De qué trata la Competencia Preliminar del Miss Universo 2022 y por qué es muy importante en este proceso

Alessia Rovegno se encuentra a horas de participar en la Competencia Preliminar del ‘Miss Universo 2022′ que le permitirá clasificar a la semifinal y de acuerdo a su desempeño pasar a la gran final del concurso de belleza que se realizará en un hotel de Nueva Orleans en Estados Unidos.

Para varios missólogos la peruana de 24 años es una de las candidatas latinas favoritas en llevarse la corona a la más bella del mundo. Ha destacado por su belleza, talla y carisma, además de otras cualidades que se necesita para ser una reina de belleza.

En el desfile de Mardi Gras, Alessia Rovegno fue unas de 28 concursantes seleccionadas para participar de este pasacalle y también robo mucha miradas y destacó por su sencillez para tratar con el público de Nueva Orleans. Y por si fuera poco, ha sido calificada como una de las mejores vestidas entre las candidatas que pasaron por la entrevista personal con el jurado del certamen, que se llevó a cabo el martes 10 de enero.

¿De qué trata la Competencia Preliminar?

Es la etapa previa a la final que se realizará este sábado 14 de enero, donde las más de 80 candidatas que representan a sus naciones desfilarán en traje de baño, vestidos de gala y en national costume (traje típico).

Los diez jurados del certamen internacional calificarán su pasarela, carisma y desenvolvimiento en el escenario. Jessica Newton, directora del ‘Miss Perú’ comentó mediante sus redes sociales que de acuerdo al puntaje que tengan clasificarán las 16 candidatas que tengan el mejor puntaje.

“La fecha preliminar (traje de baño y traje de gala). Los 16 más altos clasifican. Nunca se revela el puntaje de las candidatas”, explicó la experta en belleza en su cuenta de Instagram.

Alessia Rovegno lució su traje típico. (Créditos a SalvitaTV)

¿Quiénes integran el comité de selección?

La organización del Miss Universo mediante sus redes sociales presentó a los integrantes del destacado comite de selección. Son nueve mujeres y un hombre no binario que se identifica como femenina. La mayoría son expertas en el rubro de moda y la TV, además hay exreinas de bellezas que calificarán a todas las competidoras. Entre ellas están:

Ximena Navarreta; reina de belleza mexicana y Miss Universo 2010, Big Freedia; un artista no binario del género urbano, Olivia Quido; empresaria filipina y fundadora de O Skin med Spa y Sweta Patel,; vicepresidente del Mercadeo y Comercialización de Roku.

También las acompañarán Mara Martin; modelo y activista, Wendy Fitzwilliam; actriz, cantante y Miss Universo, Emily Austin; actriz y modelo y Myrka Dellanos; quien es presentadora del programa ‘Mesa Caliente’.

Olivia Jordan; presentadora de TV y Miss USA 2015, más Kathleen Ventrella, directora de mercadeo de la empresa ImpactWayv estarán solamente como parte del jurado de la fase preliminar y no estarán en la gala final.

Los integrantes del jurados en la fase preliminar del Miss Universo 2022. Instagram

¿Cuándo y a qué hora es la competencia?

La Competencia Preliminar del ‘Miss Universo 2022′ se transmitirá en vivo este miércoles 11 de enero por el canal oficial de Youtube del ‘Miss Universe’.

Los desfiles en traje de baño, vestido de gala se transmitirá en vivo por el canal oficial de Youtube del ‘Miss Universe’ a las 20: 00 horas (Perú). Y el desfile en traje típico se podrá ver en la misma plataforma a partir de las 22:00 horas (Perú).

Las fechas y horarios de los desfiles en la Preliminar del Miss Universo 2022. Instagram

¿Qué debe tener la ganadora para llevarse la corona del Miss Universo?

Anne Jakkaphong, la modelo y empresaria transgénero que compró la franquicia por 20 millones de dólares, aseguró que coronará a una candidata segura de sí misma, inteligente y con gran oratoria.

“Debes tener un propósito en la vida, debes saber para qué has nacido y debes usar tu personalidad para ir tras el propósito de tu alma. Cuando conectes con todo eso, entenderás por qué estás acá. Amo a las mujeres fuertes, amo cuando pelean, cuando tienen liderazgo. Así definimos la belleza, no solo cómo caminas o cómo te ves, sino cómo hablas. Lo más importante: tu cerebro detrás de tus palabras”, señaló welcome reception del Miss Universe.

Anne Jakkaphong es directora ejecutiva de JKN Global Group.

La fuerte competencia de Alessia Rovegno

Alessia Rovegno tendrá la difícil tarea de superar a 83 candidatas, representantes de igual número de países y territorios autónomos, quienes buscan el título de Miss Universo 2022. Todas ellas cumplen con los requisitos de la organización: tener de 18 a 28 años, jamás haber estado casadas y nunca haber tenido un hijo.

Hasta el momento, las concursantes más voceadas entre las latinas son Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Puerto Rico, Miss Guatemala y Miss México. De todas ellas, los usuarios señalan a la colombiana María Fernanda Aristizábal y a la venezolana Amanda Dudamel como las principales rivales latinas de Alessia.

Y las reinas internacionales favoritas son Miss Tailandia, Miss Ghana, Miss Ucrania, Miss Camboya, Miss Filipinas y Miss Vietnam. Destacando la filipina Celeste Cortesti y la tailandesa Anna Sangam-Iam.

Miss Universo Internacional: Misses latinas competencia de Alessia Rovegno. (Instagram)

