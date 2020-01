La cadena Bloomberg publicó recientemente un informe que tenía una síntesis perfecta del halo que rodea a Elon Musk, el excéntrico magnate que sigue su camino a revolucionar la industria automotriz. Jugando con tres palabras en inglés que empiezan con la misma letra, el enunciado era un verdadero llamador: the man, the mith, the meme; o en castellano el hombre, el mito, el meme. Al sudafricano, que suele reírse hasta de sí mismo, las sentencias burlonas no lo horrorizan, sino que lo estimulan. Porque también es cierto que su éxito no es el de un simple boca floja tuitero, sino que tiene resultados tangibles por mostrar. Para ello hay que revisar las dos etapas de su Master Plan y entender que mucho de lo que Musk aventuró para el futuro hace ya más de una década, es una realidad. Y va por más.