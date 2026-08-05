Casi 1,700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

Residentes de comunidades cercanas al volcán Fuego se refugian en un albergue municipal tras ser evacuados por las autoridades locales en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele

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La erupción más reciente del volcán de Fuego en Guatemala obligó a evacuar y albergar a 1,696 personas y llevó a declarar la alerta roja en tres departamentos, según la entidad Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred). La actividad se intensificó entre el lunes y el martes y afecta de manera directa a 29,061 personas.

La directora ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, detalló que la dispersión de ceniza representa un peligro inminente para la salud, los cultivos y los animales. “Pedimos a los habitantes que usen mascarillas y protejan el agua y los alimentos para evitar la contaminación”, afirmó Ogaldes en declaraciones recogidas por AFP. Además, las autoridades suspendieron las clases escolares en comunidades de tres municipios aledaños al cráter.

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En el municipio de San Juan Alotenango, principal punto de evacuación, decenas de personas llegaron con lo puesto tras recibir la alerta nocturna. “Salimos corriendo con miedo al ver la lava bajar por las laderas”, relató Alejandro García, habitante de El Porvenir, en diálogo con AFP. Camas improvisadas y alimentos básicos se distribuyeron en los refugios habilitados para la emergencia.

Residentes de comunidades cercanas al volcán Fuego se refugian en un albergue municipal tras ser evacuados por las autoridades locales en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala permanece operativo y fue reabierta la carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país, según confirmó AFP. La Conred advirtió que la situación podría mantenerse sin cambios o incluso agravarse en las próximas horas, pues el volcán “está en una de las fases explosivas”, según explicó Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Vulcanología.

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Las últimas fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero y en junio de 2025, lo que obligó a evacuar a unas 800 personas en esas ocasiones. Los habitantes de la zona aún recuerdan la devastadora erupción de junio de 2018, que dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos, una tragedia que sigue presente en la memoria colectiva.

Los expertos advierten que la ceniza puede desplazarse hasta 130 kilómetros hacia el oeste y alcanzar alturas de entre 5.000 y 6.000 metros, afectando áreas mucho más allá del perímetro inmediato. En 1932, una erupción de este mismo volcán lanzó cenizas hasta El Salvador y Honduras.

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El volcán de Fuego es uno de los tres activos en Guatemala, junto al Pacaya y el Santiaguito. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la máxima vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continúa con el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la región.

Personal de emergencia trabaja en las afueras de un albergue municipal donde se han refugiado residentes de comunidades cercanas al Volcán de Fuego tras ser evacuados por las autoridades locales, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele

El Volcán de Fuego, un estratovolcán de 3.763 metros ubicado entre Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, mantiene una actividad casi ininterrumpida con explosiones diarias, emisiones de ceniza, fuentes de lava y flujos piroclásticos, una dinámica que explica por qué sigue siendo una de las amenazas geológicas más persistentes de Guatemala y de Centroamérica.

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Sus columnas de ceniza superan de forma rutinaria los 4.500 metros sobre el nivel del mar, según informó Infobae. Esa actividad incluye también avalanchas de bloques incandescentes y lahares que descienden por sus barrancas.

El dato central es este: el volcán no atraviesa episodios aislados, sino que conserva un conducto principal abierto de manera constante. Esa condición le permite sostener actividad vulcaniana y estromboliana casi sin pausas, con explosiones frecuentes alimentadas por magma rico en gases.