La planilla pública de Panamá sumó casi 27 mil funcionarios en un año

El Ministerio de Educación incorporó 9.221 nuevos funcionarios entre enero y junio, el mayor aumento registrado por una institución pública durante el primer semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La planilla del sector público de Panamá continuó expandiéndose durante el primer semestre de 2026 y alcanzó un nuevo máximo histórico de 269.997 funcionarios al cierre de junio, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.

La cifra representa un incremento de 26.995 trabajadores, equivalente a 11,1%, frente a los 243.002 registrados en junio de 2025, mientras que el monto destinado al pago de salarios también aumentó de forma significativa, impulsado principalmente por la contratación de personal permanente.

El crecimiento estuvo concentrado casi en su totalidad en los funcionarios permanentes, cuya nómina aumentó en 26.654 personas, un alza de 12% respecto al año anterior.

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En contraste, el número de eventuales apenas creció en 341 trabajadores, lo que evidencia que la expansión del empleo público durante los últimos doce meses respondió principalmente a incorporaciones permanentes y no a contrataciones temporales.

La planilla estatal alcanzó en junio un máximo histórico de 269.997 funcionarios, de acuerdo con el informe mensual de la Contraloría General de la República. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese aumento de personal también tuvo un impacto directo sobre el costo de la planilla. Durante junio de 2026, el Estado desembolsó $460,97 millones en salarios, frente a $408,64 millones pagados en el mismo mes del año anterior.

Esto representa un incremento de $52,33 millones, equivalente a 12,8%, superando incluso el ritmo de crecimiento del número de funcionarios.

El informe también muestra que el mayor peso del incremento salarial provino de los funcionarios permanentes. El monto destinado a este grupo aumentó en $55,33 millones, hasta alcanzar $435,79 millones, mientras que el pago a los eventuales disminuyó en $3 millones, situándose en $25,19 millones.

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En otras palabras, el crecimiento de la masa salarial estuvo asociado tanto a la contratación de personal permanente como al mayor peso de este tipo de plazas dentro de la estructura estatal.

Si la comparación se realiza únicamente dentro de 2026, la tendencia también refleja un crecimiento sostenido. En enero la planilla estaba conformada por 253.038 funcionarios, mientras que para junio ascendía a 269.997, lo que supone la incorporación de 16.959 nuevos trabajadores durante los primeros seis meses del año, un promedio cercano a 2.800 funcionarios adicionales por mes.

El Gobierno destinó $2.680,4 millones al pago de salarios durante el primer semestre de 2026, según las estadísticas oficiales de la Contraloría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte importante de ese crecimiento responde al inicio del calendario escolar, período en el que el Ministerio de Educación (Meduca) incorpora miles de docentes, administrativos y personal de apoyo para atender el desarrollo del año lectivo.

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Ese comportamiento convierte tradicionalmente a esta entidad en la que registra la mayor expansión de la planilla durante el primer semestre.

El Meduca lideró ampliamente las contrataciones durante el primer semestre del año al pasar de 58.476 funcionarios en enero a 67.697 en junio, lo que representa 9.221 nuevos trabajadores.

Le siguieron la Asamblea Nacional, con 1.945 incorporaciones, al subir de 3.144 a 5.089 funcionarios; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1.124 nuevos servidores públicos, al pasar de 33.049 a 34.173; el Ministerio de Gobierno, con 882, al aumentar de 3.231 a 4.113; y el Ministerio de Cultura, con 110 nuevos funcionarios, al pasar de 763 a 873 trabajadores.

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El aumento de personal también se reflejó en la masa salarial mensual de estas instituciones. El Meduca registró el mayor incremento al pasar de $105,4 millones en enero a $117,2 millones en junio, es decir, $11,7 millones adicionales al mes.

La Asamblea Nacional registró la segunda mayor incorporación de personal durante el primer semestre, con 1.945 nuevos funcionarios. Cortesía

Le siguieron la Asamblea Nacional, con un aumento de $3,1 millones, de $6 millones a $9,1 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, con $1,9 millones adicionales, de $44,6 millones a $46,6 millones; el Ministerio de Gobierno, con $675.000 más, de $3,2 millones a $3,9 millones; y el Ministerio de Cultura, cuyo gasto creció en $93.000, al pasar de $859.000 a $952.000.

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En materia de remuneraciones, el Estado destinó entre enero y junio de 2026 un total de $2.680,4 millones para cubrir el pago de salarios del sector público. En el mismo período de 2025, el desembolso había sido de $2.540,7 millones, por lo que el gasto aumentó en $139,7 millones, equivalente a 5,5%, según las cifras oficiales de la Contraloría.

La comparación entre junio de 2025 y junio de 2026 también muestra cuáles fueron las entidades que más ampliaron sus plantillas permanentes durante los últimos doce meses.

El Ministerio de Educación volvió a encabezar la lista y estuvo acompañado por el Ministerio de Salud, el Órgano Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobierno, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Contraloría General y el Ministerio de Ambiente, instituciones que concentraron buena parte del crecimiento del empleo estatal.

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En el Sector Descentralizado, la principal expansión salarial correspondió a la Caja de Seguro Social (CSS), cuya planilla permanente aumentó en $2,1 millones respecto a junio del año anterior.

El crecimiento de la planilla estuvo impulsado principalmente por funcionarios permanentes, que aumentaron en 26.654 personas durante los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacaron la Universidad Tecnológica de Panamá, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, la Universidad de Panamá, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y MiBus, reflejando incrementos asociados al crecimiento de sus plantillas permanentes.

El informe también evidencia que el Gobierno Central continúa concentrando la mayor parte del gasto en personal. De los $460,97 millones pagados durante junio, $290,84 millones correspondieron a esta parte del Estado, mientras que el Sector Descentralizado representó $170,14 millones.

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Dentro de este último grupo, las instituciones descentralizadas absorbieron $136,18 millones, las empresas públicas $21,45 millones y los intermediarios financieros $12,50 millones.

El presidente José Raúl Mulino ha sostenido que la estrategia de su administración para dinamizar el mercado laboral no está basada en aumentar el tamaño de la planilla estatal, sino en la generación de 80.000 nuevos empleos en el sector privado mediante la recuperación de la inversión, la ejecución de proyectos de infraestructura y la reactivación económica.

Entre enero y junio de 2026, la planilla estatal incorporó 16.959 nuevos trabajadores, un promedio cercano a 2.800 funcionarios por mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque recientemente defendió el incremento de funcionarios al asegurar que responde a la apertura de escuelas, hospitales y al fortalecimiento de la seguridad pública, el mandatario ha insistido en que su gobierno no auspicia el nombramiento de “botellas” y que las nuevas contrataciones deben estar vinculadas a la prestación de servicios esenciales.

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El crecimiento de la planilla estatal también ha sido uno de los aspectos observados por las calificadoras de riesgo, que han advertido sobre la importancia de contener el gasto corriente, cumplir las metas de déficit fiscal y evitar que la rigidez del presupuesto limite la capacidad del Estado para sanear sus finanzas.

Tanto Moody’s como Standard & Poor’s han reconocido los esfuerzos del Gobierno por mejorar la posición fiscal del país, pero han reiterado que la sostenibilidad de las cuentas públicas dependerá de mantener la disciplina presupuestaria y controlar el crecimiento de compromisos permanentes, entre ellos la masa salarial del sector público.

De acuerdo con la Contraloría General, entre julio de 2019 y junio de 2024, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, el empleo público registró un aumento neto de 24,082 personas.