Marisol Crousillat aceptó que en ‘Combate’ se armaban romances para ganar rating. | YouTube.

Siguen saliendo a la luz más detalles de ‘Combate’. En una entrevista que ofreció Marisol Crousillat, la popular ‘Reina Madre’, al podcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, la exproductora general del reality admitió que en el extinto programa de ATV se armaron romances para conseguir rating.

Sin embargo, hubieron ocasiones en los que no lograron hacer que ciertos personajes se junten, como fue el caso de Mario Irivarren y Angie Arizaga, quienes no lograron consolidar una relación sentimental, aunque lo intentaron durante algún tiempo.

Te puede interesar: Marisol Crousillat revela la razón por la que sacó a Michelle Soifer de ‘Combate’

Asimismo, la popular ‘China’ le recordó a Marisol Crousillat el romance entre Ernesto Jiménez y Yamila Piñero, el cual fue armado en un primer momento, pero luego entre ellos realmente nació el amor.

“Era armando. Al principio, sí, pero después ya no. Se puso serio. No hicimos tantos”, fue la respuesta que dio la popular ‘Reina Madre’ cuando fue cuestionada sobre dicho romance que nació en el set de ‘Combate’.

En ese sentido, Marisol Crousillat dio a conocer que el romance que realmente quería que sucediera era el de Mario Irivarren con Angie Arizaga, incluso planearon una cita para que él la pueda conquistar, pero nunca sucedió.

“Yo quería con Angie; sí queríamos que algo pase. Con Angie Arizaga, contigo. Y no pasó nada. No te fue como a Nicola”, expresó la profesional entre risas, para indicar que el chico reality no pudo enamorar a la popular ‘Negrita’.

Fue así que Mario Irivarren se animó a contar como fue la cita que tuvo con Angie Arizaga, indicando que fue una de las más incómodas que tuvo, no por la compañía de la actual pareja de Jota Benz, sino por lo que le querían obligar a hacer.

Te puede interesar: ¿Por qué le decían ‘Reina Madre’ a Marisol Crousillat, la recordada productora de ‘Combate’?

Él contó que el personal encargado de su romance le entregó un poema y le dijo que se lo recite a la influencer en pleno concierto de La Charanga Habanera. Ante la vergüenza que iba a pasar, el chico reality se negó a hacerlo; sin embargo, terminó subiendo al escenario para dedicarle un tema a la ‘Negrita’.

Marisol Crousillat produjo 'Combate' desde el 2011 hasta el 2015. Volvió en el 2018 para el formato 'El origen del origen'.

Marisol Crousillat y su razón para sacar a Michelle Soifer de ‘Combate’

Michelle Soifer fue una de las estrellas de ‘Combate’ y le daba varios puntos de rating al reality, pero Marisol Crousillat decidió retirarla del programa debido a la falta de respeto que tuvo frente a ella.

“Yo a Michelle la saqué porque le tiró una cachetada a Miguel Arce delante de mí. Yo estaba hablando con Miguel Arce y vino, se paró delante de mí y le tiró una cachetada. Lo peor fue que yo la llamaba y nunca dio vuelta y como si nada se fue a su casa”, reveló.

SEGUIR LEYENDO