El mantenimiento inadecuado aumenta los probabilidad de incendios vehiculares en El Salvador

Video: @BomberosSV

Los riesgos se agravan cuando automóviles usados importados llegan al país tras haber sufrido daños y son reparados en talleres no certificados. “Muchos de los incendios en vehículos tienen su origen en reparaciones deficientes y cableados improvisados”, advirtió el director del cuerpo de bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, durante una entrevista televisiva en Frente a Frente de TCS.

Solano puntualizó que el cuerpo de bomberos ha detectado un fenómeno preocupante: vehículos que se incendian mientras permanecen estacionados y con el motor apagado. Las investigaciones revelan que estos casos suelen tener su origen en cables presionados o sin protección, consecuencia de reparaciones posteriores a choques.

“Determinamos que es un corto y ya tenemos varios casos de vehículos con los motores apagados porque no fueron debidamente reparados”, relató el funcionario.

El problema se agrava en talleres donde se prioriza la funcionalidad inmediata sobre la seguridad. Muchos electricistas no localizan el origen correcto de los cables y extraen energía de cualquier punto del sistema para instalar luces adicionales o accesorios, lo que sobrecarga los circuitos y eleva el riesgo de incendio. Solano advirtió: “Sobrecargan el sistema… y al final determinamos que es un corto”.

El director insistió en la necesidad de distinguir claramente entre los tipos de mantenimiento vehicular. El mantenimiento preventivo abarca cambios de aceite, filtros y fluidos. El mantenimiento correctivo incluye reemplazo de llantas para evitar circular con neumáticos lisos.

Sin embargo, alertó sobre el mantenimiento predictivo, que consiste en sustituir piezas antes de que finalice su vida útil. “Nunca la hacemos hasta que tenemos el problema, hasta que el vehículo dejó de encender”, lamentó.

El cuerpo de bomberos advierte que los autos usados importados presentan mayor riesgo de incendios por daños mal reparados tras accidentes. (Foto: @BomberosSV)

Para Solano, la clave está en la prevención y la responsabilidad. Recomienda realizar todos los mantenimientos respectivos, acudir solo a talleres certificados y portar siempre un extintor en el vehículo. “No solo porque me lo establece la norma, sino porque yo puedo salvar la vida, salvar el vehículo también que se me queme”, recalcó. Los incendios por cortocircuitos pueden propagarse con rapidez, afectando alfombras, telas y plásticos en minutos.

Relató que muchas personas desconocen la localización de su extintor dentro del vehículo, o bien, adquieren modelos demasiado pequeños solo para cumplir con la normativa. La recomendación oficial es optar por un extintor de al menos cinco libras de capacidad y asegurarse de que esté cargado y en condiciones óptimas.

El protocolo que recomienda el Cuerpo de Bomberos ante un incendio vehicular inicia con la detención del automóvil y el desalojo inmediato de los ocupantes.

Posteriormente, si es posible, se debe apagar el motor. En ese momento, conviene intentar sofocar el fuego solo si se cuenta con el equipo adecuado y la pericia necesaria. Remarcó la importancia de actuar con rapidez, pues los extintores están diseñados para controlar incendios en menos de cinco minutos.

Se han registrado casos de vehículos incendiados mientras están estacionados y con el motor apagado, debido a cortocircuitos en los cables. (Foto: @BomberosSV)

Abrir el capó puede ser fundamental para exponer las llamas, aunque no siempre es viable por el avance del fuego.

Desconectar la batería, preferentemente el cable negativo, es otra recomendación técnica, aunque muchas veces no se dispone de la herramienta adecuada o el incendio lo impide. Si el usuario no tiene experiencia o el incendio se ha propagado, la instrucción es tajante: no arriesgue su vida y llame al Cuerpo de Bomberos al número de emergencias 913.

En materia de cifras, los incendios vehiculares han disminuido en un 37 por ciento, en relación a 2025. Este descenso, explicó Solano, responde a campañas preventivas y a la insistencia en el mantenimiento adecuado de los automóviles.