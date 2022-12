Flavia Laos salió de fiesta con Austin Palao y sus compañeros del reality ‘Jugando con Fuego’ en Londres

Flavia Laos sale con sus amigos de 'Jugando con Fuego' y Austin Palao. Instagram

Flavia Laos se encuentra en Londres para el Avant Premier del estreno de la cuarta temporada del reality ‘Too Hot To Handle’ en Netflix. Y al parecer ha construido una gran amistad con los actores del elenco del programa británico, ya que se han ido de fiesta a una discoteca en el Reino Unido.

Pero ella no ha ido sola, está acompañada de su novio Austin Palao, quien del Mundial de Qatar se trasladó a Londres par acompañar a su pareja en momento muy importante en su carrera de actriz.

La influencer, quien ganó el título de la influencer del año por los People´s Choice Awards 2022, ha compartido con sus seguidores todo lo que viene realizando en ese país. Ella ha grabado cómo es su departamento, los autos, el transporte público y hasta los locales de fiesta de ese país mediante su cuenta de Instagram.

En sus historias se puede ver que se encuentra hospedada en un departamento pequeño, pero bastante cómodo y lo comparte con la actriz Sophie del show ‘Jugando con fuego’.

Además, registró la nota que le hizo el diario ‘The Sun’ de Gran Bretaña a su incorporación al programa de citas. En la foto se la puede ver junto a su compañero Ethan, quienes son las nuevas citas que llegarán al reality de solteros a buscar nuevos romances y romper las reglas del programa.

Te puede interesar: Flavia Laos habló sobre los “códigos de amistad” en ‘Jugando con Fuego’, reality show de Netflix

Flavia Laos ha hecho muy buenas migas con el elenco de actores conformado por Kayla, Dominique, Smith, James, Seb y Sophie. Puesto que se ha ido con todos ellos a bailar y celebrar su participación en una producción internacional donde demuestra su talento y su habilidad con el inglés.

Con botellas de champaña y fuegos artificiales se puede ver a nuestra compatriota divertirse, además de demostrar sus pasos de baile a sus amigos. Austin Palao se acopló al grupo, aunque al inicio se muestra un poco tímido, luego se divierte con los amigos de su enamorada.

Flavia Laos sale de fiesta con sus amigos del reality 'Jugando con Fuego' y Austin Palao. Instagram

Participación de Flavia Laos en ‘Jugando con fuego’

La actriz peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que formara parte de la cuarta temporada del reality ‘Too Hot To Handle’ (Jugando con fuego en español) que se trasmite por Netflix, siendo la primera peruana de 25 años en ingresar a la plataforma de Gran Bretaña.

Flavia Laos en la serie Too Hot To Handle.

¿De qué trata?

‘Too Hot To Handle’ es un reality show de Netflix que trata de un grupo de atractivos solteros entre hombres y mujeres de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Países Bajos. Ellos convivirán en una isla paradisiaca durante cuatro semanas. Pueden conversar, enamorarse y más, pero no involucrarse sexualmente entre ellos. En caso de lograrlo podrán ganar 100 mil dólares. El premio puede ir disminuyendo si los participantes tienen besos e intimidades.

Te puede interesar: Flavia Laos es comparada con JLo por su look en la alfombra de los ‘People’s Choice Awards’

¿Cuándo aparece Flavia Laos?

La bella rubia aparece en el cuarto capítulo de la cuarta temporada como la tentación recién llegada a la isla. Desde el inicio la modelo se muestra interesada en conquistar a Seb, quien estar emparejado con Kayla. Flavia se siente confiada en poder conquistarlo con sus atributos físicos, resaltando que es latina y así hacer que olvide a su compañera, pero no lo logrará.

Flavia Laos llegó a 'Too Hot To Handle' como la nueva tenación de la isla.

SEGUIR LEYENDO