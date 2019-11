En 2018, no sólo Juventus se hizo de la ficha del segundo mejor jugador del planeta, sino que también Fiat y Chrysler, o lo que es ahora el grupo FCA, tienen en sus filas a Cristiano Ronaldo. Figura icónica para el marketing, el portugués había sido una imagen muy apreciada por Audi en cada ritual de entrega de los autos, a principios de año. La Juve no tiene a Fiat como auspiciante, sino al gigante estadounidense Jeep en el pecho de las camisetas. Y el grupo FCA paga 17 millones de dólares anuales por dicho acuerdo. Sucede que prácticamente no se han visto imágenes de CR7 a bordo de un Jeep, pese a que apenas llegó ya había recibido de regalo una Grand Cherokee Trackhawk, la gama más alta de la marca. Sí participó Cristiano de spots publicitarios. Aun así, para FCA el negocio sigue floreciente, tanto que podría haber una renegociación para elevar a 50 millones de euros el monto anual; hoy es de 17 millones...