Subaru retira más de medio millón de SUVs por error en etiqueta de peso: cómo saber si tu auto está afectado

La NHTSA alertó sobre el retiro de 541.237 vehículos Subaru en Estados Unidos por un error en la etiqueta de certificación (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Una notificación enviada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) alertó sobre el retiro del mercado de más de 541.000 vehículos Subaru en Estados Unidos por un error en el etiquetado de certificación que podría inducir a una sobrecarga, con el consiguiente aumento del riesgo de accidente.

El retiro incluye modelos específicos de Crosstrek Hybrid 2026, Forester y Forester Hybrid 2025-2026 y Ascent 2019-2026.

Según la comunicación oficial, el problema se concentra en la etiqueta de certificación del vehículo, que muestra un valor incorrecto del GAWR (capacidad máxima por eje).

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Ese dato, clave para conocer el límite de carga admisible, puede llevar a que los conductores excedan involuntariamente el peso permitido.

De acuerdo con el organismo regulador, una etiqueta de certificación errónea puede derivar en que el vehículo circule sobrecargado, una condición que incrementa la probabilidad de choques.

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Subaru informó que la solución no requiere reparación mecánica y consiste en enviar una nueva etiqueta de certificación (REUTERS/Jeenah Moon)

La advertencia apunta a un escenario en el que el usuario, al guiarse por valores incorrectos, cargue el vehículo por encima de lo recomendado y lo utilice en esas condiciones, con impactos potenciales en la seguridad vial.

Detalles de la medida de Subaru en Estados Unidos

La automotriz informó que no será necesaria una reparación mecánica para resolver el inconveniente.

En cambio, el remedio consistirá en reemplazar la información del etiquetado: los propietarios recibirán, a partir del 25 de agosto de 2026, una nueva etiqueta de certificación, junto con instrucciones para colocarla sobre la etiqueta defectuosa.

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Subaru también prevé una alternativa para quienes prefieran no realizar el procedimiento por cuenta propia. En esos casos, la compañía ofrece la posibilidad de acudir a un concesionario, donde el personal realizará la colocación de la nueva etiqueta sin costo para el propietario. La medida fue identificada internamente con el número WRH-26.

Hasta el momento, la empresa indicó que no recibió reportes de accidentes ni lesiones vinculados con este defecto de etiquetado.

El retiro de Subaru incluye unidades Crosstrek Hybrid 2026, Forester y Forester Hybrid 2025-2026 y Ascent 2019-2026 (REUTERS/Carlos Osorio)

La ausencia de incidentes reportados no modifica el alcance del retiro: la medida se presenta como preventiva, centrada en reducir el riesgo asociado a un posible uso del vehículo por encima de los límites permitidos.

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Cómo saber si un vehículo está afectado

Los conductores pueden comprobar si su unidad se encuentra dentro del retiro mediante dos vías. Una es revisar el sitio oficial de la NHTSA; otra, acceder a la plataforma de consulta de retiros de Subaru, donde se puede verificar la situación del vehículo.

La compañía y el organismo regulador también previeron el envío de cartas adicionales a los propietarios una vez que el remedio esté completamente disponible.

En el esquema de comunicación, esas notificaciones buscan reforzar los pasos a seguir y ordenar el proceso de reemplazo de la etiqueta, en particular de cara a los plazos previstos para finales de agosto.

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El retiro abarca en total 541.237 unidades e involucra tanto versiones híbridas como convencionales de los modelos citados.

El universo de vehículos incluidos se definió a partir de la presencia del etiquetado con el valor incorrecto, un elemento que integra la información de certificación y que, en este caso, contiene el GAWR equivocado.

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En respuesta a consultas sobre las consecuencias del error, la NHTSA explicó que una etiqueta con valores incorrectos “puede llevar a un vehículo sobrecargado”.

En términos prácticos, la advertencia remite a la posibilidad de que el conductor tome decisiones de carga basadas en un dato erróneo, sin advertir que está superando el límite real del vehículo.

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La situación adquiere relevancia en usos cotidianos vinculados con el transporte de bultos, equipaje o cargas de mayor peso, y en escenarios en los que la capacidad máxima por eje resulta determinante.

Comunicación a los propietarios y próximos pasos

La etiqueta de certificación muestra un valor incorrecto del GAWR, la capacidad máxima por eje del vehículo (REUTERS/Manami Yamada)

Las notificaciones formales a los dueños comenzarán a enviarse a finales de agosto. En esas comunicaciones se detallarán los pasos para aplicar la nueva etiqueta de manera correcta, con el objetivo de que el vehículo cuente con la información de carga adecuada.

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Las cartas también recordarán la importancia de verificar el estado del vehículo antes de utilizarlo para transportar cargas pesadas, en línea con el riesgo señalado por el regulador.

Por el momento, Subaru reiteró que no existen registros de incidentes provocados por el error en la etiqueta. La compañía sostuvo que la solución es sencilla, ya que no requiere intervención técnica ni ajustes mecánicos, y que se basa en corregir un componente informativo que resulta central para el uso seguro del vehículo.

El procedimiento previsto —la entrega de una nueva etiqueta con instrucciones y la opción de colocación gratuita en concesionarios— busca acelerar la implementación del remedio y asegurar que los propietarios dispongan del dato correcto.

En paralelo, el retiro identificado como WRH-26 quedará asociado a las comunicaciones oficiales para facilitar su consulta y seguimiento por parte de los usuarios.