La revelación se conoció como un fragmento del libro Pep’s City: The making of a superteam, escrito por los españoles Lu Martín y Pol Ballús. Ellos aseguran en la publicación que “Guardiola tiene fama, desde su época en el Barcelona, de ser un conductor desafortunado”, según lo recogido por el tabloide británico The Sun, que tuvo acceso al libro cuya venta está pronto a lanzarse.