Seis décadas de ‘Revolver’, el disco de Los Beatles que redefinió los límites de la música pop

Los Beatles - Good Day Sunshine

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El 5 de agosto de 1966, Los Beatles publicaron Revolver, su séptimo álbum de estudio, y con él transformaron de manera permanente lo que podía ser una obra de música popular. Sesenta años después, el disco sigue desafiando a quienes lo escuchan por primera vez y a quienes lo han oído decenas, cientos de veces: sus 14 canciones —en la edición británica original— condensan en poco más de 35 minutos una variedad de estilos, técnicas y preguntas sobre el mundo que pocas obras del siglo XX igualaron.

El álbum llegó en un momento de quiebre para la banda. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr habían completado su última gira por el Reino Unido en diciembre de 1965 y, tras varios meses de descanso, entraron el 6 de abril de 1966 en el Estudio 3 de EMI, en Londres —en el complejo que el mundo conocería después como Abbey Road—, con una certeza que cambiaría el curso de su carrera: las nuevas canciones no serían tocadas en vivo. Esa decisión, que se formalizaría tras el tumultuoso verano de ese año, liberó por completo su imaginación sonora.

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Otro sonoro episodio público contribuyó al retiro y la introspección. Una frase de John Lennon en una entrevista al London Evening Standard —“somos más populares que Jesús ahora”— fue recontextualizada en Estados Unidos y provocó quemas de discos y boicots en zonas de fuerte arraigo religioso. Lennon describía el declive de la iglesia entre los jóvenes, no una comparación de valor espiritual, pero la controversia agudizó la incomodidad del grupo con las giras masivas y su sensación de vulnerabilidad como celebridades globales.

El proceso de grabación de Revolver supuso un salto radical respecto a cualquier trabajo anterior del grupo. Rubber Soul (1965), considerado el primer disco “adulto” de la banda, había demandado unas 80 horas de estudio, Revolver llevó más de 220. La primera canción trabajada en las sesiones fue “Tomorrow Never Knows”, entonces conocida como “The Void”, lo que revela que desde el primer día la banda estaba dispuesta a operar en el territorio más experimental de su obra. Sesenta años después, esa canción en particular sigue siendo de vanguardia.

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El productor George Martin y el ingeniero de sonido Geoff Emerick —que asumía ese rol por primera vez en un disco de la banda— fueron piezas decisivas en la conversión del estudio en un instrumento de creación. Emerick introdujo técnicas que contravenían las normas de la discográfica: colocó micrófonos muy cerca de la batería y el bajo para obtener sonidos más profundos, aplicó compresión y ecualización de forma agresiva, y experimentó con el altavoz Leslie —diseñado originalmente para órganos Hammond— para procesar la voz de Lennon. El resultado fue ese timbre envolvente y casi etéreo que se escucha en “Tomorrow Never Knows”, donde el propio cantante había pedido sonar “como la voz de un monje en la cima de una montaña”. Además, grabaron bucles de cinta en sus casas con sonidos diversos —guitarras, risas, fragmentos instrumentales— y los reprodujeron simultáneamente en el mezclador, subiendo y bajando volúmenes para que entraran en momentos concretos de la canción. Las risas aceleradas de McCartney se convirtieron en lo que muchos oyentes perciben como el chillido de gaviotas.

'Revolver' (1966), el séptimo álbum de Los Beatles, fue grabado en más de 220 horas de sesiones en los estudios EMI de Londres

A esas técnicas se sumaron el automatic double tracking (ADT) —que duplicaba voces de forma automática sin necesidad de varias tomas—, el varispeed o alteración de la velocidad de las cintas, y la inversión de fragmentos grabados para reproducirlos al revés. En “I’m Only Sleeping”, el solo de guitarra al revés se grabó con la cinta en sentido inverso, de modo que al escuchar el resultado final las notas parecen aspiradas. En “Tomorrow Never Knows”,

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1966: Londres en ebullición

Revolver no puede separarse del año en que nació. El Swinging London de mediados de los sesenta era una capital cultural en estado de ebullición: la moda, el cine, las artes visuales y la música pop se entrelazaban en una efervescencia que irradiaba hacia el resto del mundo. La juventud británica de posguerra marcaba distancias contra el conservadurismo de sus padres, y la música encabezada por Los Beatles funcionaba como nuevo lenguaje de identidad generacional.

En ese clima, el consumo de drogas —marihuana y LSD, sobre todo— se asociaba a la búsqueda de nuevas experiencias y a la expansión de la percepción. Lennon y Harrison habían empezado a experimentar con LSD, y ese consumo dejó huellas directas en canciones como “She Said She Said”, donde se alude a una experiencia cercana a la muerte durante una sesión con el actor Peter Fonda -la historiografía beatle abunda en esa historia- y en “Tomorrow Never Knows”, cuya letra se inspira en ideas difundidas por Timothy Leary a partir del Libro tibetano de los muertos. Harrison, por su parte, profundizaba en la música clásica india y en el sitar como vía de expresión que desbordaba la escala occidental.

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Los Beatles se convirtieron definitivamente en una banda de estudio. Los arreglos de Revolver —cuerdas, metales, instrumentos indios, bucles de cinta— eran, en muchos casos, imposibles de reproducir en un escenario con los medios técnicos de la época. Dentro del grupo, la madurez artística se afianzaba con tensiones. McCartney se consolidaba como arquitecto de melodías y arreglos: “Eleanor Rigby”, “Here, There and Everywhere”, “For No One” y “Good Day Sunshine” muestran una sensibilidad cercana al pop barroco. Lennon profundizaba en una escritura más introspectiva y experimental, marcada por el LSD y lo abstracto. Harrison conquistaba por primera vez un espacio amplio con tres composiciones propias. Y Ringo aportaba bases rítmicas que, en “Tomorrow Never Knows”, se convierten en el eje hipnótico de toda la pieza.

La edición británica del álbum contiene 14 canciones. La versión publicada en Estados Unidos por Capitol Records incluyó solo 11, porque tres temas de Lennon —“I’m Only Sleeping”, “And Your Bird Can Sing” y “Dr. Robert”— ya habían aparecido en el compilado Yesterday and Today. Esa modificación alteró el equilibrio autoral del disco y fue duramente criticada. Desde la edición en CD de 1987, la versión de 14 canciones se convirtió en el patrón internacional y es la que hoy se celebra.

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‘Revolver’ canción por canción

1-“Taxman” abre el álbum con una irónica denuncia del sistema tributario británico (que en determinados tramos, incluidos los mismos músicos, podía absorber la mayor parte de sus ingresos). Harrison escribe con sarcasmo sobre la figura del recaudador, con un bajo contundente y una guitarra de carácter casi funk. McCartney diseñó el solo y el bajo que dan al tema su fuerza particular.

2-“Eleanor Rigby” supone un giro radical: construida únicamente sobre una sección de cuerdas arreglada por George Martin, sin guitarras eléctricas ni batería, describe la vida de una mujer solitaria que recoge arroz en una iglesia tras una boda y la del padre McKenzie, que predica ante bancos vacíos. La pregunta “All the lonely people, where do they all come from?” (¿De dónde vienen todos los solitarios?) convierte la canción en existencial.

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Ringo Starr; Paul McCartney; John Lennon; y George Harrison, durante una rueda de prensa en Nueva York, el 23 de agosto de 1966, semanas después de publicar 'Revolver' (Foto: archivo AP)

3-“I’m Only Sleeping” presenta a un narrador que reivindica su derecho a permanecer en un estado de semiinconsciencia, en contraste con las exigencias de actividad constante. El solo de guitarra al revés genera una textura ondulante y extraña, como si las notas se desplazaran hacia el pasado.

4-“Love You To” es una de las piezas donde la influencia de la música clásica india resulta más explícita. George Harrison la construyó como una raga, con músicos indios en la tabla y el sitar, y con estructuras rítmicas y melódicas ajenas al pop occidental. La letra combina amor físico y espiritual con referencias a la fugacidad de la vida.

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5-“Here, There and Everywhere” explora la idea del amor presente. Las progresiones de acordes no convencionales, las armonías vocales trabajadas con ADT y el acompañamiento suave de guitarras y bajo crean un ambiente de intimidad. La influencia de Brian Wilson y The Beach Boys se ha señalado como referencia en la búsqueda de McCartney de una balada que combinara sofisticación técnica con accesibilidad emocional.

6-“Yellow Submarine”, cantada por Ringo, construye una comunidad imaginaria y lúdica en torno a una imagen que combina cierto infantilismo que se cruza con una mirada psicodélica. La producción incorpora ruidos de agua, burbujeos, voces distorsionadas y cadenas para recrear la atmósfera submarina, con técnicas propias de la música concreta.

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7-“She Said She Said” cierra la cara A con un clima de intensidad psicodélica. La frase “I know what it’s like to be dead” (Sé lo que es estar muerto) remite a aquella experiencia lisérgica con Peter Fonda. Los cambios de compás y las secciones que rompen con la regularidad del pop crean una sensación de inestabilidad que acompaña el contenido lírico. Bellísima.

8-“Good Day Sunshine” inaugura la cara B con un tono optimista y luminoso (un anticipo profético de “Here Comes The Suna”, por cierto). El piano lleva el peso armónico y rítmico, los coros se doblan y armonizan para una canción que muestra el lado más “pop clásico” de Paul McCartney.

9-“And Your Bird Can Sing” presenta líneas de guitarra entrelazadas de Harrison y McCartney que se han convertido en uno de los riffs más reconocibles del repertorio de la banda. El ritmo rápido y las voces superpuestas con energía ofrecen un momento de rock guitarrero distintivo.

9-“For No One” aborda el fin de una relación con una sobriedad que la diferencia de la mayoría de las canciones de ruptura de la época. La instrumentación incluye un clavicordio y un corno francés que introduce una línea melódica lírica en el interludio. La combinación crea una pequeña pieza de cámara donde voces, letras e instrumentos forman un todo de alta cohesión.

10-“Doctor Robert” introduce la figura de un médico que suministra estimulantes a sus pacientes, con una ambigüedad moral sobre la relación entre medicina y hedonismo. El ritmo es relativamente ligero, con guitarras y órganos que acompañan la narración.

11-“I Want To Tell You” aborda la frustración de sentir cosas que no se pueden comunicar. Las tensiones armónicas y las disonancias en la progresión de acordes refuerzan la sensación de incomodidad.

12-“Got To Get You Into My Life” se distingue por su marcado carácter soul y por ser la primera incorporación explícita de una sección de metales plena, con trompetas y trombones que llevan la melodía principal. La base rítmica se apoya en un patrón cercano al R&B.

13-“Tomorrow Never Knows” cierra el álbum con una pieza que muchos consideran el punto de inflexión de toda la carrera de la banda. Una cumbre psicodélica que hasta los Chemical Brothers, en los 90, tomaron como inspiración para una de sus grandes canciones de la ola electrónica de la década. La estructura basada en un solo acorde, el patrón de batería hipnótico de Ringo, los bucles de cinta y la voz procesada de Lennon crean un paisaje sonoro que se aparta de la canción pop tradicional y se acerca a la experiencia “inmersiva”.