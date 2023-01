Cuánto ganaba Austin Palao como reemplazo de Mario Irivarren en ‘Combate’

Austin Palao y el sueldo que ganaba en 'Combate' por ser el reemplazo de Mario Irivarren. (Instagram)

‘Com FM’ sigue revelando más detalles de lo que fue la época de oro de ‘Combate’, donde algunos de sus integrantes ganaban exorbitantes sumas de dinero tras haber alcanzado la fama en el extinto reality de ATV.

Durante la conversación que tuvieron Mario Irivarren y Marisol Crousillat, ellos recordaron que los hermanos Said y Austin Palao se hicieron famosos gracias al programa de ATV, pues ellos se dieron a conocer gracias a la secuencia llamada ‘Combate en tu barrio’.

Te puede interesar: Austin Palao y Diego Rodríguez superaron a grandes estrellas en los ‘rostros más guapos del 2022′

Este espacio consistía en que cuatro participantes de cada distrito concursen para convertirse en los nuevos jales del reality. Aquí fue cuando hicieron su aparición por primera vez los cuatro hermanos Palao, Austin, Gloria Lorelein y Said. Ellos demostraron ser muy capaces y ágiles en las competencias.

Tras haber hecho su aparición en ‘Combate’, Austin Palao sería llamado para ser el reemplazo de Mario Irivarren, quien en el 2015 sufrió la rotura de su tobillo, lo que lo alejó durante casi un año de la competencia.

“Yo me rompo el pie y no podía competir. Justo habían hecho ‘Combate en tu barrio’ y habían ganado los Palao, pero solo se quedaban dos y quedaba Austin (Palao) en el aire. Es por eso que como yo no podía competir, quedamos en que él y yo competíamos por uno...”, recordó Mario Irivarren.

Asimismo, el integrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que en ese tiempo se mostró bastante agradecido con ‘Combate’, pues durante casi un año el programa le pagó casi por completo su sueldo, solo le descontaban el pago de Austin Palao, el cual era 500 dólares.

“Yo sí le tengo que agradecer a ‘Combate’ que conmigo fueron bien legales, porque a mí me pagaron mi sueldo casi completo cuando me rompí el pie. ¿Te acuerdas que de mi sueldo descontaban 500 dólares para pagarle a Austin (Palao) durante todo el año que me reemplazó?”, dijo.

Cabe mencionar que en ese tiempo la pareja de Flavia Laos no era conocido en la televisión ni las redes sociales, por lo que el sueldo que recibía a comparación de sus compañeros era bastante bajo.

Te puede interesar: Flavia Laos y sus confesiones sobre Austin Palao: “Me hizo creer en el amor”

“A él se le pagaba de mi sueldo. Yo ganaba bien en esa época. Así que dije: ‘No tengo ningún problema y me parece excelente’. Durante nueve meses o un año esa fue la ecuación. Hasta que ya había pasado un año...”, sentenció.

Austin y Mario en 'Combate'.

Austin Palao entre los rostros más bellos del mundo

Austin Palao pasó de ser chico reality a convertirse en todo un influencer, incluso ha incursionado en el mundo de la música, donde no le ha ido nada mal. Ahora, el portal TC Candler & The Independent Critics lo nominó como uno de los rostros más bellos del mundo.

El modelo, que ingresó por primera vez a esta lista, llegó hasta el puesto 13, por encima del actor y cantante birmano Paing Takhon y por debajo de la estrella de Hollywood Jason Momoa.

SEGUIR LEYENDO