Autoridades de Costa Rica encontraron 50 piletas de procesamiento y 2.,000 sacos con sedimentos extraídos de forma ilegal en cerro Conchuditas. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

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Un operativo contra la minería ilegal en la Zona Norte de Costa Rica, iniciado el jueves, arrojó sus primeros resultados. El Ministerio de Seguridad Pública informó este 21 de noviembre el hallazgo de 50 piletas destinadas al procesamiento de sedimentos y 2,000 sacos con material extraído de forma ilegal en el cerro Conchuditas, distrito de Cutris, en San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua.

La intervención reunió a oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). El despliegue forma parte de los patrullajes que mantienen las autoridades costarricenses en sectores identificados con actividades de extracción ilegal de oro.

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Sobre el hallazgo, Noticias Trivisión detalló que, además de las piletas y los sacos con sedimentos, las fuerzas de seguridad localizaron 20 champas, plantas eléctricas, bombas para extraer agua, mangueras, estañones, combustible y herramientas que presuntamente eran utilizadas para la operación minera.

Las fuerzas policiales localizaron 20 champas, plantas eléctricas, bombas de agua, combustible y herramientas en el campamento minero. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

El despliegue combina patrullajes terrestres y operaciones aéreas en una zona de acceso complejo. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad Pública, las acciones cuentan con el apoyo de helicópteros del Gobierno de Estados Unidos.

El operativo concentró acciones en los cerros de La Conchita y zonas aledañas

Por medio de un video, el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, señaló que la estrategia se sostiene durante todo el año en el corredor fronterizo, con intervenciones especiales en determinados períodos.

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“El Ministerio de Seguridad Pública mantiene una operación constante de patrullaje sobre el corredor fronterizo, con énfasis en zonas de extracción minera ilegal”, afirmó Camacho.

El funcionario explicó que el operativo de refuerzo movilizó a la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la Policía de Fronteras y otros cuerpos de seguridad. El contingente concentró parte de sus tareas en “la zona de los cerros de La Conchita y demás alrededores”, según sus declaraciones.

Camacho indicó que la presencia institucional en el área no corresponde a una intervención aislada. “Este operativo es permanente a lo largo del año, pero tenemos operaciones especiales de refuerzo en esta época”, sostuvo.

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El director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, confirmó que la vigilancia en el corredor limítrofe se mantiene durante todo el año. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

El hallazgo de infraestructura, combustible, equipos eléctricos y sistemas de bombeo confirma la existencia de instalaciones destinadas a sostener el procesamiento de los materiales extraídos en el área.

La Fuerza Pública y las demás instituciones involucradas continuarán con los patrullajes en la frontera norte, donde la extracción ilegal de oro representa uno de los principales focos de intervención para las autoridades costarricenses.

Más de 500 personas fueron aprehendidas en 2026 por infracciones relacionadas

Las autoridades mantienen personal en Cerro Conchuditas y en Crucitas para identificar estructuras de procesamiento, decomisar materiales y detener a las personas que participen en la extracción ilegal de oro.

Según los datos retomados por Noticias Trivisión, 528 personas fueron aprehendidas en Costa Rica en lo que va de 2026 por infracciones vinculadas con esta actividad. Del total, 194 fueron detenidas por violaciones al Código de Minería y 239 por situación migratoria irregular.

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