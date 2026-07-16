Estados Unidos

BMW retira casi 30.000 autos en EE. UU. por riesgo de incendio: cómo saber si tu vehículo está en la lista

El defecto permitiría que el agua alcance un componente eléctrico, genere corrosión y derive en cortocircuito, incluso con el coche detenido y apagado, por lo que se recomendó estacionar al aire libre y lejos de edificios

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BMW retirará del mercado en Estados Unidos cerca de 29.000 autos híbridos enchufables por un defecto en el motor de arranque con riesgo de incendio (REUTERS/Bob Strong/File Photo)
BMW retirará del mercado en Estados Unidos cerca de 29.000 autos híbridos enchufables por un defecto en el motor de arranque con riesgo de incendio (REUTERS/Bob Strong/File Photo)

Cerca de 29.000 autos híbridos enchufables de BMW serán retirados del mercado en Estados Unidos por un defecto en el motor de arranque que puede generar riesgo de incendio.

La decisión afecta a modelos de las series 3, 5 y 7 fabricados entre 2016 y 2020, según confirmaron la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) y la propia compañía.

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El defecto identificado permite que el agua entre en contacto con el relé eléctrico del motor de arranque, lo que puede provocar corrosión y dañar las conexiones internas.

Esta situación podría derivar en un cortocircuito y sobrecalentamiento del componente, incluso si el automóvil está estacionado y el encendido apagado.

La NHTSA advirtió que esta falla “puede aumentar el riesgo de un incendio” tanto en vehículos en marcha como apagados.

La NHTSA informó que el agua puede entrar en contacto con el relé eléctrico del motor de arranque y causar corrosión, cortocircuito y sobrecalentamiento (REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)
La NHTSA informó que el agua puede entrar en contacto con el relé eléctrico del motor de arranque y causar corrosión, cortocircuito y sobrecalentamiento (REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)

Los modelos alcanzados por la medida son autos híbridos enchufables, pero el componente involucrado es el motor de arranque convencional, una pieza utilizada por los propulsores de combustión tradicionales.

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BMW precisó que menos del 0,1% de los autos podría presentar el defecto, pero incluyó a todas las unidades señaladas por precaución.

Qué modelos están incluidos y cómo saber si tu auto es uno de ellos

La campaña de retiro abarca los BMW 330e iPerformance (2016-2018), BMW 530e iPerformance y 530e xDrive (2018-2020), y BMW 740Le xDrive (2017-2019).

Todos estos vehículos emplean variantes del motor B48 de 2,0 litros turbo, aunque no necesariamente comparten exactamente el mismo arrancador.

Los propietarios de estos vehículos recibirán una carta de notificación el 28 de agosto para informarles si sus unidades están incluidas.

El defecto en los autos híbridos enchufables de BMW puede provocar un incendio incluso con el vehículo estacionado y el encendido apagado (REUTERS/Bob Strong/File Photo)
El defecto en los autos híbridos enchufables de BMW puede provocar un incendio incluso con el vehículo estacionado y el encendido apagado (REUTERS/Bob Strong/File Photo)

Hasta ese momento, no será posible verificar a través del número de identificación vehicular (VIN) si un auto puntual forma parte de la campaña.

Para minimizar riesgos, la empresa recomendó estacionar siempre los autos al aire libre y alejados de estructuras hasta realizar la reparación.

Por qué ocurre el retiro y qué hacer si eres propietario

La razón principal del retiro es la posibilidad de que se forme corrosión en el relé del motor de arranque, lo que puede permitir la entrada de agua y desencadenar un cortocircuito interno.

Este sobrecalentamiento podría provocar lo que la marca describió como un “evento térmico”, es decir, la generación de fuego en el vehículo bajo ciertas circunstancias.

Las investigaciones de BMW revelaron casos de campo en un BMW 5 de 2019 y un Serie 3 de 2017 antes de ampliar la medida.

Motor de un coche BMW
El retiro de BMW en Estados Unidos incluye los modelos 330e iPerformance, 530e iPerformance, 530e xDrive y 740Le xDrive fabricados entre 2016 y 2020

La decisión de la empresa surgió tras analizar 150 motores devueltos y dos incidentes adicionales reportados a principios de 2026.

Hasta el momento, no se registraron accidentes ni personas heridas a causa de este defecto, según informaron tanto BMW como la NHTSA.

Sin embargo, la campaña actual extendió un retiro previo realizado a fines del año anterior, que también abarcó casi 200.000 vehículos con la misma familia de motores.

Proceso de reparación, costos y reembolsos posibles

Una vez notificados, los propietarios deberán acudir a un concesionario autorizado, donde el motor de arranque será reemplazado de forma gratuita por una nueva pieza diseñada para eliminar el riesgo.

BMW avisó que quienes ya hayan pagado por una reparación relacionada con este defecto podrán solicitar un reembolso, siempre que cumplan con los requisitos y contacten al servicio de atención al cliente de la marca.

Los concesionarios ya recibieron información sobre esta acción, aunque la verificación individual de cada VIN quedará habilitada solo a partir del envío de notificaciones el 28 de agosto.

BMW sostuvo que menos del 0,1% de los vehículos podría presentar la falla, pero incluyó todas las unidades afectadas por precaución (REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)
BMW sostuvo que menos del 0,1% de los vehículos podría presentar la falla, pero incluyó todas las unidades afectadas por precaución (REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)

Recomendaciones hasta la reparación

A la espera de la solución definitiva, la principal sugerencia de la empresa y los reguladores es que los propietarios de los modelos afectados estacionen sus autos al aire libre y lejos de edificios para reducir la posibilidad de daños materiales o personales en caso de incendio.

Quienes sospechen que su auto podría estar involucrado deberán permanecer atentos a la comunicación oficial de BMW, que detallará los pasos a seguir para realizar la reparación y solicitar, si corresponde, el reembolso de gastos previos.

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