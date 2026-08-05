Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Casi 1,700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

La Conred informó que la emergencia dejó a 29,061 habitantes expuestos y llevó a activar la alerta roja en tres departamentos, mientras la actividad se intensificó entre el lunes y el martes

Residentes de comunidades cercanas al volcán Fuego se refugian en un albergue municipal tras ser evacuados por las autoridades locales en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele
Residentes de comunidades cercanas al volcán Fuego se refugian en un albergue municipal tras ser evacuados por las autoridades locales en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele
Guardar

La erupción más reciente del volcán de Fuego en Guatemala obligó a evacuar y albergar a 1,696 personas y llevó a declarar la alerta roja en tres departamentos, según la entidad Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred). La actividad se intensificó entre el lunes y el martes y afecta de manera directa a 29,061 personas.

La directora ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, detalló que la dispersión de ceniza representa un peligro inminente para la salud, los cultivos y los animales. “Pedimos a los habitantes que usen mascarillas y protejan el agua y los alimentos para evitar la contaminación”, afirmó Ogaldes en declaraciones recogidas por AFP. Además, las autoridades suspendieron las clases escolares en comunidades de tres municipios aledaños al cráter.

PUBLICIDAD

En el municipio de San Juan Alotenango, principal punto de evacuación, decenas de personas llegaron con lo puesto tras recibir la alerta nocturna. “Salimos corriendo con miedo al ver la lava bajar por las laderas”, relató Alejandro García, habitante de El Porvenir, en diálogo con AFP. Camas improvisadas y alimentos básicos se distribuyeron en los refugios habilitados para la emergencia.

Residentes de comunidades cercanas al volcán Fuego se refugian en un albergue municipal tras ser evacuados por las autoridades locales en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele
Residentes de comunidades cercanas al volcán Fuego se refugian en un albergue municipal tras ser evacuados por las autoridades locales en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala permanece operativo y fue reabierta la carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país, según confirmó AFP. La Conred advirtió que la situación podría mantenerse sin cambios o incluso agravarse en las próximas horas, pues el volcán “está en una de las fases explosivas”, según explicó Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Vulcanología.

PUBLICIDAD

Las últimas fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero y en junio de 2025, lo que obligó a evacuar a unas 800 personas en esas ocasiones. Los habitantes de la zona aún recuerdan la devastadora erupción de junio de 2018, que dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos, una tragedia que sigue presente en la memoria colectiva.

Los expertos advierten que la ceniza puede desplazarse hasta 130 kilómetros hacia el oeste y alcanzar alturas de entre 5.000 y 6.000 metros, afectando áreas mucho más allá del perímetro inmediato. En 1932, una erupción de este mismo volcán lanzó cenizas hasta El Salvador y Honduras.

El volcán de Fuego es uno de los tres activos en Guatemala, junto al Pacaya y el Santiaguito. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la máxima vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continúa con el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la región.

Personal de emergencia trabaja en las afueras de un albergue municipal donde se han refugiado residentes de comunidades cercanas al Volcán de Fuego tras ser evacuados por las autoridades locales, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele
Personal de emergencia trabaja en las afueras de un albergue municipal donde se han refugiado residentes de comunidades cercanas al Volcán de Fuego tras ser evacuados por las autoridades locales, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 5 de junio de 2025. REUTERS/Josue Decavele

El Volcán de Fuego, un estratovolcán de 3.763 metros ubicado entre Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, mantiene una actividad casi ininterrumpida con explosiones diarias, emisiones de ceniza, fuentes de lava y flujos piroclásticos, una dinámica que explica por qué sigue siendo una de las amenazas geológicas más persistentes de Guatemala y de Centroamérica.

Sus columnas de ceniza superan de forma rutinaria los 4.500 metros sobre el nivel del mar, según informó Infobae. Esa actividad incluye también avalanchas de bloques incandescentes y lahares que descienden por sus barrancas.

El dato central es este: el volcán no atraviesa episodios aislados, sino que conserva un conducto principal abierto de manera constante. Esa condición le permite sostener actividad vulcaniana y estromboliana casi sin pausas, con explosiones frecuentes alimentadas por magma rico en gases.

Temas Relacionados

Volcán de FuegoGuatemalaVolcánevacuación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué cambia en Costa Rica tras la reforma que convierte la minería ilegal en crimen organizado en Crucitas

El nuevo marco abre vías inéditas para perseguir tramas ocultas alrededor del metal extraído en la franja norte

Qué cambia en Costa Rica tras la reforma que convierte la minería ilegal en crimen organizado en Crucitas

Municipio del sur de Honduras declara estado de emergencia por sequía que afecta a más de 15 mil familias

Las autoridades de protección civil de Honduras informaron que 123 municipios permanecen bajo distintos niveles de alerta debido a la sequía que afecta al país, mientras equipos técnicos continúan evaluando el impacto del déficit de lluvias para determinar si será necesario declarar alerta roja en las zonas más afectadas

Municipio del sur de Honduras declara estado de emergencia por sequía que afecta a más de 15 mil familias

Reconocen en Panamá a 170 organizaciones por medir y reducir su impacto ambiental

La iniciativa estatal pasó de 56 participantes en 2021 a 170 en 2025, incorporando sectores como banca, energía, industria, transporte y comercio.

Reconocen en Panamá a 170 organizaciones por medir y reducir su impacto ambiental

Once mipymes costarricenses recibirán más de USD 158,000 para impulsar sus ventas por comercio electrónico

El financiamiento no reembolsable permitirá a pequeñas y medianas empresas fortalecer sus plataformas digitales, automatizar procesos y ampliar su acceso a mercados nacionales e internacionales.

Once mipymes costarricenses recibirán más de USD 158,000 para impulsar sus ventas por comercio electrónico

Más del 75% de jóvenes de Centroamérica considera “muy preocupantes” los conflictos y los riesgos de seguridad, revela estudio

El sondeo Demographic Futures Survey vincula la falta de respaldo institucional con un mayor malestar, en escenarios atravesados por crimen organizado e inestabilidad social y política, y por la percepción de abandono prolongado

Más del 75% de jóvenes de Centroamérica considera “muy preocupantes” los conflictos y los riesgos de seguridad, revela estudio

TECNO

Llamadas internacionales desconocidas: estas son las estafas más comunes y cómo evitarlas

Llamadas internacionales desconocidas: estas son las estafas más comunes y cómo evitarlas

Ver Boca Juniors vs. Estudiantes en Fútbol Libre o Tarjeta Roja trae virus en el celular o TV

Un nuevo sistema no invasivo convertiría señales cerebrales en texto escrito

Jeff Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

Adiós a WhatsApp: estos son los teléfonos que perderán acceso a la app a partir del 15 de agosto de 2026

ENTRETENIMIENTO

Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero de celebridades que se autolesionó en una perturbadora transmisión de TikTok

Una mujer demanda a Singapore Airlines tras tragar una astilla de satay que le lesionó las cuerdas vocales

Mick Jagger reveló cómo la mentalidad de Charlie Watts definió la variedad sonora de The Rolling Stones

El requisito de Andrew Garfield para volver al universo de Spider-Man

MUNDO

Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Irán dijo que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

El régimen de China lanzó una cacería fiscal global: reclama impuestos atrasados desde el año 2000

León XIV, el nuevo papa peregrino: completará seis viajes apostólicos en un año y medio de pontificado

Israel lanzó una operación militar en el sur de Líbano en respuesta a un ataque del grupo terrorista Hezbollah