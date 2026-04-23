Según un banco, el mercado de autos en Argentina se estabilizará este año en 600.000 unidades vendidas

BBVA proyecta que se venderán 600.000 unidades de 0 km en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección de estabilización del mercado automotor argentino para 2026 anticipa ventas anuales cercanas a 600.000 unidades, según el más reciente informe “Situación Automotriz 2026” de BBVA Research.

El análisis señaló que, tras la fuerte recuperación de 2025, el sector entrará en una fase de normalización impulsada por la mejora del crédito prendario, el aumento de la accesibilidad y el crecimiento del poder adquisitivo. Estos factores marcarán el inicio de un nuevo ciclo para la industria, caracterizado también por una mayor presencia de vehículos importados y cambios notables en la composición de la producción local.

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BBVA destacó que la estabilización en 600.000 unidades proyectadas se explica por el retorno del crédito prendario como instrumento de financiamiento, una reducción importante en la cantidad de salarios requeridos para adquirir un 0 km y una previsibilidad reforzada en el acceso a bienes durables. Después de alcanzar un mínimo de 400.000 unidades en 2024, el repunte de 2025 coincidió con la normalización macroeconómica y la apertura comercial, facilitando el regreso a volúmenes históricos en el mercado de vehículos.

La estabilización prevista se apoya en la confluencia de una economía más ordenada, el regreso del crédito prendario y la mejora del salario real, según el informe. En 2025, estos elementos permitieron que las ventas de automóviles y comerciales nuevos volvieran a los niveles previos a la crisis. El acceso al crédito y la menor cantidad de meses de sueldo requeridos para la compra de un automóvil han sido determinantes para el retorno de la demanda.

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Después de alcanzar un mínimo de 400.000 unidades en 2024, se dio un repunte de las ventas en 2025.

Factores detrás de la estabilización

La recuperación del mercado automotor argentino está asociada de manera directa a la consolidación de un entorno macroeconómico más estable en 2025. De acuerdo con BBVA, el reordenamiento de las variables principales, como la estabilidad de precios y una mayor previsibilidad, habilitó decisiones de compra genuinas para bienes durables como los automóviles.

Un punto destacado en el informe es la caída de 45 salarios mensuales (tipo de cambio oficial) en 2023 a 23 en 2025 como requisito para comprar un vehículo nuevo. Al mismo tiempo, el salario real mostró una relación directa con las ventas de automóviles, mientras que la reapertura del canal crediticio, especialmente el crédito prendario, desempeñó un papel fundamental en la recuperación.

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La reactivación de los préstamos prendarios fue especialmente visible, superando el 100% de incremento interanual en 2025, y retomando el liderazgo entre las fuentes de financiamiento para la compra de vehículos. El leasing también creció en el país, aunque su participación dentro del mercado sigue siendo limitada.

Cambios en la composición y segmentos del mercado automotor

Según BBVA, la recuperación del mercado se dio junto con una transformación estructural en la oferta de vehículos. La participación de importados fue determinante en el abastecimiento interno durante 2025, con un incremento del 94% interanual en patentamientos de modelos del exterior, impulsado por la liberalización comercial y la llegada de nuevas marcas asiáticas y europeas.

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La producción de vehículos cayó en el último año en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraposición, la producción local experimentó una mayor especialización en vehículos utilitarios, que representaron cerca del 60% del total fabricado y casi el 70% de las exportaciones automotrices argentinas. La industria nacional enfocó sus mayores ventajas competitivas en pick-ups y comerciales livianos, dirigidos principalmente a países de la región. Por su parte, los automóviles convencionales mantuvieron cierta relevancia en el mercado doméstico, aunque perdieron peso respecto a los utilitarios en volumen producido.

Este desacople entre la demanda interna y la estructura productiva refleja los desafíos competitivos del sector local y la creciente predominancia de importados en la dinámica actual del mercado.

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Dinámica de motos y venta de eléctricos

Las motocicletas resaltaron por su estabilidad frente a la volatilidad que impactó en los autos y utilitarios. De acuerdo con datos del informe, en 2025 la producción de motos alcanzó un índice de 150 puntos (base 100 promedio histórico), en tanto que los automóviles apenas superaron los 110 puntos. Esta fortaleza se atribuye a menores restricciones de acceso y a una demanda enfocada en la movilidad urbana y actividades productivas.

En ventas, los motovehículos finalizaron 2025 con más de 110 puntos respecto a la base 2018, manifestando una resistencia mayor a las fluctuaciones del ingreso y las condiciones crediticias. Por el contrario, el segmento de automóviles mostró una recuperación más lenta y una mayor dependencia de la evolución del salario real y del financiamiento.

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Los vehículos híbridos y eléctricos representaron el 4,4% sobre el total de patentamientos en 2025. REUTERS/Stephane Mahe

El área de vehículos híbridos y eléctricos experimentó en 2025 una penetración récord del 4,4% sobre el total de patentamientos. Aunque esto significó un salto importante desde el 0,9% registrado en 2020, la adopción de este tipo de vehículos todavía está lejos de los niveles globales, como el 48% de China o el 92% de Noruega. El informe de BBVA subraya que la diversificación de la oferta y la entrada de nuevas marcas asiáticas y europeas han promovido una mayor competencia, pero la adopción masiva de modelos electrificados en Argentina sigue en una etapa inicial.

Desafíos y oportunidades para el mercado automotor argentino

La expansión del mercado automotor, según advierte BBVA, profundizó el déficit externo del sector, dado el predominio de importados y la limitada capacidad exportadora. Este requerimiento creciente de divisas plantea riesgos sobre la sostenibilidad de los avances actuales, sobre todo ante eventuales restricciones al acceso a moneda extranjera y la volatilidad cambiaria.

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Entre los retos centrales se incluyen el fortalecimiento de la competitividad local, la diversificación de la base industrial y la incorporación de tecnología, especialmente en la rama de vehículos híbridos y eléctricos. El informe señala que las oportunidades se concentran en la especialización en segmentos de mayor valor, el aprovechamiento del financiamiento y la posibilidad de insertar nuevamente el sector en nuevos mercados internacionales.

Para 2026, la evolución del mercado estará marcada por el equilibrio entre los factores que sostienen la demanda — como el crédito y el ingreso — y aquellos que limitan su expansión, como la dependencia de importados y los desafíos de competitividad. La industria automotriz argentina encara así un escenario de estabilidad relativa, condicionado por la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y la gestión eficiente de la integración con el mercado externo.

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