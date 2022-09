Flavia Laos responde lo que haría si Austin Palao es ampayado con otra mujer. (América TV)

Este 26 de setiembre, Flavia Laos sorprendió al responder lo que haría si algún día ampayan a Austin Palao. La influencer estuvo en el programa ‘En Boca de Todos’ y se sometió a una divertida secuencia de preguntas y respuestas donde habló de su relación sentimental con el exchico reality.

Entre las interrogantes que más llamó la atención fue cuando se tocó el tema de la infidelidad. Los conductores del magazine quisieron saber cuál sería la actitud de la actriz si su pareja es captado con otra mujer. “Si me descubres en un ampay, ¿cuál será tu reacción?”, fue la consulta y a lo que ella no dudó en contestar.

Flavia Laos se mostró muy segura al decir que no perdonaría si el hombre que ama le es infiel. Incluso, se animó a lanzar una advertencia tanto para Austin Palao como para cualquier chico que pueda estar con ella. Asimismo, dejó en claro que ‘desaparecería’ de su vida a todo aquel que le haga daño.

“Esto va para Austin o para cualquier chico que esté conmigo. Yo descubro algo, una infidelidad o algo, yo me desaparezco de sus vidas al toque (...) Yo he crecido con valores y no hago lo que no me gustaría que me hagan, siempre he respetado y el día que no quiera estar con alguien, corto la relación y ya”, dijo la modelo.

Flavia Laos aseguró que no volvería estar con la persona que le es infiel. (Captura)

Por su lado, Maju Mantilla respaldó las palabras de la también cantante y señaló que no cree que Austin Palao pueda cometer alguna infidelidad. “Me encanta porque ella es una chica que sabe lo que quiere. Yo me niego realmente a pensar que eso va a pasar con Austin. Yo veo que él es un chico correcto, caballero y no creería en eso”.

Recordemos que, Flavia Laos y Austin Palao acaban de cumplir el 03 de septiembre un mes como enamorados y, a pesar de, solo haber celebrado su primer aniversario, son considerados como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana por los más de 6 meses que estuvieron saliendo y mostrando en redes el gran cariño que siente el uno por el otro.

¿Por qué aún no se dicen ‘Te amo’?

Flavia Laos explicó el porqué aún no le dice ‘Te amo’ a Austin Palao. Y es que, a pesar de que solo ha pasado un mes desde que formalizaron su relación, muchos consideran que sus sentimientos ya deberían ser más fuertes por el tiempo que estuvieron saliendo.

Sin embargo, para la exintegrante de Esto es Guerra es una palabra muy fuerte que aún no está preparada para decir. Además, señaló que tanto ella como su pareja están llevando su romance paso a paso y por el momento solo se dicen ‘Te quiero’.

“Yo soy súper sincera y él también con respecto a lo que sentimos. Es una relación que desde el inicio va paso a paso, pero siento que lo que se siente es real. El día que lo digamos va a ser de corazón y real porque creo que muchas personas lo dicen así nomás y al tiempo terminan. Nos decimos ‘Te quiero’. Creo que ‘Te Amo’ es una palabra súper fuerte y hay que usarla bien”, expresó.

Flavia Laos explica por qué no le dice ‘Te amo’ a Austin Palao. (América TV)

SEGUIR LEYENDO