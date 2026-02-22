Cómo el calor afecta el rendimiento de tu auto: claves para evitar el desperdicio de combustible

Proteger el auto del calor directo mejora el rendimiento y la comodidad al conducir.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los días calurosos, la acumulación de calor en el motor y el tráfico lento pueden aumentar el consumo de gasolina hasta en un 25%. Las recomendaciones señalan que el rendimiento del vehículo disminuye especialmente en recorridos cortos, cuando el sistema de aire tarda más en optimizarse y la temperatura exterior exige un mayor esfuerzo al motor.

Este fenómeno se explica por la mayor demanda energética necesaria para mantener fresco el habitáculo y por la resistencia adicional que encuentra el vehículo al circular con ventanas abiertas, sobre todo a altas velocidades.

Aire acondicionado, ventanas y velocidad: el equilibrio clave

La American Automobile Association (AAA), brindó una serie de consejos de expertos para conducir en condiciones de calor extremo. El aire acondicionado resulta indispensable para muchos conductores en verano, pero es uno de los principales factores que inciden en el gasto de combustible. Regular la temperatura de manera razonable y apagar el sistema en los momentos en que no es necesario ayuda a disminuir el consumo.

De igual forma, conducir con las ventanas abiertas genera una mayor resistencia al aire, lo que obliga al motor a trabajar más, elevando así el gasto por kilómetro recorrido.

La clave es encontrar un balance: a bajas velocidades, puede resultar útil ventilar el vehículo antes de encender el aire, mientras que en carretera, mantener las ventanas cerradas y usar el aire acondicionado en un punto medio resulta más eficiente.

Asimismo, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, así como respetar los límites de velocidad, son estrategias que también contribuyen a la eficiencia del combustible.

Además, los expertos recomiendan estacionar bajo la sombra o utilizar un parasol, ya que estas acciones reducen la temperatura interna y permiten que el sistema de climatización trabaje con menor esfuerzo. Y ventilar el vehículo antes de iniciar la marcha facilita que el aire caliente salga rápidamente, acelerando el proceso de enfriamiento sin consumir combustible de manera excesiva.

Peso, equipaje y mantenimiento: los detalles que marcan la diferencia

El exceso de peso en el vehículo es otro factor que puede incrementar el consumo de gasolina. Transportar objetos innecesarios, herramientas pesadas o equipaje en el techo obliga al motor a emplear más energía. La sugerencia es llevar solo lo indispensable y, en caso de necesitar espacio adicional, colocar el equipaje dentro del maletero antes que en portaequipajes externos, que generan resistencia aerodinámica adicional.

Usar el sistema de climatización de forma eficiente ayuda a reducir el gasto de gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento preventivo adquiere una importancia especial en condiciones extremas. Revisar periódicamente la presión de las llantas, el estado del sistema de enfriamiento y el nivel de refrigerante ayuda a evitar averías y a mantener la eficiencia del motor.

La American Automobile Association (AAA) destacó la importancia de atender cualquier señal de sobrecalentamiento: si el medidor de temperatura se acerca a la zona roja o se enciende la luz de advertencia, el conductor debe detener el auto, permitir que el motor se enfríe y, ante la presencia de vapor o fuga de refrigerante, apagar el motor y solicitar asistencia profesional.

Prevenir daños y ahorrar combustible: hábitos responsables

Adoptar hábitos de conducción responsables y realizar controles periódicos es fundamental para cuidar el auto y reducir el gasto en gasolina durante las olas de calor. No poner el aire acondicionado más frío de lo necesario, evitar el exceso de velocidad y eliminar el peso innecesario son medidas simples, pero efectivas.

Además, estacionar en lugares frescos y ventilar el interior antes de encender el motor puede mejorar la experiencia de manejo y prolongar la vida útil del vehículo.

Las altas temperaturas exigen una adaptación consciente de los conductores para lograr un equilibrio entre confort, seguridad y eficiencia. Aplicar estos consejos permite enfrentar el calor extremo sin sacrificar el rendimiento del auto ni el bolsillo, y contribuye a una conducción más sostenible durante el verano.