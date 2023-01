Miss Universo 2022: Quién es Beto Pinedo, el diseñador sordomudo detrás del traje típico de Alessia Rovegno

Beto Pinedo es el diseñador peruano que confeccionó el traje típico de Alessia Rovegno.

Año tras año, los admiradores de los concursos de belleza esperan con ansías la competencia preliminar del Miss Universo para ver a las candidatas desfilar con su traje típico, que representa la cultura de cada país. En la edición 71° del certamen, la peruana Alessia Rovegno enamoró al público con su national costume inspirado en el amanecer.

Antes de que nuestra Miss Perú viaje a Estados Unidos, Jessica Newton compartió las primeras imágenes del traje típico de la reina nacional. El atuendo impactó al público, que esperaba con ansías ver a la hija de Bárbara Cayo luciéndolo en la pasarela.

No pasó mucho tiempo para que Alessia Rovegno apareciera en escena con el traje típico. Durante el desfile Mardi Gras de Nueva Orleans, evento organizado por el certamen, la modelo y cantante de 24 años usó el national costume, que consistió en dos piezas en tonalidades rojizas y un tocado alto.

Alessia Rovegno lució su traje típico. (Créditos a SalvitaTV)

“Mi traje está inspirado en el amanecer, en la esperanza de evolucionar todos los días, de ser la mejor versión. Básicamente eso, pero viene muchísimo más. Los amo con todo mi corazón, gracias por su apoyo. Estoy feliz y contenta, a seguir dando lo mejor”, expresó a los medios.

Este miércoles 11 de enero, se llevará a cabo la competencia preliminar del Miss Universo 2022, donde nuestra representante nacional mostrará en su totalidad el traje típico. Recordemos que, a fin de guardar el misticismo, Alessia solo ha mostrado algunas partes de su atuendo.

Miss Universo 2022 Alessia Rovegno impactó con su traje típico | Instagram

¿Quién diseñó el traje típico de Alessia Rovegno?

Humberto Cachay Pinedo, más conocido como Beto Pinedo, es el destacado diseñador de moda que confeccionó el traje típico de la Miss Perú Universo 2022. Nació con discapacidad auditiva en el pueblo de Atumplaya, en Moyobamba. Tiene 34 años, cuenta con una tienda en Nueva Cajamarca y trabaja vistiendo a modelos nacionales y extranjeras.

“Desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado crear y diseñar. Yo no estudié Diseño, no escucho ni hablo. Pero eso no ha sido impedimento para salir adelante. No tengo vergüenza, siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mi tía, que me ha enseñado a no esconderme, a hacer lo que a mí me gusta. No hay excusas, todos somos iguales”, comentó.

Beto Pinedo es conocido como 'El genio de Altomayo'.

Desde el 2016, Beto Pinedo trabaja con la organización del Miss Perú. Ha vestido a diversas reinas de belleza a lo largo de los años, pero saltó a la fama cuando Janick Maceta usó su traje típico inspirado en la parihuana en el Miss Universo 2020, donde quedó segunda finalista. Le tomó 25 días realizarlo.

“Me gusta todo lo que son costumbres y tradiciones peruanas. Siempre me ha gustado inspirarme en nuestra vegetación, me gustan las aves, me inspiro bastante en sus alas. Las mariposas también, me encanta la naturaleza”, acotó el diseñador.

En el Miss Perú 2022, Beto Pinedo fue homenajeado por la organización al permitir que todas las candidatas desfilaran los trajes típicos más destacados de su carrera.

Traje típico de Priscila Howard en el Miss Universo 2017.

Traje típico de Romina Lozano en el Miss Universo 2018.

Traje típico de Maricielo Gamarra en el Miss Grand 2020.

Traje típico de Camila Escribens en el Miss Grand 2019.

Traje típico de Samantha Batallanos en el Miss Grand 2021.

Janick Maceta en el Miss Universo 2020.

Traje típico de Almendra Castillo en el Miss Supranational 2022.

Traje típico de Yely Rivero en el Miss Universo 2021.

¿Cómo y dónde ver la preliminar del Miss Universo 2022?

Para ver a Alessia Rovegno en la etapa preliminar del concurso de belleza, ingresa al canal de Youtube del Miss Universe a las 20:00 horas este miércoles 11 de enero. Más de 80 candidatas de todo el mundo desfilarán en traje de baño, en traje de gala y en su national costume. Las más destacadas pasarán a la siguiente etapa.

Alessia Rovegno, Miss Perú, está entre las candidatas favoritas para ganar la corona.

