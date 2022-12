Austin Palao y Diego Rodríguez superaron a grandes estrellas en los ‘rostros más guapos del 2022′

Austin Palao y Diego Rodríguez figuran en los ‘100 rostros más guapos del 2022′.

Cada año desde 1990, se revela la lista anual de los ‘100 rostros más bellos del mundo’, creada por TC Candler. Este 2022, dos peruanos lograron figurar entre los hombres más guapos del planeta. Se trata de Austin Palao y de Diego Rodríguez, quienes superaron a estrellas de Hollywood, destacados deportistas e ídolos de K-Pop.

Diego Rodríguez, conocido modelo, influencer y excompetidor de ‘Esto es Guerra’, ocupó el puesto 80 en los ‘rostros más guapos del año. El trujillano de 29 años superó al actor Zac Efron, puesto 100; al surcoreano Kai, puesto 97; al exfutbolista David Beckham, puesto 87; y a otros famosos del mundo entero.

Diego Rodríguez formó parte de 'Esto es Guerra' en el 2021. Hoy trabaja como influencer y modelo.

Sin embargo, quien se llevó los aplausos del público fue Austin Palao, quien consiguió ingresar al Top 15 de los hombres más atractivos del planeta. La actual pareja de Flavia Laos está en el puesto 13, ganándole a artistas como Tom Holland, Chris Pine, Harry Styles, Shawn Mendez y Zayn Malik.

El hermano mayor de Said Palao se desempeña como modelo, cantante e influencer. Inició su carrera en televisión al participar en la sexta temporada de ‘Combate’. Luego, ingresó a ‘Esto es Guerra’, donde destacó por ser uno de los mejores competidores. Fue retirado del reality en el 2021 por poner en duda la seguridad de un reto de altura.

Austin Palao participó en la primera temporada de 'El Poder del Amor', logrando captar la atención de toda Latinoamérica.

Te puede interesar: Flavia Laos y reveladoras confesiones sobre Austin Palao

El hombre más guapo del mundo, según la lista de TC Candler, es Henry Cavill. El actor británico, de 39 años, es reconocido por interpretar a Superman en la película ‘Man of Steel’ y en las posteriores cintas producidas por Warner Bros. Pictures. También ha participado en series como ‘The Witcher’ y ‘The Tudors’.

El Top 10 de los ‘100 rostros más guapos de 2022′ estuvo conformado por:

1. Henry Cavill

2. Hyunjin

3. Timothée Chalamet

4. Chris Hemsworth

5. Keung To

6. Lucien Laviscount

7. Taehyung (de BTS)

8. Vinnie Hacker

9. Ni-ki

10. Dean Schneider

Ninguna peruana en la lista

Aunque Gianella Neyra, Ivana Yturbe, Jazmín Pinedo, Virna Flores y Darlene Rosas fueron nominadas a los ‘100 rostros más bellos del 2022′, ninguna de ellas consiguió figurar en la lista final de TC Candler. El primer lugar se lo llevó Jasmine Tookes, modelo estadounidense de 31 años.

Jasmine Tookes se llevó el primer lugar de los '100 rostros más hermosos del mundo'. EFE/Sebastien Nogier

Edición del 2021

La lista de ‘los 100 rostros más guapos del 2021′ sorprendió al país entero porque tres peruanos lograron figurar y en buenas posiciones. Ellos fueron Patricio Parodi, Andrés Wiese y Hugo García , quienes ocuparon los puestos 65, 52 y 34 respectivamente.

Por el lado femenino, ninguna compatriota consiguió entrar en ‘los 100 rostros más bellos’. Jazmín Pinedo, Ivana Yturbe y Luciana Fuster, las nominadas, se fueron con las manos vacías.

Te puede interesar: Dónde y cómo pasaron la Navidad los famosos de la farándula peruana

Los peruanos figuran en la lista de las celebridades más atractivas del planeta. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO