Hasta aquí, Rivian ha recaudado unos 1.700 millones de dólares de inversiones de Amazon, Ford y otras compañías; pero aún no lanzó un solo vehículo: tanto el SUV como la pick up están previstos para presentarse en 2020. ¿Qué es lo que hace a la start up de Scaringe tan seductora? Su propuesta de desarrollar no sólo vehículos, sino tecnología que puede resultar clave y acortar los tiempos de la electrificación en las grandes compañías.