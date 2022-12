Said Palao publica fotos con Alejandra Baigorria y usuarios le piden que ‘la cuide y respete’

Usuarios le piden a Said Palao que valore a Alejandra Baigorria. (Instagram)

Todo parece indicar que los fieles seguidores de Alejandra Baigorria aún no han superado el ampay de Said Palao. Así lo dejaron saber en las redes sociales, cuando le pidieron al chico reality que se porte bien y que no pierda a una mujer como la popular ‘Rubia de Gamarra’ en una de sus recientes publicaciones.

A pesar de que, la feliz pareja ha dejado atrás la polémica que ocasionó las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, donde se ve al deportista en comprometedoras situaciones con una joven modelo, múltiples usuarios no dejan que el integrante de ‘Esto es Guerra’ olvide lo que ocasionó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Said Palao publicó unas fotografías al lado de Alejandra Baigorria presumiendo su amor. Como se sabe, ambos viajaron a Brasil para celebrar la llegada del 2023 junto a sus amigos cercanos y no pierden la oportunidad de capturar algunas fotos demostrando que están más unidos que nunca.

Sin embargo, algunos cibernautas empezaron a pedirle que valore a la rubia, asegurando que no encontrará a una mujer como ella. Esto, luego de que el modelo activara la opción para que se pueda comentar en sus publicaciones, pues lo ocultó cuando se desató el escándalo.

“Cuídala y respétala”, “Cuida de Alejandra, es una bella y una mujer así no encontrarás fácilmente”, “Pórtate bien chico, ella es una tremenda mujer y valórala”, “Said, cuida mucho a Ale, ella merece lo mejor de la vida”, “Respétala, ella vale mucho”, fueron algunos de los comentarios.

Alejandra Baigorria pide que no la juzguen por perdonar a Said Palao

Alejandra Baigorria respondió fuerte y claro a las críticas que recibió por haber publicado un video en su cuenta de TikTok, donde se le ve bailando con Said Palao, confirmando que habría retomado su relación de pareja.

La empresaria habló para las cámaras de ‘Más Espectáculos’ y pidió que no la juzguen porque ella tiene sus razones por las que decidió retomar su romance con el hermano de Austin Palao. “Creo que las imágenes y las cosas lo dicen todo, no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, ni decir nada al respecto”, dijo inicialmente la modelo.

“Que juzgue la persona que es perfecta, las que no son perfectas (lo digo por mí) como todos seres humanos... tenemos que aprender a respetar y entender que no tengo que contar todo lo que pasa en mi relación. ¿Por qué viaje o por qué no viaje?, o ¿qué era lo que estaba pasando?, no tengo por qué dar explicaciones. Simplemente, tengo mis razones y estamos contentos y tranquilos. Eso es lo importante y creo que la gente que nos quiere, es lo que le va a importar”, agregó.

Alejandra Baigorria responde a las críticas por perdonar a Said Palao. América TV. Más Espectáculos

