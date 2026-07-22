Cómo detectar a tiempo los fallos en la suspensión del auto y evitar riesgos mayores

Los amortiguadores desgastados reducen el contacto de la rueda con el asfalto y empeora la respuesta del coche al frenar, girar o esquivar un obstáculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un amortiguador en mal estado puede afectar la estabilidad del auto, alargar la frenada, acelerar el desgaste de los neumáticos y comprometer la seguridad en curva. El deterioro suele avanzar de forma progresiva, por lo que muchos conductores terminan acostumbrándose a un comportamiento anómalo, como mayor balanceo o sensación de flotación tras pasar un badén, según explica la revista especializada Autopista.

Los primeros síntomas pueden confundirse con el envejecimiento normal del vehículo. Sin embargo, la aparición de ruidos, vibraciones, desgaste irregular en las ruedas o una fuga visible de aceite en el cuerpo del amortiguador son señales que recomiendan revisar la suspensión cuanto antes, para evitar una inspección técnica desfavorable o la pérdida de control ante una maniobra de emergencia.

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El rebote excesivo tras superar resaltos es el signo más fácil de identificar. Si el vehículo no recupera la estabilidad rápidamente, la suspensión ya no controla bien el movimiento de la carrocería, lo que se traduce en inseguridad al cambiar de carril, sobre todo con viento lateral, lluvia o carga. Estos síntomas pueden aparecer por separado, como un ruido aislado, una frenada menos estable o un desgaste extraño de los neumáticos.

Riesgos de circular con amortiguadores en mal estado

Los amortiguadores en mal estado afectan la estabilidad del auto, alargan la frenada y aceleran el desgaste de los neumáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor peligro no está en la incomodidad, sino en la pérdida de contacto efectivo con el asfalto, advierte Autopista. Un amortiguador desgastado permite que la rueda rebote más de lo debido y esa falta de apoyo puede empeorar la respuesta del coche al frenar, girar o esquivar un obstáculo.

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En una frenada fuerte, unos amortiguadores deteriorados hacen que el peso se desplace con brusquedad hacia la parte delantera y que el vehículo tarde más en estabilizarse. Aunque el sistema de frenos esté en buen estado, la eficacia cae si el neumático no pisa de forma constante.

La situación empeora con lluvia, firme irregular o carga. En una curva rápida el coche puede balancear más, en una carretera secundaria con baches puede dar sensación de salto y, en autopista, una suspensión fatigada puede volver al vehículo más sensible al viento lateral.

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Inspección técnica, revisión y sustitución

El estado de los amortiguadores también puede influir en la inspección técnica, según lo señala Autopista. Una fuga importante, una fijación dañada, una rotura visible o un desequilibrio acusado entre los dos lados del eje puede considerarse un defecto y obligar a reparar el vehículo antes de volver a circular con normalidad.

También puede considerarse grave cuando la suspensión compromete la estabilidad o cuando el amortiguador pierde líquido de forma evidente. De acuerdo con el medio citado, en materia de sanciones, el criterio no pasa por la antigüedad de la pieza, sino por circular con un vehículo en mal estado o con neumáticos deteriorados que comprometan la seguridad vial.

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La lluvia, el firme irregular, la carga y el viento lateral agravan los efectos de una suspensión en mal estado en curvas, baches y autopista (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe un kilometraje universal para cambiarlos. El texto recogido señala que algunos coches llegan a 100.000 km con una suspensión aceptable, mientras otros muestran fatiga antes, aunque como referencia práctica conviene revisarlos desde los 60.000 u 80.000 km.

Lo habitual es sustituir los amortiguadores por parejas en el mismo eje. Cambiar solo uno puede crear un desequilibrio entre el lado izquierdo y el derecho, algo delicado en frenadas y curvas.

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Cómo diferenciarlo de un problema de frenos

Un golpe aislado no siempre apunta a los amortiguadores. Puede deberse a la copela, a un soporte, al muelle o a la propia pieza. Pero si el ruido se repite al girar, maniobrar o pasar baches, y además aparece junto con vibraciones o desvío hacia un lado, la revisión debería ser prioritaria.

Tampoco todos los problemas de frenada nacen en la suspensión. Un pedal esponjoso puede apuntar al circuito hidráulico o al líquido de frenos, mientras que un amortiguador gastado suele notarse más en el comportamiento general del coche, con rebotes, balanceo, cabeceo, desgaste irregular de neumáticos o sensación de flotación.

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Se puede mover el vehículo en algunos casos, pero no resulta aconsejable seguir usándolo con normalidad si rebota mucho, se inclina de forma exagerada, da golpes secos o pierde aceite. La recomendación práctica que detalla la revista Autopista es acudir al taller cuanto antes, evitar viajes largos o la conducción a alta velocidad y pedir un presupuesto cerrado si hace falta sustituir el eje completo.