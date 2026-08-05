Crimen y Justicia
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Ordenaron prisión provisional sin fianza para el modelo argentino detenido en España por un femicidio

Daniel “Lolo” Briglia fue detenido por la Guardia Civil luego de permanecer más de una semana prófugo

Hombre joven con polo de rayas rojas y blancas, apoyando la cabeza en su mano. Dentro de un círculo, una mujer rubia con gafas de sol junto a una niña
Un retrato del modelo argentino detenido en España se presenta junto a una imagen de la mujer víctima del crimen y una niña.
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Un juzgado de Marbella, España, ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el modelo argentino detenido como presunto autor del crimen de una mujer de 45 años en Benahavís, un pueblo de Málaga, el 21 de julio pasado.

Según detallaron medios españoles, Daniel “Loli” Briglia, oriundo de Concordia (Entre Ríos), enfrenta cargos por homicidio y un presunto delito contra la libertad sexual, por lo que la causa será remitida a un juzgado especializado en violencia sobre la mujer.

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La víctima, identificada como Melinda Persotzi de origen húngaro, mantenía desde hacía unos meses una relación de convivencia con el acusado, a quien le alquilaba una habitación. Ambos habían tenido un vínculo sentimental en 2019, y la investigación judicial intenta determinar si retomaron esa relación.

El día del crimen, vecinos del complejo en el que residían oyeron un grito y observaron que un hombre abandonaba el domicilio apresuradamente en un vehículo. Cuando las autoridades ingresaron al lugar, encontraron a la mujer sin vida y con signos de violencia: presentaba dos cortes profundos en el cuello y la ropa interior desgarrada, indicios que refuerzan la hipótesis de una agresión sexual.

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Daniel Briglia, modelo detenido por un femicidio en España
Daniel Briglia en la actualidad

El País informó que el propio detenido confesó el crimen tras ser localizado en Istán, donde se había ocultado y autolesionado antes de ser arrestado.

El hombre manifestó que actuó movido por celos, tras ver a la víctima besarse con otra persona. Esta declaración coincide con notas manuscritas que dejó en poder de un conocido y una confesión realizada a su entorno, tal como adelantó Infobae.

Las autoridades confirmaron que el acusado carecía de antecedentes tanto en España como en Argentina. El caso fue inicialmente descartado como violencia de género por el delegado del Gobierno en Andalucía, aunque la instrucción judicial y los indicios recogidos hicieron que finalmente se considerara el séptimo crimen machista en la provincia de Málaga en lo que va del año.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la decisión de enviar al detenido a prisión provisional sin fianza, imputado por homicidio y por un posible delito contra la libertad sexual. La instrucción del caso continúa en la jurisdicción especializada en violencia de género.

Quién es “Loli” Briglia

“Loli” Brigia, oriundo de Concordia y de 64 años, es un conocido modelo en la ciudad —aún en actividad— que posó para marcas internacionales como Dior, Cacharel y Calvin Klein, entre otras, según puede desprenderse de sus publicaciones en redes sociales.

El 22 de octubre del año pasado, hizo pasarela en el Centro de Convenciones de Concordia. Desfiló con trajes y, muy elegante, acompañó a una novia con su vestido blanco; también lució indumentaria deportiva.

El modelo argentino detenido por un femicidio en España

Días antes, estuvo en la Plaza Rural de la ciudad en un evento organizado por una fundación. Entre sus álbumes de fotos en la red social Facebook puede verse su paso por la moda a lo largo de los años y a través de capturas de recortes de diarios y revistas. En uno de ellos, titulado “Qué épocas aquellas”, se observa un recorte en el que puede leerse: “Deportivo, elegante y muy buen mozo”. Briglia está sobre el piso y recostado en una silla.

También realizó “Tango”, una producción para la revista Playboy en 1987, junto a la destacada bailarina y vedette Cecilia Narova, en Café Tortoni y el Palacio San Miguel.

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