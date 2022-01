El túnel de alta velocidad de Tesla en Las Vegas tuvo su primer gran evento y algo no funcionó como esperaban

Un Tesla recorre el LVCC Loop durante la feria de electrónica CES 2022 en Las Vegas. Fue la prueba de fuego para el túnel y dejó cosas para corregir

La idea de trazar túneles subterráneos de alta velocidad para unir puntos distantes de las ciudades en apenas unos pocos minutos, salió de la imaginación de Elon Musk y su equipo allá por 2018, la realidad es que del dicho al hecho pasaron cosas, entre ellas el COVID-19, hasta que finalmente el primer tramo del denominado LVCC Loop (Las Vegas Convention Center), fuera inaugurado en junio de 2021.

Originalmente, la idea de Musk era crear estos pasadizos del diámetro apenas más ancho que un auto, sobre el cual se montarían los autos sobre una especie de riel, que permitiese ir a alta velocidad sin riesgos de colisión. Por eso, en los primeros diseños y las primeras demostraciones, un auto Tesla estaba “calzado” justo sobre una plataforma que se asemejaba a un patín, gracias a lo cual podría llegar a superar los 240 km/h. El concepto era atravesar una ciudad como Las Vegas o Los Ángeles, en apenas dos o tres minutos.

El proyecto de los Loop de Tesla era montar los autos sobre una especie de riel, para evitar colisiones y poder seguir a alta velocidad

Inicialmente, cada tramo que construyera otra empresa de Musk, The Boring Company, tendría una entrada desde el nivel de calle, a través de un ascensor como los de las playas de estacionamiento, mediante el cual cada auto era llevado al nivel subterráneo del túnel. Y del mismo modo, lo devolvería a la calle al finalizar el viaje.

Pero cuando se inauguró el primer tramo en Las Vegas, las cosas fueron algo distintas. En primer lugar, este tramo inicial es de apenas 2,7 kilómetros de extensión, uniendo una zona de grandes edificios de la ciudad con el Centro de Convenciones, donde, por ejemplo, se desarrolla cada año el CES de Las Vegas, la exposición de electrónica más importante del mundo. Aunque como prueba piloto es perfectamente válido. Pero la segunda diferencia que se pudo apreciar, fue que ese LVCC Loop tiene un piso de asfalto y los automóviles circulan sobre él como si lo hicieran sobre una calle normal, lo que automáticamente ha obligado a reducir la velocidad, que ahora es de 50 km/h. La otra novedad es que se ingresa y se sale del túnel a través de una rampa, como la de cualquier túnel que pasa debajo de las vías de un ferrocarril en las calles de una ciudad normal.

La estación central del túnel, debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas. Los autos deben apartarse del carril de tránsito para estacionar y permitir que las personas desciendan

Pero estos túneles no son libres para cualquier persona que desee utilizarlos con su vehículo. La empresa que construyó el túnel, The Boring Company, es la misma que gerencia el uso. Por ahora, una flota de unos 60 autos de modelos diversos de Tesla, trasladan a las personas que quieran utilizar el servicio para atravesar rápidamente la zona que cubre, lo que explica un poco mejor el módulo de negocio. Construir un túnel para una ciudad, en el que cualquier persona pueda entrar pagando un peaje, como ocurre en París para atravesar la ciudad completa de sur a norte o visceversa, requeriría en este caso, un control muy exhaustivo de los autos que ingresan, que al menos deben tener sistemas de asistencia al conductor para evitar que gopeen los bordes. En cambio, si solo es utilizado por los autos de la misma empresa que lo administra, el funcionamiento será más simple de controlar. Además, para The Boring Company seguramente tenga mayor rentabilidad.

Un conductor de The Boring Company, maneja un Tesla por el túnel en Las Vegas. El auto tiene asistente de corrección de carril y es conducido por una persona que conoce el lugar

En primer gran evento que sirvió como prueba real de uso del LVCC Loop, fue el CES 2022 , que acaba de concluir. Y las cosas no salieron tal como esperaban sus creadores, porque al legar a la estación intermedia, la única parada en el recorrido, varios autos debieron frenar a cero porque el estacionamiento de aquellos que se detenían a bajar pasajeros en ese punto, estaba lleno, o la maniobra de entrada y salida del carril de circulación, era menos fluida de lo programado. Así, algunos usuarios se asustaron al ver que quedaban “atrapados” en un túnel de pequeñas dimensiones, esperando que el embotellamiento se resolviera. Fue poco tiempo, apenas un par de minutos, pero la sensación de encierro, no fue agradable.

El pequeño embotellamiento en la estación intermedia del LVCC Loop durante el CES 2022. Varios autos quedaron detenidos un par de minutos esperando que se libere la zona de ascenso y descenso de pasajeros

El sistema tendrá que optimizarse, incluso con la instalación del riel sobre el cuál viajen los autos, porque aunque tengan sistema de asistencia al conductor, que a través de cámaras y sensores mantiene el auto en un carril, dificilmente la velocidad pueda llegar a los 240 km/h que sueña Elon Musk, si los automóviles circulan rodando por sus propios medios. Un accidente no puede ocurrir en un lugar así, de modo que antes de dar vía libre a más velocidad, hay que asegurarse bien.

