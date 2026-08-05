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Quirno lamentó que Brasil haya pedido el retiro del embajador argentino: “No vamos a entrar en esa pelea ni a romper relaciones”

El Canciller sostuvo que la Casa Rosada buscará sostener el vínculo bilateral. “Las manifestaciones se están dando de ambos lados, ninguno es santo en esta situación”, señaló

"Las manifestaciones se están dando de ambos lados", justificó Quirno la postura de Milei en la escalada diplomática
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El canciller Pablo Quirno sostuvo hoy en Infobae a las 9 que Brasil tomó una decisión “unilateral y excesiva” al retirar a su embajador y rebajar el vínculo diplomático, y volvió a minimizar la responsabilidad del presidente Javier Milei por el estado de situación de la relación entre ambos países.

“Para pelear, se hacen falta dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones. Las manifestaciones se están dando de ambos lados. Ninguno es santo en esta situación”, definió el funcionario en diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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En esta línea, Quirno dio detalles sobre la notificación oficial del gobierno brasileño: “Brasil nos comunicó ayer a la tardecita que bajaba el nivel de relaciones a encargado de negocios y que solicitó que nuestro embajador en Brasilia se retire”, planteó.

Pablo Quirno afirmó que Brasil rebajó de forma unilateral el vínculo diplomático con Argentina al retirar a su embajador
Pablo Quirno afirmó que Brasil rebajó de forma unilateral el vínculo diplomático con Argentina al retirar a su embajador

Insistió, además, en que la postura argentina apunta a “mantener la relación en la manera en que la estamos manejando”. El funcionario remarcó que “hay diferencias profundas, ideológicas y políticas entre los gobiernos, pero nunca llevamos esas diferencias al plano de un incidente diplomático. Brasil decidió hacerlo, está en todo su derecho”.

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Los cruces con Lula

La controversia se disparó luego de que Javier Milei expresara su apoyo al candidato opositor Flávio Bolsonaro en la Convención Nacional del Partido Liberal, donde lanzó críticas contra Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. En el Palacio do Planalto seguían de cerca la alocución del mandatario argentino y advirtieron sobre el riesgo de que cruzara la “línea roja” de los ataques personales, lo que finalmente ocurrió.

Quirno reconoció que durante los últimos años hubo “expresiones de ambos lados”, pero minimizó las declaraciones al entenderlas como “diferencias naturales, producto del fragor electoral”, por lo que no era necesario “llevarlo al plano de la relación” institucional.

El canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa
El canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa

Al contextualizar la situación, Quirno recordó otros episodios “graves” sobre la relación bilateral, que incluso no tuvieron una reacción argentina de avanzar en una escalada diplomática. “A principio de enero, cuando lo retiran a (Nicolás) Maduro del poder en Venezuela, Brasil estaba representando nuestros intereses. Teníamos una serie de presos políticos con riesgo de vida y, a las 72 horas, Brasil decidió retirarnos la representación en Venezuela. Ni siquiera en esa instancia, que es una decisión institucional, Argentina reaccionó diplomáticamente. Velamos por la seguridad de nuestros ciudadanos y mantuvimos la relación”.

Consultado sobre la situación del embajador en Brasil, el canciller explicó: “Se le solicitó que regrese a la Argentina. Es la voluntad de Brasil, es su decisión”.

Quirno también puso en perspectiva el uso político del conflicto: “Todos usan cada movida a su manera y se aprovechan. Brasil tuvo incidentes con Paraguay la semana pasada, con Estados Unidos hoy. El presidente Lula no fue a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo más importante en 26 años. El 1 de mayo, cuando se realizó una ceremonia entre todos los presidentes del Mercosur, Lula tampoco estuvo”.

La crisis diplomática con Brasil se desató después de que Javier Milei apoyara a Flávio Bolsonaro e insultara a Lula da Silva en plena campaña
La crisis diplomática con Brasil se desató después de que Javier Milei apoyara a Flávio Bolsonaro e insultara a Lula da Silva en plena campaña

Malvinas y la “campaña anti argentina”

En otro tramo de la entrevista, el canciller abordó la cuestión Malvinas: “Nuestra constitución nos dicta que tenemos que defender la soberanía de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios circundantes”.

En ese marco, valoró el apoyo recibido en la OEA, la ONU y el Mercosur, y advirtió: “Argentina protesta enérgicamente y se reserva el derecho de las acciones correspondientes, tanto en el país como a nivel internacional”.

Una bandera de Brasil, verde, amarilla y azul, y una bandera de Argentina, celeste, blanca y con el sol, ondean en mástiles bajo cielo azul.
Quirno aseguró que el 22% de los mensajes de la campaña antiargentina detectada tras el Mundial provinieron de Brasil y aludió a una operación con financiamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la polémica por el despliegue de parte de jugadores de la Selección de la bandera argentina, al finalizar el 2-1 contra Inglaterra en las semifinales, y la posterior viralización de mensajes antiargentinos, Quirno aportó: “El 22% de los mensajes de la campaña antiargentina vinieron de Brasil, seguido por México. Es evidente que hay dinero detrás de eso también. No tengo prueba para incriminar a nadie del gobierno, pero que fue de Brasil, seguro”.

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