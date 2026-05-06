La vitrina de Subaru en Morato se transforma y apuesta por brindar nuevas experiencias

Como parte de la celebración de sus primeros 10 años en el país, Subaru estrenó una vitrina completamente renovada en el sector de Morato, en Bogotá.

Como parte de la celebración de sus primeros 10 años en el país, Subaru estrenó una vitrina completamente renovada en el sector de Morato, en Bogotá,que abandona el modelo tradicional de sala de ventas para convertirse en un espacio de experiencia donde el café, la conversación y el contacto con los vehículos conviven bajo el mismo techo.

El relanzamiento del punto de venta, respaldado por Inchcape —el grupo distribuidor automotriz más grande del mundo, con presencia en 40 países y representante de más de 60 marcas—, es parte de una estrategia global que busca transformar los concesionarios en lo que la compañía denomina centros de experiencia. Ricardo Orozco, director de Retail en Inchcape Colombia, explicó la visión detrás del cambio: “Venimos persiguiendo este objetivo hace ya más o menos dos años, cambiar el tema de la transaccionalidad, que siempre ha sido relevante en las vitrinas, y pasarnos a un esquema mucho más experiencial”.

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La sede de Morato fue durante una década el principal punto de contacto entre la marca japonesa y los llamados “subaristas” de la capital. Su renovación no se limita a un rediseño estético: implica un cambio de modelo de atención al cliente. “Estos centros lo que buscan es ofrecer una experiencia distinta de compra, donde pueden encontrar un ambiente tranquilo para conocer nuestros vehículos, conocer la marca, conocer el respaldo y tomar una decisión de compra”, señaló Orozco.

Uno de los elementos que distingue el nuevo concepto es la incorporación del café como herramienta de relacionamiento: el llamado “café Subaru”.

Uno de los elementos que distingue el nuevo concepto es la incorporación del café como herramienta de relacionamiento. El llamado “café Subaru”, que la marca lleva varios años consolidando, derivó en un formato de encuentro denominado coffee parties, en el que clientes y entusiastas son invitados a visitar la vitrina en un ambiente distendido. “Para el colombiano el café es un sello, como región, como país, y de ahí nació el concepto del café Subaru”, explicó Orozco. “Vengan, se toman el café, conocen la marca y conocen el producto. El tema no solamente es transaccional, se trata de experiencia”.

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La renovación de Morato también coincide con un momento de expansión de Subaru en el país. La marca cuenta hoy con presencia en 19 ciudades de Colombia y, desde la perspectiva de Inchcape, el modelo de vitrina experiencial está llamado a replicarse en otros puntos de la red.

En cuanto al portafolio disponible en la sede renovada, la Crosstrek ocupa el lugar central. Orozco precisó que este modelo representa alrededor del 50% de las ventas de la marca en el país. Se comercializa en dos versiones —gasolina e híbrida—, ambas con motor de 2.0 litros atmosférico de 154 caballos de fuerza y tracción integral. Los precios arrancan en 136.900.000 pesos para la versión a gasolina y en 162.900.000 pesos para la híbrida.

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La Forester completa la oferta principal. Con un motor de 2.5 litros y 164 caballos de fuerza, este modelo incorpora un sistema híbrido strong y tracción integral de serie. Tuvo una renovación hace un año en el mercado colombiano y su precio de entrada es de 222.900.000 pesos.

Ambos vehículos comparten dos características que definen la filosofía de ingeniería de Subaru: el motor Bóxer —de cilindros opuestos horizontalmente— y el sistema Symmetrical All-Wheel Drive, que distribuye la tracción de forma simétrica en los cuatro ejes.

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Orozco también anunció para el segundo semestre del año el lanzamiento de la nueva versión del Outback, que describió como “una renovación cien por ciento”, no una actualización parcial, sino un cambio completo del vehículo que la marca posiciona como su opción más aventurera.

Ricardo Orozco, director de Retail en Inchcape Colombia

Otro aspecto del modelo comercial que la compañía refuerza con la apertura renovada es el test drive de 48 horas. La propuesta permite que el cliente se lleve el vehículo a su rutina diaria antes de tomar una decisión de compra. “Este test drive de 48 horas le permite a una persona llevarse el vehículo, encajarlo dentro de su día a día, que los niños se monten, si tiene mascotas, que lo prueben, que lo vean los papás, que lo lleven a hacer mercado, que lo lleven a la finca”, detalló Orozco.

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Inchcape Colombia también representa marcas como Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Suzuki y Citroën, y prepara el ingreso de Xpeng al mercado local. En paralelo, Subaru avanza en la incorporación de un modelo 100% eléctrico a su portafolio colombiano, aunque sin fecha confirmada por el momento.