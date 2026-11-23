Las fiestas del pescador en La Paz Centro llevaron juegos y risas al muelle municipal (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

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La Municipalidad de La Paz Centro, distrito de San Luis La Herradura, celebró este domingo actividades recreativas para toda la familia como parte de las fiestas del pescador 2026. La jornada se desarrolló en el muelle municipal con pruebas de fuerza, equilibrio y agilidad. El alcalde Mario Jirón anunció una competencia de pesca cuyos ganadores serán conocidos próximamente: “¡Muy pronto conoceremos a los ganadores!”, dijo.

El programa incluyó jaladas de lazo en las categorías masculina y femenina, además del palo encebado horizontal y la bicicleta en el agua. Varios participantes cayeron al agua durante los juegos tradicionales.

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La jornada dominical se realizó en el muelle local del distrito de San Luis La Herradura e incorporó pruebas de fuerza, equilibrio y agilidad para los asistentes de todas las edades (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Así se vivió la fiesta en el muelle: juegos tradicionales y competencia de pesca en La Paz Centro (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Los lugareños lo dieron todo en la prueba de fuerza de lazo (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Además de la diversión, la vista fue otro de los atractivos de los visitantes del evento (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

El palo encebado horizontal puso a prueba el equilibrio de los jóvenes y adultos (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

La mayoría no se salvó de darse un chapuzón al caer del palo encebado (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Las caídas más que asustar, divirtieron a los participantes y observadores (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

La dinámica es avanzar en el palo encebado hasta el final y conseguir obtener la bandera (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Otra de las actividades fue la bicicleta, pero con riesgo a darse un chapuzón (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Muchos participantes cayeron al agua. Jóvenes y adultos estuvieron interesados en la actividad. (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Con la dinámica, la vista del lugar también fue protagonista. (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Muchos visitantes se divirtieron la tarde de este domingo con la celebración (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

La competencia de pescadores también tuvo protagonismo y muchos pusieron a todo motor sus lanchas (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)

Participantes desde jóvenes hasta adultos protagonizaron la actividad. (Foto cortesía Distrito San Luis La Herradura)