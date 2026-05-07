7 consejos para manejar con lluvia y las precauciones que hay que tomar

El manejo bajo la lluvia exige una atención extra y la aplicación de técnicas específicas para reducir el riesgo de accidentes. Conducir en condiciones mojadas implica adaptarse a cambios en la visibilidad, la adherencia del vehículo y la dinámica del tránsito. A continuación, se presentan los consejos claves para circular de manera segura cuando llueve según la Agencia Nacional de Seguridad Vial:
Consejos para manejar con lluvia
Visibilidad: desempañar vidrios de manera eficiente
Uno de los mayores desafíos durante la lluvia es el empañamiento de los vidrios, que puede afectar gravemente la capacidad de observar el entorno. Para resolver este inconveniente, es recomendable utilizar la calefacción a temperatura alta, con el forzador en velocidad máxima y dirigiendo el aire al parabrisas.
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Una vez iniciado el desempañado, conviene distribuir el flujo hacia las ventanillas laterales. Otra opción eficaz es activar el aire acondicionado en modo cálido y mantener el forzador a velocidad alta, lo que acelera el secado de los cristales. Operar con los vidrios desempañados resulta esencial para detectar peatones y vehículos.
Distancia, velocidad y anticipación
El peso de un automóvil, que suele oscilar entre 1.000 y 2.500 kilos, y el contacto reducido con el pavimento implica que la adherencia disminuye notablemente en superficies mojadas. Aumentar la distancia respecto al vehículo que circula adelante y disminuir la velocidad son medidas prioritarias en estas condiciones.
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La anticipación es también fundamental: prestar atención extra a las maniobras de otros conductores y prever movimientos inesperados, especialmente si se circula detrás de motocicletas, que enfrentan riesgos adicionales bajo la lluvia.
Qué hacer si la lluvia inicia durante el trayecto
Cuando la precipitación comienza en el viaje, lo primero es reducir la velocidad y analizar el entorno. Es importante observar el estado y comportamiento de los vehículos cercanos, con especial atención a los autos más antiguos o en mal estado, que pueden carecer de sistemas de seguridad actualizados.
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Cambiar de carril puede ayudar a evitar situaciones de riesgo. Mirar más lejos de lo habitual permite anticipar frenadas o desvíos provocados por accidentes u obstáculos, y asumir que el viaje tomará más tiempo contribuye a mantener la calma y evitar decisiones apresuradas.
Cómo actuar ante un patinamiento
En superficies resbaladizas, la tecnología como el sistema antibloqueo de frenos (ABS) y el control de estabilidad (ESP) brinda un apoyo importante, pero no elimina el peligro de un patinamiento. Se aconseja evitar frenadas bruscas y cambios de dirección repentinos. Para autos que no cuentan con estos sistemas, ante una frenada inesperada, se debe frenar y soltar el pedal en intervalos breves, buscando recuperar la capacidad de dirección. Reducir la velocidad antes de ingresar a una curva minimiza el riesgo de deslizamiento lateral.
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Cruce por calles inundadas
Antes de atravesar una calle anegada, es imprescindible evaluar el nivel del agua. Si supera el centro de las ruedas, no se debe avanzar para evitar daños graves al motor. Si la altura lo permite, se recomienda circular despacio, entre 10 y 20 km/h, manteniendo velocidad constante y evitando detenerse.
Al salir de la zona inundada, es útil frenar suavemente varias veces para secar los frenos. Si el motor se detiene, verificar que el escape no quede sumergido antes de intentar arrancar; en caso contrario, dejar el motor apagado y solicitar asistencia, permaneciendo dentro del vehículo con las balizas encendidas.
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Uso correcto de luces y balizas
Durante lluvias intensas, las balizas deben emplearse únicamente en caso de detención o cuando la detención sea inminente. Para mejorar la visibilidad, se aconseja utilizar las bajas o de niebla, que permiten al resto del tránsito detectar el vehículo a mayor distancia. El uso de balizas durante la marcha puede generar confusión y debe evitarse.
Qué cosas hay que chequear en el auto antes de manejar con lluvia
Además de tomar los consejos de la entidad estatal, es fundamental realizar una revisión integral del vehículo para minimizar riesgos y garantizar un desplazamiento seguro.
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El estado de los neumáticos cobra especial relevancia, ya que son el único contacto con el asfalto: deben presentar un dibujo profundo y uniforme, sin desgastes excesivos ni cortes, y contar con la presión adecuada según indica el fabricante. Una correcta adherencia reduce notablemente las posibilidades de perder el control en superficies mojadas y además los surcos permiten el drenaje del líquido.
El sistema de limpiaparabrisas merece atención prioritaria. Es imprescindible comprobar que las escobillas funcionen bien, no estén secas ni presenten daños, y que limpien el parabrisas de forma eficaz. Además, el depósito de agua debe estar lleno y contener líquido adecuado, lo que ayuda a mantener la visibilidad despejada incluso cuando la lluvia arrastra suciedad o barro.
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El sistema de frenos exige una revisión detallada porque la distancia de frenado tiende a incrementarse en el asfalto mojado. Es recomendable inspeccionar el estado y el grosor de las pastillas y discos, así como verificar el nivel del líquido. Un sistema en condiciones óptimas contribuye a una respuesta eficiente ante cualquier imprevisto.
Las luces externas y el sistema eléctrico también deben ser revisados antes de salir. Todas las luces tienen que funcionar correctamente para facilitar tanto la visión del conductor como la visibilidad del vehículo para los demás. Revisar los fusibles y las conexiones eléctricas ayuda a evitar fallos inesperados en pleno trayecto.
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Por último, el estado de los vidrios y el correcto funcionamiento del sistema desempañador son claves para mantener una visión clara. Los cristales deben estar limpios y sin rayaduras, mientras que el desempañador debe ser capaz de eliminar rápidamente cualquier empañamiento que limite la observación del entorno. Realizar estas comprobaciones previas permite enfrentar la conducción bajo la lluvia con mayor seguridad y confianza.
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