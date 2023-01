Hugo García y su grito de emoción al ver a Alessia Rovegno en la preliminar del Miss Universo

Este miércoles 11 de enero se realizó la preliminar del Miss Universo 2022, fecha en que los peruanos esperaron con ansias la participación de nuestra representante Alessia Rovegno. La modelo peruana deleitó con su pasarela en ropa de bajo, vestido de gala y traje típico.

Para ello, Alessia Rovegno tuvo el gran apoyo de su familia, que viajó desde Perú hasta Nueva Orleans. Otra persona que no pudo faltar en esta fecha especial fue Hugo García, novio de la reina de belleza.

Con gran emoción, el integrante de Esto es Guerra grabó las tres performances de la joven. En el video se puede escuchar los gritos de emoción del chico reality. “Ahí está, ahí está. Vamos mi amor, dale Alessia, vamos Perú”, se le escucha vociferar.

“Disculpen la emoción, no saben la felicidad que sentí en ese momento”, puso Hugo García en la descripción del video.

El modelo viajó junto a la familia de Alessia para ser parte de este gran momento de nuestra Miss Perú. Sin embargo, las muestras de emoción no quedaron ahí, previo a la ceremonia, Hugo García dedicó unas palabras a su novia en su cuenta de Instagram.

“Hoy es tu gran noche. Ha sido un camino largo, de mucho aprendizaje, con sus altas y bajas, pero lo increíble es que no te detuviste ni un segundo. No sabes cómo admiro tu fortaleza y la capacidad que tienes para llenar todo lo que te rodea de tu buena energía. Estoy demasiado feliz de estar a tu lado acompañándote a cumplir uno de tus más grandes sueños, mi amor”, escribió en su red social, donde se le ve posando con la bandera de Perú.

Hugo García se emocionó con participación de Alessia Rovegno en la preliminar del Miss Universo 2022.

¿Qué pasó con el traje típico de Alessia Rovegno?

La modelo Alessia Rovegno nos representó este miércoles 11 de enero en la preliminar del Miss Universo, donde hizo gala de su belleza y elegancia. Sin embargo, su última presentación llamó mucho la atención. No lució la totalidad de su traje típico, no se le vio con el tocado en la cabeza, ni los tacos rojos que inicialmente había planteado el diseñador Beto Pinedo. Además, no dejó de coger las alas de su espectacular atuendo en ningún momento.

Alessia Rovegno desfiló en traje típico | Youtube

Una vez culminada la gala preliminar del Miss Universo 2022, la peruana confirmó que, en efecto, algo había pasado con su traje típico. “Se me rompieron mis alitas a último minuto, pero aun así solucionamos”, indicó en su Instagram.

Ya en su cuarto, se animó a hacer una transmisión en vivo donde explicó lo sucedido. “Todo lo que pasa en el show... ustedes solo ven lo de afuera, pero dentro del show pasan tantas cosas, hay mucho movimiento. Es todo muy bonito y divertido, pero te pueden pasar cosas inesperadas. A mí me pasó de todo, las alas se me rompieron y estábamos en correteos, pero el traje típico me encantó. Lo hizo Beto Pinedo, es espectacular”, dijo.

“La verdad es que tuvimos un día bien largo, pero fue una noche mágica, una experiencia inolvidable. Como siempre digo, esta experiencia es muy enriquecedora. Estoy contenta, me sentí súper bien”, acotó.

Alessia Rovegno confirma que su traje típico se rompió en la preliminar del Miss Universo 2022 | Instagram

