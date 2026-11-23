(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

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Una denuncia ciudadana advirtió sobre la presencia de niños y adolescentes que piden dinero y portan cuchillas en el paseo de Narváez, uno de los espacios públicos de la ciudad de Matanzas, en Cuba. La situación fue expuesta en redes sociales y reavivó las quejas por la falta de atención institucional ante menores en condición de vulnerabilidad.

El reclamo fue difundido por Yunier Galindo, quien señaló que ha visto en el lugar a chicos de entre siete y 15 años que solicitan dinero a los transeúntes durante gran parte del día. Según relató, algunos de ellos no asisten a clases y recorren la zona en motos eléctricas a alta velocidad, con riesgo para quienes permanecen en el paseo.

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“Lo que más me preocupa es la cantidad de niños pidiendo dinero”, escribió Galindo en una publicación de Facebook citada por CiberCuba. El vecino afirmó que también observó a menores con cuchillas y cuestionó la ausencia de una respuesta de las autoridades ante estos hechos.

El paseo de Narváez se ubica junto a la ribera de Matanzas y reúne bares, áreas de descanso y espacios para peatones. De acuerdo con la denuncia, el entorno sufrió un deterioro que afecta la convivencia diaria. Galindo indicó que quedan pocos establecimientos abiertos y que, cada pocos minutos, alguna persona se acerca a pedir dinero.

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La situación también refleja la dura realidad que vive la niñez cubana en medio de la pobreza y sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua, salud y educación.

Personas caminan por el Malecón mientras las farolas permanecen apagadas debido a un apagón, con el Capitolio Nacional al fondo, en La Habana, Cuba, 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

Vecinos cuestionaron la falta de controles en la zona

Los comentarios que acompañaron la publicación expresaron preocupaciones similares. Una residente sostuvo que algunos adultos envían a sus hijos a pedir dinero y luego se quedan con lo recaudado. “Hay personas con necesidades, pero ya es un asco la cantidad de descarados que hay pidiendo dinero”, afirmó la mujer, según recogió CiberCuba.

Otro testimonio señaló que las personas que visitan Matanzas suelen llevar dinero adicional porque prevén que encontrarán niños, ancianos y adultos que solicitan ayuda en las calles. La vecina aseguró que, en ocasiones, hasta 10 personas se acercan a pedir asistencia económica.

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Las críticas apuntaron también a la vigilancia policial. Un comentarista cuestionó que haya patrullas en torno a la sede provincial del Partido Comunista de Cuba mientras, según denunció, otras áreas con mayor exposición a delitos carecen de presencia de agentes.

Los vecinos también mencionaron el estado del paseo. Uno de ellos señaló que los bancos del lugar han desaparecido o resultan insuficientes, mientras la suciedad y el mal estado del espacio afectan a quienes acuden a la ribera.

Los vecinos de Matanzas denuncian que un vertedero improvisado en las calles Embarcadero y Mujica fomenta la proliferación de plagas e insectos transmisores de enfermedades. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

Robos, vulnerabilidad infantil y ausencia del Estado

La denuncia de Galindo vinculó la presencia de menores en esas condiciones con un escenario de inseguridad en la ciudad. En su publicación, expresó preocupación por los robos y por la posibilidad de que las personas que intervienen ante un delito enfrenten represalias.

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El problema de niños y adolescentes involucrados en robos y hechos de vandalismo ya había sido tratado por medios oficiales de la provincia. En octubre, el periódico Girón publicó un reporte que describió la participación de menores en delitos y señaló que, por su edad y apariencia, algunos pueden pasar desapercibidos.

A principios de noviembre, un video mostró a al menos cinco niños de entre nueve y 11 años pidiendo dinero durante la noche en la terminal tres del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Las imágenes circularon en redes sociales y no se informó entonces sobre una intervención policial.

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Niños cruzan una calle residencial después de la escuela mientras los residentes permanecen sentados frente a sus casas, en medio del deterioro de las condiciones en Cuba. Foto de archivo de La Habana, Cuba, 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

Los datos disponibles también muestran un aumento de denuncias por delitos en Matanzas. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana informó que la provincia registró 155 robos durante el primer semestre de 2025. La cifra superó los 143 casos contabilizados a lo largo de todo 2025.

La normativa cubana vigente prohíbe utilizar a menores para pedir dinero. La Ley 178 de 2025, denominada Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, considera esa práctica una forma de explotación infantil.

A fines de 2025, el régimen cubano reconoció que casi 200 mil niños y adolescentes se encontraban en situación de vulnerabilidad o riesgo. Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias vinculadas con trabajo infantil y mendicidad en el país durante ese año.

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