas consiguieron puestos formales.

Por el contrario, durante 2025 la pérdida de empleos afectó principalmente a trabajadores informales, mientras el empleo formal también mostró señales de desaceleración y terminó el año con pérdidas.

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Las dificultades son especialmente relevantes para las personas con menor escolaridad, quienes enfrentan mayores obstáculos para incorporarse a las actividades económicas más dinámicas.

El estudio identifica, además, barreras relacionadas con el acceso a financiamiento, capacitación y oportunidades para formalizar pequeños negocios.

Cerca del 38% de las personas ocupadas en Costa Rica trabaja en condiciones de informalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres, jóvenes y personas con menor escolaridad enfrentan mayores obstáculos

El informe señala que las oportunidades de empleo de calidad continúan concentrándose en sectores productivos específicos y en determinados territorios del país.

Esta situación genera diferencias entre quienes cuentan con las habilidades requeridas por las actividades económicas más dinámicas y aquellos trabajadores que provienen de sectores con menor crecimiento.

Aunque las tasas de desempleo disminuyeron en distintos grupos de población, las mujeres, los jóvenes y las personas con baja calificación continúan enfrentando mayores dificultades de inserción laboral.

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El Estado de la Nación concluye que reducir el desempleo no es suficiente para garantizar una mejoría del bienestar, si esa disminución ocurre simultáneamente con la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de personas que abandonan la búsqueda de empleo.

El desafío para Costa Rica consiste en fortalecer la capacidad del mercado laboral para incorporar a más personas mediante empleos formales, productivos y con condiciones que permitan mejorar sus ingresos y calidad de vida.