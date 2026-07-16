Estados Unidos

Subaru retira más de medio millón de SUVs por error en etiqueta de peso: cómo saber si tu auto está afectado

La automotriz indicó que no habrá intervención técnica: desde el 25 de agosto de 2026 enviará un adhesivo actualizado con instrucciones para colocarlo sobre el anterior, o permitirá realizar el trámite sin costo en concesionarios

Guardar
La NHTSA alertó sobre el retiro de 541.237 vehículos Subaru en Estados Unidos por un error en la etiqueta de certificación (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)
La NHTSA alertó sobre el retiro de 541.237 vehículos Subaru en Estados Unidos por un error en la etiqueta de certificación (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Una notificación enviada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) alertó sobre el retiro del mercado de más de 541.000 vehículos Subaru en Estados Unidos por un error en el etiquetado de certificación que podría inducir a una sobrecarga, con el consiguiente aumento del riesgo de accidente.

El retiro incluye modelos específicos de Crosstrek Hybrid 2026, Forester y Forester Hybrid 2025-2026 y Ascent 2019-2026.

Según la comunicación oficial, el problema se concentra en la etiqueta de certificación del vehículo, que muestra un valor incorrecto del GAWR (capacidad máxima por eje).

PUBLICIDAD

Ese dato, clave para conocer el límite de carga admisible, puede llevar a que los conductores excedan involuntariamente el peso permitido.

De acuerdo con el organismo regulador, una etiqueta de certificación errónea puede derivar en que el vehículo circule sobrecargado, una condición que incrementa la probabilidad de choques.

PUBLICIDAD

Subaru informó que la solución no requiere reparación mecánica y consiste en enviar una nueva etiqueta de certificación (REUTERS/Jeenah Moon)
Subaru informó que la solución no requiere reparación mecánica y consiste en enviar una nueva etiqueta de certificación (REUTERS/Jeenah Moon)

La advertencia apunta a un escenario en el que el usuario, al guiarse por valores incorrectos, cargue el vehículo por encima de lo recomendado y lo utilice en esas condiciones, con impactos potenciales en la seguridad vial.

Detalles de la medida de Subaru en Estados Unidos

La automotriz informó que no será necesaria una reparación mecánica para resolver el inconveniente.

En cambio, el remedio consistirá en reemplazar la información del etiquetado: los propietarios recibirán, a partir del 25 de agosto de 2026, una nueva etiqueta de certificación, junto con instrucciones para colocarla sobre la etiqueta defectuosa.

Subaru también prevé una alternativa para quienes prefieran no realizar el procedimiento por cuenta propia. En esos casos, la compañía ofrece la posibilidad de acudir a un concesionario, donde el personal realizará la colocación de la nueva etiqueta sin costo para el propietario. La medida fue identificada internamente con el número WRH-26.

Hasta el momento, la empresa indicó que no recibió reportes de accidentes ni lesiones vinculados con este defecto de etiquetado.

El retiro de Subaru incluye unidades Crosstrek Hybrid 2026, Forester y Forester Hybrid 2025-2026 y Ascent 2019-2026 (REUTERS/Carlos Osorio)
El retiro de Subaru incluye unidades Crosstrek Hybrid 2026, Forester y Forester Hybrid 2025-2026 y Ascent 2019-2026 (REUTERS/Carlos Osorio)

La ausencia de incidentes reportados no modifica el alcance del retiro: la medida se presenta como preventiva, centrada en reducir el riesgo asociado a un posible uso del vehículo por encima de los límites permitidos.

Cómo saber si un vehículo está afectado

Los conductores pueden comprobar si su unidad se encuentra dentro del retiro mediante dos vías. Una es revisar el sitio oficial de la NHTSA; otra, acceder a la plataforma de consulta de retiros de Subaru, donde se puede verificar la situación del vehículo.

La compañía y el organismo regulador también previeron el envío de cartas adicionales a los propietarios una vez que el remedio esté completamente disponible.

En el esquema de comunicación, esas notificaciones buscan reforzar los pasos a seguir y ordenar el proceso de reemplazo de la etiqueta, en particular de cara a los plazos previstos para finales de agosto.

El retiro abarca en total 541.237 unidades e involucra tanto versiones híbridas como convencionales de los modelos citados.

El universo de vehículos incluidos se definió a partir de la presencia del etiquetado con el valor incorrecto, un elemento que integra la información de certificación y que, en este caso, contiene el GAWR equivocado.

En respuesta a consultas sobre las consecuencias del error, la NHTSA explicó que una etiqueta con valores incorrectos “puede llevar a un vehículo sobrecargado”.

En términos prácticos, la advertencia remite a la posibilidad de que el conductor tome decisiones de carga basadas en un dato erróneo, sin advertir que está superando el límite real del vehículo.

La situación adquiere relevancia en usos cotidianos vinculados con el transporte de bultos, equipaje o cargas de mayor peso, y en escenarios en los que la capacidad máxima por eje resulta determinante.

Comunicación a los propietarios y próximos pasos

La etiqueta de certificación muestra un valor incorrecto del GAWR, la capacidad máxima por eje del vehículo (REUTERS/Manami Yamada)
La etiqueta de certificación muestra un valor incorrecto del GAWR, la capacidad máxima por eje del vehículo (REUTERS/Manami Yamada)

Las notificaciones formales a los dueños comenzarán a enviarse a finales de agosto. En esas comunicaciones se detallarán los pasos para aplicar la nueva etiqueta de manera correcta, con el objetivo de que el vehículo cuente con la información de carga adecuada.

Las cartas también recordarán la importancia de verificar el estado del vehículo antes de utilizarlo para transportar cargas pesadas, en línea con el riesgo señalado por el regulador.

Por el momento, Subaru reiteró que no existen registros de incidentes provocados por el error en la etiqueta. La compañía sostuvo que la solución es sencilla, ya que no requiere intervención técnica ni ajustes mecánicos, y que se basa en corregir un componente informativo que resulta central para el uso seguro del vehículo.

El procedimiento previsto —la entrega de una nueva etiqueta con instrucciones y la opción de colocación gratuita en concesionarios— busca acelerar la implementación del remedio y asegurar que los propietarios dispongan del dato correcto.

En paralelo, el retiro identificado como WRH-26 quedará asociado a las comunicaciones oficiales para facilitar su consulta y seguimiento por parte de los usuarios.

Temas Relacionados

NHTSASeguridad vialretiroAutosEstados UnidosEstados Unidos NoticiasSubaru

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio del intercambio de ataques Trump dijo que Irán liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024: “Agradecemos este gesto”

El presidente de Estados Unidos aseguró que la mujer ya se encuentra fuera de territorio iraní, en buen estado de salud, y calificó la decisión de Teherán como una señal de “buena voluntad”

En medio del intercambio de ataques Trump dijo que Irán liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024: “Agradecemos este gesto”

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel participará en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Por primera vez, reunirá en una misma presentación a la Filarmónica de Nueva York y a la Sinfónica Simón Bolívar, con un cartel que incluye a Madonna, Shakira, BTS y Coldplay

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel participará en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Reventa récord para la final del Mundial: entradas para Argentina frente a España alcanzan los USD 39.000

La cita en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey dispara valores inéditos en sitios secundarios ante la escasez de localidades disponibles

Reventa récord para la final del Mundial: entradas para Argentina frente a España alcanzan los USD 39.000

El crimen sin nombre de los Everglades: identifican a una mujer asesinada hace 43 años

La Broward Sheriff's Office confirmó en 2023, mediante análisis genético financiado con una subvención federal, que el esqueleto localizado junto a la U.S. 27 en septiembre de 1983 pertenecía a Shelia Ann Nichols, desaparecida en mayo

El crimen sin nombre de los Everglades: identifican a una mujer asesinada hace 43 años

El Tesoro de Estados Unidos puso el rostro de Donald Trump en una moneda de un dólar

La pieza conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estará disponible en otoño. La ley de 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense, aunque el Tesoro argumenta que la legislación de 2020 le otorga autoridad suficiente

El Tesoro de Estados Unidos puso el rostro de Donald Trump en una moneda de un dólar

TECNO

Por primera vez, las acciones de SpaceX caen por debajo del precio de su salida a Bolsa

Por primera vez, las acciones de SpaceX caen por debajo del precio de su salida a Bolsa

Celulares con botones e inteligencia artificial: la extraña combinación que presenta Nokia

Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Esta simple alerta en iPhone te protege de mensajes maliciosos: también evita que otros caigan

Cómo distinguir el cargador original de un iPhone, Samsung o Xiaomi

ENTRETENIMIENTO

“Es un juego de palabras y no fue posible incorporarlo”, admitió Christopher Nolan sobre su adaptación de La Odisea

“Es un juego de palabras y no fue posible incorporarlo”, admitió Christopher Nolan sobre su adaptación de La Odisea

Barbara Palvin confesó que el embarazo afectó su imagen corporal antes de que fuera visible

Jeremy Renner y una negativa emblemática en Misión Imposible: “No vas a arrastrarme para simplemente matar a mi personaje”

“No tengo miedo”: la historia real detrás de la serie de Netflix sobre el secuestro de un niño

Christian Bale explicó por qué no quiere dirigir una película: “No sé si me gustaría hacer ese trabajo”

MUNDO

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Kuwait interceptó más de 20 drones y misiles atribuidos al régimen de Irán en plena escalada militar en el Golfo

3 distritos, una ciudad dividida por un río y un legado colonial de más de 400 años: así es Daman, el último rincón europeo de la India

Francia convirtió en ley la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido tras una votación histórica en la Asamblea Nacional

El barril de Brent cierra en 84,95 dólares tras el reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos a Irán