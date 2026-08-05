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Integración al sistema formal: el desafío de las MYPE en El Salvador

Un reciente informe revela que solo el 4.3% de las micro y pequeñas empresas cumple simultáneamente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social

Solo el 4.3% de las MYPE de El Salvador cumplió de forma simultánea con IVA, renta, ISSS y AFP en el segundo trimestre de 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Solo el 4.3% de las MYPE de El Salvador cumplió de forma simultánea con IVA, renta, ISSS y AFP en el segundo trimestre de 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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El sector de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en El Salvador mantiene como desafío la integración al sistema formal, según las estadísticas más reciente publicadas por el Informe Dinámica Empresarial del Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI (Fundación de Apoyo Integral) correspondiente al segundo trimestre del año 2026.

Apenas el 4.3% de las MYPE cumplen de manera simultánea con las obligaciones de IVA, Renta, ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) y AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), lo que implica que la inmensa mayoría de las mipymes continúa fuera del sistema de protección social y de pensiones.

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Mientras que, por otro lado, el 74.2% de las empresas no cuenta con ningún tipo de registro formal. Este dato refleja la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades y los actores del sector para incorporar a estas unidades económicas al marco legal y asegurar derechos laborales básicos.

En contraste, el 74.2% de las empresas no cuenta con ningún tipo de registro formal. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
En contraste, el 74.2% de las empresas no cuenta con ningún tipo de registro formal. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El informe segmenta la formalidad según el tipo de empresa. En el grupo de subsistencia (negocio muy pequeño cuyo objetivo principal es generar ingresos apenas suficientes para cubrir los gastos diarios y el consumo básico del propietario), el porcentaje de empresas sin ningún tipo de registro formal alcanza el 85.1%, mientras que en la pequeña empresa esa cifra desciende a 54.5%.

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Formalidad de las MYPE, evolución trimestral durante 2025-2026

De igual manera, los datos históricos analizados por el Observatorio MYPE muestran que la formalización plena apenas ha variado durante los últimos dos años.

Por un lado, en el primer trimestre de 2025, el 14.79% de las micro y pequeñas empresas estaba inscrito únicamente en IVA y Renta, el 3.09% solo en ISSS, y el 0.40% únicamente en AFP. Por su parte, el 3.88% cumplía con todos los registros legales (IVA, RENTA, ISSS y AFP), mientras que el 77.06% permanecía sin ningún tipo de registro formal.

En el primer trimestre de 2025, el 77.06% de las micro y pequeñas empresas no tenía ningún registro formal. Solo el 3.88% cumplía con todos los registros legales (IVA, Renta, ISSS y AFP. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
En el primer trimestre de 2025, el 77.06% de las micro y pequeñas empresas no tenía ningún registro formal. Solo el 3.88% cumplía con todos los registros legales (IVA, Renta, ISSS y AFP. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Mientras que durante el segundo trimestre de 2025, el 14.40% de las empresas figuraba solo en IVA y renta, el 0.48% en ISSS, y el 0.80% en AFP. El porcentaje de cumplimiento total se situó en 3.86%, y la informalidad alcanzó al 79% del sector. En el tercer trimestre, la inscripción en IVA y RENTA subió a 15.92%, el ISSS estuvo en 1.74% y la AFP en 1.23%.

El cumplimiento integral descendió a 3.18% y el 76.77% de las empresas siguió fuera de registros formales. Para el cuarto trimestre de se año, el 17.58% se registró solo en IVA y renta, el 1.59% solo en ISSS, y el 1.67% únicamente en AFP. El 3.90% cumplía con todos los requisitos, mientras el 74.07% no tenía ningún registro.

Por su parte, tomando en cuenta el primer trimestre del 2026, el 12.53% de las MYPE estaba inscrito únicamente en IVA y RENTA, el 5.35% en ISSS y el 0.58% en AFP. El porcentaje de empresas con todos los registros legales descendió a 2.83%, y el 73.34% continuó operando sin ningún tipo de registro formal, consolidando la persistencia de la informalidad en el sector.

En un contexto de crecimiento económico, impulsado por sectores como la construcción y el turismo, la formalización de las MYPE se presenta como un reto estructural para la sostenibilidad del desarrollo enEl Salvador.

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