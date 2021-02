La proeza de un niño de diez años en el mundo simracer

A pesar de tener solo diez años, Abel Torres ya tiene el apoyo de Fordzilla (Ford)

El deporte virtual creció exponencialmente durante la pandemia. El confinamiento hizo que varias de las personas que tenían como hobby esta actividad le hagan un espacio más importante para darle paso a un nivel “profesional”.

Una de las actividades que tomó mayor relevancia fue el simracing (automovilismo virtual) porque muchas de las categorías que no podían hacer sus carreras reales pasaron a esta modalidad para seguir teniendo su “fecha”. Un claro ejemplo es cuando el año pasado se realizó por primera vez las 24 horas de Le Mans virtuales que tuvo presencia de pilotos profesionales de todo el mundo.

Después de un año de puro crecimiento para el mundo simracer, hoy nuevamente es noticia con la proeza que realizó Abel Torres, un niño de solo diez años que se impuso a los más de 800 simracers que se presentaron a la etapa de clasificación del Campeonato de España de Gran Turismo de PlayStation. “Esto es historia del simracing. Nunca jamás, en todo el mundo, un niño de diez años había logrado lo que este fin de semana alcanzó Abel”, declaró José Iglesias, capitán del Team Fordzilla.

Al igual que otras automotrices, Ford ya tiene su equipo eSports (Ford)

Con solo 10 años de edad, es el simracer más joven de Europa y, probablemente, del mundo. Miembro del Team Fordzilla, el equipo de simracing de Ford Europa, este pequeñín acaba de ganarle a los más de 800 pilotos adultos y experimentados que este fin de semana participaron en la etapa de clasificación del Campeonato de España de Gran Turismo Sport, organizada por PlayStation España.

¿Cómo se gestó la proeza de Torres?

La semana pasada, PlayStation anunció que, de las doce plazas disponibles para el Campeonato de España de Gran Turismo, seis estaban reservadas para pilotos profesionales, clasificados por sus méritos en los FIA Gran Turismo Championships, y otras seis quedaban libres y para ser uno delos ganadores había que disputar las pruebas clasificatorias.

A la llamada acudieron más de 800 simracers de todas las edades. De todos los deportes, este es el único que permite que niños se enfrenten a adultos, si bien los primeros no suelen pasar de las primeras fases. Pero toda norma tiene su excepción; y Abel Torres rompió todas las normas.

Uno de los diseños exclusivos de Ford en el mundo virtual (Ford)

Su excelente desempeño se dividió en dos días. El sábado terminó primero en la fase preliminatoria entre los más de 800 simracers que buscaban un puesto en el Campeonato de España de Gran Turismo. El domingo, en la última prueba a la que solo accedieron 14 pilotos, Torres volvió a demostrar su capacidad y consiguió su pasaje a la final.

Muchos simracers expertos no llegan a triunfar porque no son capaces de sobrellevar el nerviosismo del momento; pero este no es el caso de Abel. “Él trabaja muy bien bajo presión. Aunque parezca increíble, hizo mejores tiempos en la final, con toda la tensión que ello supone, que en cualquiera de los entrenamientos”, explicó Martín Torres, padre de Abel.

“Es un niño maduro; nosotros intentamos no transmitirle la importancia que tiene el momento, para no pasarle la tensión, y que los nervios no lo jueguen una mala pasada. Pero, sin lugar a dudas, es demasiado maduro para la edad que tiene”, comentó, por su parte, Iglesias.

No fue casualidad

Un día, en un evento simracing que se organizó en España, Pablo López, actual piloto de Fordzilla, quedó más que sorprendido por la habilidad del pequeño jugador. “Pablo me pidió permiso para subir a redes sociales unos vídeos que había grabado de Abel conduciendo en el simulador. Una semana después de publicarlos, me comentó que la gente estaba alucinando, y meses después me llamaron desde Fordzilla para ofrecerme la posibilidad de que Abel entrara en el equipo”, contó Martín, su padre.

El automovilismo virtual equipará cualquier tipo de condición (Ford)

La llamada la hizo el mismo José Iglesias, capitán del equipo Fordzilla. “Llevo 12 años en este sector, y nunca jamás había visto algo parecido”, explicó. “Yo me crie en el mundo del karting, y ahí puedes ver a niños de cinco años subidos en un kart, pero ellos compiten con otros chicos de su edad. Lo de Abel es otro mundo”, prosiguió Iglesias con total admiración.

Más allá de esos inicios, no es la primera vez que Torres brilla en los eSports. En 2019, participó en su primer Campeonato Español de Simulación (CES) y se alzó con su primera victoria en este campeonato, en la categoría Assetto Corsa Competizione (otro conocido juego de simulación), y corriendo contra pilotos de todas las edades.

Aunque el español lleva compitiendo en simracing desde que tenía nueve años, su amor por el automovilismo viene de antes: “Cuando era más pequeño, se sentaba en un cockpit que tenemos en casa y hacía como que jugaba, aunque ni siquiera le llegaban los pies a los pedales”, cuenta su padre. Al cumplir siete años, le construyeron una estructura del simulador en madera, les instalaron un volante y empezó a competir con otras personas.

De la mano del primer equipo eSports de Ford

La marca del óvalo lanzó el Team Fordzilla -su primer equipo de eSports- en 2019 con equipos individuales en, Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido. Cada equipo compite en competiciones nacionales con capitanes de equipo dedicados, con los mejores pilotos representando al Team Fordzilla a nivel europeo. Actualmente, más de 40 pilotos corren bajo la bandera del Equipo Fordzilla.

En 2019/20 el Team Fordzilla inscribió un equipo europeo en la Le Mans Esports y recientemente anunció que sería uno de los ocho equipos invitados a competir en la nueva Liga V 10-R.

Abel Torres quiere emular a Lucas Ordoñez que pasó del automovilismo virtual al mundo real (Ford)

Abel Torres es uno de los representados por la marca que tiene como objetivo llevar adelante la carrera de las jóvenes promesas del automovilismo virtual.

Una final en medio de su comienzo “profesional”

A partir del próximo viernes, Torres enfrentará a los otros once pilotos que participarán en el Campeonato de España de Gran Turismo. El pequeño español que busca emular a Lucas Ordoñez, otro piloto que saltó al automovilismo real después de su paso por el virtual, competirá en seis fechas en los algunos de los circuitos más conocidos del mundo: Suzuka, Interlagos, Red Bull Ring, Nürburgring, Spa-Francorchamps y Circuit de Barcelona-Catalunya.

