Crimen y Justicia
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Nuevos videos del caso Facundo Moyano: por qué Candela Arizaga escapó, quién la persiguió y qué investiga la Justicia

El sindicalista recuperó su libertad en las últimas horas tras ser indagado por el fiscal que lo investiga por violencia de género. La reconstrucción de la confusa secuencia

Nuevo video de Facundo Moyano y Candela
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El sindicalista Facundo Moyano se ubicó en el centro de la escena este martes tras protagonizar un episodio por lo menos confuso con su novia Candela Arizaga. El hecho tuvo como consecuencia su detención y la apertura de una causa donde quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Todo ocurrió en el barrio porteño de Belgrano durante la madrugada, cuando la joven salió deseperada y semidesnuda del departamento de Moyano ubicado en avenida Libertador al 5400.

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Lo que complicó al hijo del líder de Camioneros en las últimas horas es que gran parte de esa secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, donde se ve a Arizaga correr con poca ropa por la calle mientras al menos dos personas la perseguían. Una de ellas era Facundo, que salió a buscarla vestido con una remera manga corta y una bermuda. El otro, el portero de un edificio, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Los videos de Candela Arizaga corriendo en Belgrano

En ese mismo recorrido intervino un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que advirtió la situación, corrió al sindicalista de la escena y se encargó de perseguir a Arizaga por largas cuadras hasta que finalmente logró interceptarla, calmarla y derivarla al Hospital Pirovano. Este efectivo participó del episodio vestido con su uniforme manga larga, pero en el primer análisis de los videos, se creyó que era Moyano.

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El hijo del líder sindical primero fue demorado y trasladado hacia la comisaría 13A de CABA. Luego tomó intervención en el caso la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, quien ordenó su detención mientras avanzaba con las primeras averiguaciones y le tomaban declaración a su novia.

Facundo Moyano detenido
Facundo Moyano detenido

Arizaga fue estabilizada en el hospital luego de que le suministraran líquidos por vía intravenosa. El titular del SAME, Alberto Crescenti, revelaró que la joven había reconocido que “venía de varios días de consumo”.

En ese contexto, declaró por primera vez: ratificó que el acusado “no le hizo nada”y que el episodio fue “producto del consumo de drogas”, según explicó a la División Protección Familiar de la fuerza porteña.

La misma versión dio Facundo Moyano luego de que el fiscal lo imputara por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. En su indagatoria, explicó: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

La explicación de los dos involucrados se alinea en que el episodio registrado por las cámaras de seguridad de la zona fue consecuencia de una noche de excesos. No obstante, la defensa del sindicalista, encabezada por el abogado Miguel Molina, adelantó que no ahondará en temas de la intimidad y la esfera privada de la pareja.

Tras largas horas detenido, Moyano finalmente fue liberado en la noche del martes. Pero deberá cumplir una serie de medidas: no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros, tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

Mientras tanto, el fiscal continúa analizando el alto volumen de material fílmico que tiene la causa, además de tomar declaraciones a los testigos para evaluar la eventual responsabilidad de Moyano en el hecho que se le acusa.

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