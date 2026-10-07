Operación Éxodo: productores de conciertos entre 18 detenidos por presunto lavado de dinero en Costa Rica

Los productores Don Stockwell y Hugo Barboza fueron detenidos durante la Operación Éxodo, desarrollada este miércoles en distintos puntos de Costa Rica. Crédito: OIJ

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Una ofensiva judicial desplegada desde la madrugada de este miércoles 7 de octubre puso bajo la lupa el negocio de los espectáculos en Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos detuvieron a 18 personas, entre ellas los conocidos productores de conciertos Don Stockwell Ulloa y Hugo Benavides Barboza, como parte de la denominada Operación Éxodo.

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Las autoridades realizaron 22 allanamientos en diferentes puntos del país, incluidos sectores de Santa Ana, Escazú, Curridabat, Granadilla, barrio México, Tibás, Cristo Rey, Alajuela, Heredia, Cartago y San Carlos.

También fue detenida la esposa de Barboza. El operativo constituye una segunda fase de las acciones contra la estructura atribuida a Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, quien permanece detenido desde enero de 2025 y a quien las autoridades señalan como líder de una organización vinculada con el narcotráfico.

Uno de los principales focos de las diligencias de este miércoles está relacionado con el dinero que presuntamente llegó al sector de los espectáculos.

Casi USD 860,000 vinculados con tres eventos

De acuerdo con información proporcionada por el director interino del OIJ, Michael Soto, aproximadamente USD 859,000 provenientes del grupo atribuido a “Sobrino” habrían sido colocados en tres eventos en los que tuvieron participación Stockwell y Barboza.

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“Son eventos del 2024 y 2025 donde estas personas, tanto Barboza como Stockwell, tuvieron participación en esas actividades y recibieron inversión económica de parte del grupo de alias Sobrino”, explicó Soto.

El jerarca evitó inicialmente revelar los nombres de los artistas vinculados con esos espectáculos debido a que no tienen relación con los hechos investigados.

Sin embargo, información publicada por CRHoy con base en las pesquisas judiciales identificó operaciones relacionadas con tres espectáculos producidos por Stockwell: el concierto de Ricardo Montaner, realizado el 4 de noviembre de 2023; Nitro Circus, efectuado el 27 de enero de 2024; y la presentación de Aventura, del 5 de octubre de 2024.

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Según esa información, “Sobrino” habría aportado USD 130,000 en efectivo para el espectáculo de Montaner. A esa cantidad se habrían sumado aproximadamente USD 41,753 provenientes de entradas y patrocinio, para una operación cercana a los USD 172,000.

Para Nitro Circus, el aporte atribuido a Vargas habría alcanzado USD 222,445, mientras que otros USD 127,545 habrían sido generados mediante entradas, llevando la operación a aproximadamente USD 350,000.

En el caso de Aventura, el aporte señalado habría sido de USD 300,000, acompañado de un rendimiento estimado en USD 37,500.

En conjunto, las tres operaciones rondarían los USD 859,253.

Sobre la manera en que habrían circulado esos recursos, Soto manifestó que “es muy probable que sean inversiones que se den en efectivo y no estén bancarizadas”.

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Allanamientos ejecutados por el OIJ para detener a los involucrados en el Caso Éxodo. Crédito: OIJ

Dos conocidos nombres del negocio de los espectáculos

Don Stockwell Ulloa es uno de los productores de eventos más reconocidos del país. Durante su trayectoria ha participado en la organización de conciertos de artistas y agrupaciones internacionales como Juanes, Chayanne, Lady Gaga, Daddy Yankee, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Black Sabbath y Megadeth, entre otros.

Agentes judiciales ingresaron desde aproximadamente las 4:00 a. m. a su vivienda, ubicada en un condominio de Santa Ana, como parte de las diligencias.

El segundo productor detenido es Hugo Benavides Barboza, propietario de H Barboza Producciones. Su vivienda en Tibás también figuró entre los puntos intervenidos.

Barboza ha organizado diferentes espectáculos internacionales y recientemente estuvo detrás de la presentación de Grupo Firme en el Estadio Nacional. Su productora también tenía programado un concierto de Beéle para el 17 de octubre en Parque Viva.

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Stockwell, por su parte, tenía anunciado el espectáculo del rapero estadounidense Snoop Dogg para el 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal.

¿Quién es “Sobrino”?

El nombre que conecta las diligencias de este miércoles con una operación policial anterior es el de Edwin Vargas García, alias “Sobrino”.

Vargas fue detenido el 29 de enero de 2025, cuando las autoridades desarrollaron la denominada Operación Granero en diferentes puntos del país.

El OIJ atribuyó a su organización actividades relacionadas principalmente con narcotráfico y distribución de drogas al menudeo en sectores como Curridabat, Granadilla, Tibás, Cristo Rey y Desamparados.

Aquella intervención permitió decomisar aproximadamente ₡800 millones (USD 1.7 millones) entre bienes, dinero, joyas y otros activos. Solo las joyas relacionadas con “Sobrino” fueron valoradas en alrededor de ₡42 millones (USD 91 millones)

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El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó este miércoles que las autoridades detectaron lo que califican como “persistencia criminal”, debido a que integrantes de la organización habrían mantenido actividades pese a que algunos de sus líderes estaban encarcelados.

“Aunque los líderes estaban detenidos, reitero, continuaban con su organización, manejándola incluso desde las cárceles”, afirmó Díaz.

El fiscal resumió el objetivo patrimonial de la operación con otra frase: “Con esto prácticamente le quitamos el músculo a esta organización”.

Las autoridades vinculan los movimientos financieros detectados con la estructura atribuida a Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, detenido desde enero de 2025. Crédito: OIJ

Oro, ganado y propiedades también aparecen en el caso

Los espectáculos representan solo una parte de los movimientos económicos detectados por las autoridades.

Entre las actividades señaladas aparecen operaciones relacionadas con oro, bienes inmuebles, compra y venta de ganado, lotería clandestina, préstamos gota a gota y extorsiones.

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En el caso del oro, Soto indicó que se detectaron operaciones de captación y fundición del metal para posteriormente trasladarlo hacia Estados Unidos.

Las autoridades también analizan una eventual relación con oro procedente de Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, aunque todavía no han establecido públicamente la cantidad ni el origen de todo el material involucrado.

Otro de los movimientos detectados corresponde a la adquisición de más de 60 cabezas de ganado, además de propiedades y vehículos de alto valor.

Vehículos de lujo, armas y efectivo

La dimensión patrimonial quedó reflejada también en los bienes ubicados durante los operativos.

El OIJ estimó preliminarmente en aproximadamente ₡700 millones (USD 1.5 millones) el valor de propiedades, vehículos y otros activos que buscaba inmovilizar durante las diligencias. La cifra corresponde a una estimación sobre los bienes objeto de las acciones y no significa que todo ese monto haya sido decomisado en efectivo.

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Hasta la actualización disponible durante la mañana, los agentes habían incautado aproximadamente 10 vehículos y motocicletas de alta gama, siete armas de fuego y una cantidad de dinero en efectivo que todavía debía ser contabilizada.

Uno de los allanamientos estuvo cerca de terminar en un enfrentamiento.

En Turrúcares de Alajuela, un sospechoso apareció con una escopeta cuando agentes del grupo táctico ingresaban a la propiedad.

“Estuvimos muy cercanos de tener un enfrentamiento directo con uno de los sujetos, ya que cuando va ingresando nuestro grupo táctico, este sujeto sale con una escopeta”, relató Soto.

El hombre finalmente obedeció las instrucciones de los agentes y no se produjo un intercambio de disparos.

Durante los operativos fueron decomisados aproximadamente 10 vehículos y motocicletas de alta gama, siete armas de fuego y dinero en efectivo pendiente de contabilización. Crédito: OIJ

18 detenidos en 22 allanamientos

El balance divulgado por el OIJ durante la mañana de este miércoles era de 18 personas detenidas como resultado de los 22 allanamientos.

Además de Stockwell y Barboza, entre los aprehendidos aparecen personas de apellidos Vargas, Hernández —dos personas—, Agüero, Solano, Roses, Alvarado, Provenza, Berrocal, Pérez, Alfaro, Madriz, Acuña, García, Chacón y Oviedo.

Las autoridades no han detallado públicamente el grado de participación atribuido a cada uno de los detenidos.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las solicitudes de medidas cautelares que presentará ante los tribunales.